https://sarabic.ae/20250106/الحكومة-الليبية-المدعومة-من-البرلمان-زيارة-مبعوث-حكومة-الدبيبة-إلى-دمشق-مشبوهة-1096533676.html

‌الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان: زيارة مبعوث حكومة الدبيبة إلى دمشق "مشبوهة"

‌الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان: زيارة مبعوث حكومة الدبيبة إلى دمشق "مشبوهة"

سبوتنيك عربي

أكدت الحكومة الليبية المدعومة من مجلس النواب، وقوفها مع الإجماع العربي ومع موقف جامعة الدول العربية تجاه القضية السورية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T14:49+0000

2025-01-06T14:49+0000

2025-01-06T14:49+0000

أخبار ليبيا اليوم

عبد الحميد الدبيبة

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083921624_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6a8e874885753e6607ce3c4f1761ba20.jpg

وقال رئيس الوزراء أسامة حماد، خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب الليبي، إن "ليبيا مع وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية".وأهاب حماد، بالإدارة السورية الجديدة بـ"عدم الإنجرار وراء التحركات المشبوهة، التي تقوم بها الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والتي أرسلت مبعوثا عنها لسوريا مؤخرا".وأوضح أن "هذه الزيارة، التي أثارت الشبهات، قد تسعى من خلالها لاستجلاب أفراد ومجموعات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، تحت ذريعة التدريب أو أي سبب آخر من شأنه زعزعة الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس والجبل الغربي"، حسب قوله.وكان وفد ليبي رفيع المستوى، موفداً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، قد التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.وخلال اللقاء، نقل اللافي تحيات رئيس الوزراء الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الثابت في دعم حقوقه وحريته.وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.

https://sarabic.ae/20241228/آفاق-جديدة-للتعاون-الثنائي-بين-ليبيا-وسوريا-1096292490.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي