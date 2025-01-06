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https://sarabic.ae/20250106/إيران-ترد-على-التهديدات-الأمريكية-باستهداف-منشآتها-النووية-1096526887.html
إيران ترد على التهديدات الأمريكية باستهداف منشآتها النووية
إيران ترد على التهديدات الأمريكية باستهداف منشآتها النووية
سبوتنيك عربي
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردًا على التصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن التهديد باستخدام القوة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T12:15+0000
2025-01-06T12:15+0000
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ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية عن بقائي، تصريحات قال فيها، إن التهديد ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا مجلس الأمن بالتدخل ومحاسبة الحكومة الأمريكية.واعتبر، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، أن تصريحات ساليفان تنسجم مع تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ضد إيران.وانتقد بقائي الإدارة الأمريكية، واصفًا إياها بأنها "الحكومة الأكثر حماقة في التاريخ الأمريكي"، معربًا عن أمله في أن يمنع العقلاء في أمريكا هذه "الفتن"، مشددا على أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيدافع بحزم عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه وكرامته.وأشاد المتحدث الإيراني بتضحيات قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، واصفًا إياه ببطل الحرب ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن يوم 7 كانون الثاني/يناير يصادف "يوم الشهيد" في فلسطين، حيث أكد على ضرورة "التذكير بالجرائم المستمرة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وداعميها"، على حد قوله.وأضاف أن العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال ومرضى، قتلوا في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأن البرد القارس زاد من مأساة الوضع، مُستحضرًا بيتًا شعريًا للشاعر الفلسطيني محمود درويش يصف الوضع في غزة.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد كشفت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش سيناريوهات رد واشنطن إذا أقدمت إيران على امتلاك سلاح نووي قبل نهاية ولايته.وبحسب تلك التقارير فقد قدم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، قدم لبايدن خيارات بشأن هجوم أمريكي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.وتابعت: "تم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع تم عقده قبل أسابيع، وتضمن احتمال تنفذ هجوم ضد منشآت إيران النووية في حال أقدمت على امتلاك سلاح نووي قبل 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية بايدن"، لكن المصادر، أكدت أن بايدن لم يمنح ضوءا أخضر لمهاجمة إيران، وأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250106/منع-هجرة-القوات-المتخصصة-مفاوضات-جديدة-بين-إيران-والسعودية-1096524801.html
https://sarabic.ae/20250105/إيران-جاهزون-لمواجهة-أي-هجوم-إسرائيلي-ومستعدون-لمفاوضات-نووية-بناءة-1096488979.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

إيران ترد على التهديدات الأمريكية باستهداف منشآتها النووية

12:15 GMT 06.01.2025
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo
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أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردًا على التصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن التهديد باستخدام القوة يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية عن بقائي، تصريحات قال فيها، إن التهديد ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا مجلس الأمن بالتدخل ومحاسبة الحكومة الأمريكية.
واعتبر، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، أن تصريحات ساليفان تنسجم مع تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ضد إيران.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
"منع هجرة القوات المتخصصة"... مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية
11:09 GMT
وانتقد بقائي الإدارة الأمريكية، واصفًا إياها بأنها "الحكومة الأكثر حماقة في التاريخ الأمريكي"، معربًا عن أمله في أن يمنع العقلاء في أمريكا هذه "الفتن"، مشددا على أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيدافع بحزم عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه وكرامته.
وأشاد المتحدث الإيراني بتضحيات قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، واصفًا إياه ببطل الحرب ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن يوم 7 كانون الثاني/يناير يصادف "يوم الشهيد" في فلسطين، حيث أكد على ضرورة "التذكير بالجرائم المستمرة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وداعميها"، على حد قوله.
وأضاف أن العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال ومرضى، قتلوا في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأن البرد القارس زاد من مأساة الوضع، مُستحضرًا بيتًا شعريًا للشاعر الفلسطيني محمود درويش يصف الوضع في غزة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
إيران: جاهزون لمواجهة أي هجوم إسرائيلي ومستعدون لمفاوضات نووية بناءة
أمس, 09:56 GMT
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد كشفت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش سيناريوهات رد واشنطن إذا أقدمت إيران على امتلاك سلاح نووي قبل نهاية ولايته.
وبحسب تلك التقارير فقد قدم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، قدم لبايدن خيارات بشأن هجوم أمريكي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.
وتابعت: "تم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع تم عقده قبل أسابيع، وتضمن احتمال تنفذ هجوم ضد منشآت إيران النووية في حال أقدمت على امتلاك سلاح نووي قبل 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية بايدن"، لكن المصادر، أكدت أن بايدن لم يمنح ضوءا أخضر لمهاجمة إيران، وأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن.
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