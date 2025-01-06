https://sarabic.ae/20250106/بلينكن-واثق-من-أن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-سيتحقق-سواء-خلال-إدارة-بايدن-أو-بعدها-1096513707.html

بلينكن: واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق سواء خلال إدارة بايدن أو بعدها

بلينكن: واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق سواء خلال إدارة بايدن أو بعدها

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن ثقته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق بشأن المحتجزين، ولكن ربما بعد مغادرة الرئيس... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T06:40+0000

2025-01-06T06:40+0000

2025-01-06T06:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091904635_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_589ba09b0fc8f82574a4ee73b9b957aa.jpg

وقال بلينكن في تصريحات للصحفيين من عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، اليوم الاثنين: "إذا لم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية في الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم استكماله في وقت ما، وآمل أن يكون ذلك عاجلا وليس آجلا، وعندما يحدث ذلك، فسيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير الجاري، بتقديم دعم أقوى لإسرائيل، وحذر حركة "حماس" الفلسطينية من "الجحيم الذي ستدفعه" إذا لم تطلق سراح المحتجزين الذين تم احتجازهم في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال مسؤول في حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الأحد، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 محتجزا في "المرحلة الأولى" من صفقة محتملة مع إسرائيل، التي قالت إن المحادثات غير المباشرة استؤنفت في قطر. وقال بلينكن إن هناك "مشاركة مكثفة" من جانب "حماس" في التوصل إلى اتفاق، لكن الاتفاق لم يكتمل بعد. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحن بحاجة إلى أن تتخذ حماس القرارات النهائية اللازمة لإتمام الاتفاق وتغيير الظروف بشكل جذري للرهائن، وإخراجهم، ولأهل غزة، وتقديم الإغاثة لهم، وللمنطقة ككل، وخلق فرصة للمضي قدما نحو شيء أفضل". وقام أنتوني بلينكن بـ12 زيارة إلى الشرق الأوسط، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي ردت بحملة عسكرية لا هوادة فيها في غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

https://sarabic.ae/20250105/جندي-إسرائيلي-يهرب-من-البرازيل-قبيل-اعتقاله-لمشاركته-في-الحرب-على-غزة-1096491780.html

https://sarabic.ae/20250104/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-ورشة-أسلحة-تابعة-لـحماس-وسط-قطاع-غزة-1096480871.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى