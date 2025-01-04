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https://sarabic.ae/20250104/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نناشد-ترامب-بالضغط-على-نتنياهو-لوقف-الحرب-في-غزة-1096479654.html
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب في غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وقف... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T17:12+0000
2025-01-04T17:12+0000
إسرائيل
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أن "نتنياهو يدير حملة من أجل مواصلة الحرب، خاصة وأنه لا يبالي بمصير بقية المختطفين لأنه لا يريد للحرب أن تنتهي".وأضاف بيان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن "هناك مؤشرات على أن صفقة التبادل ستكون جزئية وهي بمثابة حكم بموت المختطفين، وآن الأوان لإتمام صفقة تبادل كاملة وليست جزئية".ونقلت عائلة الأسيرة الإسرائيلية ليري إلباج: "نوجه نداء إلى رئيس الوزراء بأن ابنتنا على قيد الحياة ويجب أن تعود حية".وكانت "حماس" الفلسطينية قد نشرت، في وقت سابق اليوم السبت، شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من 450 يوما.وذكرت وكالة "سما"، أن "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، نشرت شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج، قد تم أسرها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".وجاء في شريط الفيديو على لسان الأسيرة الإسرائيلية لوزير الدفاع يسرائيل كاتس: "انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما"، فيما وجهت رسالة أخرى إلى حكومة بنيامين نتنياهو: "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".وقالت ليري الباج: "بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا، والعالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا، ونحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، فهل تريدون قتلنا؟".وأمس الجمعة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن"، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
https://sarabic.ae/20250104/هل-تريدون-قتلنا؟-حماس-تنشر-فيديو-لأسيرة-إسرائيلية-في-غزة-منذ-أكثر-من-450-يوما-فيديو-1096476739.html
https://sarabic.ae/20250104/بلينكن-يكشف-خطة-ما-بعد-الحرب-في-غزة-مع-قرب-تولي-ترامب-الرئاسة-الأمريكية-1096477151.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب في غزة

17:12 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Gene J. Puskar
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ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وقف الحرب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أن "نتنياهو يدير حملة من أجل مواصلة الحرب، خاصة وأنه لا يبالي بمصير بقية المختطفين لأنه لا يريد للحرب أن تنتهي".
وأضاف بيان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن "هناك مؤشرات على أن صفقة التبادل ستكون جزئية وهي بمثابة حكم بموت المختطفين، وآن الأوان لإتمام صفقة تبادل كاملة وليست جزئية".
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
"هل تريدون قتلنا؟".. "حماس" تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة منذ أكثر من 450 يوما... فيديو
14:55 GMT
ونقلت عائلة الأسيرة الإسرائيلية ليري إلباج: "نوجه نداء إلى رئيس الوزراء بأن ابنتنا على قيد الحياة ويجب أن تعود حية".
وكانت "حماس" الفلسطينية قد نشرت، في وقت سابق اليوم السبت، شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من 450 يوما.
وذكرت وكالة "سما"، أن "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، نشرت شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج، قد تم أسرها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".
وجاء في شريط الفيديو على لسان الأسيرة الإسرائيلية لوزير الدفاع يسرائيل كاتس: "انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما"، فيما وجهت رسالة أخرى إلى حكومة بنيامين نتنياهو: "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".
وقالت ليري الباج: "بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا، والعالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا، ونحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، فهل تريدون قتلنا؟".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
بلينكن يكشف خطة "ما بعد الحرب في غزة" مع قرب تولي ترامب الرئاسة الأمريكية
15:21 GMT
وأمس الجمعة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن"، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".
وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.
وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
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