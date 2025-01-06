https://sarabic.ae/20250106/الحكومة-الليبية-المدعومة-من-البرلمان-زيارة-مبعوث-حكومة-الدبيبة-إلى-دمشق-مشبوهة-1096533676.html
الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان: زيارة مبعوث حكومة الدبيبة إلى دمشق "مشبوهة"
الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان: زيارة مبعوث حكومة الدبيبة إلى دمشق "مشبوهة"
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة الليبية المدعومة من مجلس النواب، وقوفها مع الإجماع العربي ومع موقف جامعة الدول العربية تجاه القضية السورية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T14:49+0000
2025-01-06T14:49+0000
2025-01-06T14:49+0000
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وقال رئيس الوزراء أسامة حماد، خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب الليبي، إن "ليبيا مع وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية".وأهاب حماد، بالإدارة السورية الجديدة بـ"عدم الإنجرار وراء التحركات المشبوهة، التي تقوم بها الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والتي أرسلت مبعوثا عنها لسوريا مؤخرا".وأوضح أن "هذه الزيارة، التي أثارت الشبهات، قد تسعى من خلالها لاستجلاب أفراد ومجموعات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، تحت ذريعة التدريب أو أي سبب آخر من شأنه زعزعة الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس والجبل الغربي"، حسب قوله.وكان وفد ليبي رفيع المستوى، موفداً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، قد التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.وخلال اللقاء، نقل اللافي تحيات رئيس الوزراء الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الثابت في دعم حقوقه وحريته.وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.
https://sarabic.ae/20241228/آفاق-جديدة-للتعاون-الثنائي-بين-ليبيا-وسوريا-1096292490.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان: زيارة مبعوث حكومة الدبيبة إلى دمشق "مشبوهة"
أكدت الحكومة الليبية المدعومة من مجلس النواب، وقوفها مع الإجماع العربي ومع موقف جامعة الدول العربية تجاه القضية السورية.
وقال رئيس الوزراء أسامة حماد، خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب الليبي، إن "ليبيا مع وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية".
وأهاب حماد، بالإدارة السورية الجديدة بـ"عدم الإنجرار وراء التحركات المشبوهة، التي تقوم بها الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والتي أرسلت مبعوثا عنها لسوريا مؤخرا".
وأوضح أن "هذه الزيارة، التي أثارت الشبهات، قد تسعى من خلالها لاستجلاب أفراد ومجموعات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، تحت ذريعة التدريب أو أي سبب آخر من شأنه زعزعة الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس والجبل الغربي"، حسب قوله.
وكان وفد ليبي رفيع المستوى، موفداً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، قد التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع
.
وخلال اللقاء، نقل اللافي تحيات رئيس الوزراء الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الثابت في دعم حقوقه وحريته.
28 ديسمبر 2024, 21:49 GMT
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما ناقش الجانبان التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.