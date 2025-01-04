https://sarabic.ae/20250104/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-ورشة-أسلحة-تابعة-لـحماس-وسط-قطاع-غزة-1096480871.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير ورشة أسلحة تابعة لـ"حماس" وسط قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير ورشة أسلحة تابعة لـ"حماس" وسط قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير ورشة أسلحة تحت الأرض، بالإضافة إلى أربعة عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية وسط قطاع غزة. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T18:33+0000
2025-01-04T18:33+0000
2025-01-04T18:33+0000
غزة
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في وقت سابق اليوم (السبت)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة واستخباراتية ضد أربعة إرهابيين مسلحين من حماس كانوا يستقلون سيارة في دير البلح وسط قطاع غزة".وخلال مختلف العمليات والجهود الإنسانية، تمت إعادة 155 شخصًا من أسر "حماس"، بما في ذلك الرهائن القتلى الذين تم نقل جثثهم من القطاع. ولا يزال الرهائن، ومن بينهم نساء وأطفال ومسنون، محتجزين منذ أكثر من 14 شهرًا.
https://sarabic.ae/20250104/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نناشد-ترامب-بالضغط-على-نتنياهو-لوقف-الحرب-في-غزة-1096479654.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير ورشة أسلحة تابعة لـ"حماس" وسط قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير ورشة أسلحة تحت الأرض، بالإضافة إلى أربعة عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية وسط قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في وقت سابق اليوم (السبت)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة واستخباراتية ضد أربعة إرهابيين مسلحين من حماس كانوا يستقلون سيارة في دير البلح وسط قطاع غزة".
وأشار بيان آخر للجيش الإسرائيلي إلى أنه في نفس المنطقة، اكتشف الجنود الإسرائيليون ورشة الأسلحة تابعة لحركة "حماس"، وقاموا بتفكيك طريق نفق تحت الأرض الذي يحتوي على الورشة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثناء هجوم "حماس" على المستوطنات الجنوبية لإسرائيل،
تم أسر أكثر من 250 شخصًا واقتادوهم إلى قطاع غزة. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، لا يزال لدى "حماس" 100 شخص في الأسر، بما في ذلك أولئك الذين يعتبرون ميتين.
وخلال مختلف العمليات والجهود الإنسانية، تمت إعادة 155 شخصًا من أسر "حماس"، بما في ذلك الرهائن القتلى الذين تم نقل جثثهم من القطاع. ولا يزال الرهائن، ومن بينهم نساء وأطفال ومسنون،
محتجزين منذ أكثر من 14 شهرًا.