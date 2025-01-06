https://sarabic.ae/20250106/إيران-ترد-على-التهديدات-الأمريكية-باستهداف-منشآتها-النووية-1096526887.html

إيران ترد على التهديدات الأمريكية باستهداف منشآتها النووية

إيران ترد على التهديدات الأمريكية باستهداف منشآتها النووية

سبوتنيك عربي

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردًا على التصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن التهديد باستخدام القوة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T12:15+0000

2025-01-06T12:15+0000

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ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية عن بقائي، تصريحات قال فيها، إن التهديد ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا مجلس الأمن بالتدخل ومحاسبة الحكومة الأمريكية.واعتبر، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، أن تصريحات ساليفان تنسجم مع تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ضد إيران.وانتقد بقائي الإدارة الأمريكية، واصفًا إياها بأنها "الحكومة الأكثر حماقة في التاريخ الأمريكي"، معربًا عن أمله في أن يمنع العقلاء في أمريكا هذه "الفتن"، مشددا على أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيدافع بحزم عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه وكرامته.وأشاد المتحدث الإيراني بتضحيات قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، واصفًا إياه ببطل الحرب ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن يوم 7 كانون الثاني/يناير يصادف "يوم الشهيد" في فلسطين، حيث أكد على ضرورة "التذكير بالجرائم المستمرة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وداعميها"، على حد قوله.وأضاف أن العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال ومرضى، قتلوا في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأن البرد القارس زاد من مأساة الوضع، مُستحضرًا بيتًا شعريًا للشاعر الفلسطيني محمود درويش يصف الوضع في غزة.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد كشفت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش سيناريوهات رد واشنطن إذا أقدمت إيران على امتلاك سلاح نووي قبل نهاية ولايته.وبحسب تلك التقارير فقد قدم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، قدم لبايدن خيارات بشأن هجوم أمريكي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.وتابعت: "تم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع تم عقده قبل أسابيع، وتضمن احتمال تنفذ هجوم ضد منشآت إيران النووية في حال أقدمت على امتلاك سلاح نووي قبل 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية بايدن"، لكن المصادر، أكدت أن بايدن لم يمنح ضوءا أخضر لمهاجمة إيران، وأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن.

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