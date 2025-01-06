https://sarabic.ae/20250106/الكرملين-بوتين-يهنئ-المسيحيين-الأرثوذكس-وجميع-الروس-بعيد-الميلاد-المجيد-1096546506.html
الكرملين: بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس بعيد الميلاد المجيد.. فيديو
الكرملين: بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس بعيد الميلاد المجيد.. فيديو
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T22:52+0000
2025-01-06T22:52+0000
2025-01-06T22:53+0000
فلاديمير بوتين
قداس
قداس عيد الميلاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096546345_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_e9cd7bef51eac13412c93e9738f5bc19.jpg
سبوتنيك. وبحسب موقع الكرملين: قال بوتين: "إن هذا العيد المشرق الذي طال انتظاره عزيز على ملايين الناس في جميع أنحاء العالم. إنه يمنح المؤمنين الفرح والأمل ويلهم الأفكار والأعمال والتصرفات الطيبة. خلال موسم عيد الميلاد، نشعر بوضوح من كل قلبنا بمدى أهمية التقاليد الأبوية والعائلية التي تنتقل من جيل إلى جيل بالنسبة لنا".وقال الرئيس: "يجب أن أقول إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى في روسيا، تلعب دورًا إبداعيًا هائلاً في توحيد الشعب والحفاظ على ذاكرتنا التاريخية وتراثنا الثقافي والروحي الفريد".وتمنى رئيس الدولة للمسيحيين الأرثوذكس وجميع مواطني روسيا الذين يحتفلون بعيد الميلاد الصحة والعافية.في ليلة السابع من يناير/كانون الثاني، حضر بوتين قداس عيد الميلاد في كنيسة الشهيد العظيم جورج المنتصر على تلة بوكلونايا في موسكو.
https://sarabic.ae/20241231/خطاب-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-للمواطنين-الروس-بمناسبة-العام-الجديد--1096370935.html
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فلاديمير بوتين, قداس, قداس عيد الميلاد, روسيا
فلاديمير بوتين, قداس, قداس عيد الميلاد, روسيا
الكرملين: بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس بعيد الميلاد المجيد.. فيديو
22:52 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 22:53 GMT 06.01.2025)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد.
سبوتنيك. وبحسب موقع الكرملين: قال بوتين: "إن هذا العيد المشرق الذي طال انتظاره
عزيز على ملايين الناس في جميع أنحاء العالم. إنه يمنح المؤمنين الفرح والأمل ويلهم الأفكار والأعمال والتصرفات الطيبة. خلال موسم عيد الميلاد، نشعر بوضوح من كل قلبنا بمدى أهمية التقاليد الأبوية والعائلية التي تنتقل من جيل إلى جيل بالنسبة لنا".
وأشار بوتين في تهنئته بعيد الميلاد المجيد إلى الدور الإبداعي الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في توحيد الشعب والحفاظ على الذاكرة التاريخية.
وقال الرئيس: "يجب أن أقول إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى في روسيا، تلعب دورًا إبداعيًا هائلاً في توحيد الشعب والحفاظ على ذاكرتنا التاريخية وتراثنا الثقافي والروحي الفريد".
وتمنى رئيس الدولة للمسيحيين الأرثوذكس وجميع مواطني روسيا الذين يحتفلون بعيد الميلاد الصحة والعافية.
31 ديسمبر 2024, 21:01 GMT
في ليلة السابع من يناير/كانون الثاني، حضر بوتين قداس عيد الميلاد في كنيسة الشهيد العظيم جورج المنتصر على تلة بوكلونايا في موسكو.