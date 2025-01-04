https://sarabic.ae/20250104/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-ورشة-أسلحة-تابعة-لـحماس-وسط-قطاع-غزة-1096480871.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير ورشة أسلحة تابعة لـ"حماس" وسط قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير ورشة أسلحة تابعة لـ"حماس" وسط قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير ورشة أسلحة تحت الأرض، بالإضافة إلى أربعة عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية وسط قطاع غزة. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T18:33+0000

2025-01-04T18:33+0000

2025-01-04T18:33+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في وقت سابق اليوم (السبت)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة واستخباراتية ضد أربعة إرهابيين مسلحين من حماس كانوا يستقلون سيارة في دير البلح وسط قطاع غزة".وخلال مختلف العمليات والجهود الإنسانية، تمت إعادة 155 شخصًا من أسر "حماس"، بما في ذلك الرهائن القتلى الذين تم نقل جثثهم من القطاع. ولا يزال الرهائن، ومن بينهم نساء وأطفال ومسنون، محتجزين منذ أكثر من 14 شهرًا.

https://sarabic.ae/20250104/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نناشد-ترامب-بالضغط-على-نتنياهو-لوقف-الحرب-في-غزة-1096479654.html

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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي