https://sarabic.ae/20250106/تونس-المعلمون-يدخلون-في-إضراب-إلى-حين-رفع-مظلمة-1096515245.html

تونس... المعلمون يدخلون في إضراب إلى حين رفع "مظلمة"

تونس... المعلمون يدخلون في إضراب إلى حين رفع "مظلمة"

سبوتنيك عربي

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب في تونس عن دخولها في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس بدءا من اليوم الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني، وذلك... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T08:06+0000

2025-01-06T08:06+0000

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وأوضحت إذاعة "موزاييك إف إم" أنه بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الإضراب، سيقوم الأساتذة والمعلمون النواب، بعد حضور تحية العلم، بإبلاغ مديري المؤسسات التعليمية أو النظّار بقرار دخولهم في الإضراب المفتوح، الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، التي وصفوها بـ "المظلمة"، المتمثلة في تمكينهم من حق الانتداب ونشر الأمر الترتيبي المتعلق به.وتشمل الإجراءات أيضًا إبلاغ المندوبين الجهويين للتربية، والاعتصام في مقرات المندوبيات، بالإضافة إلى إعداد عريضة تتضمن أسماء وتوقيعات المشاركين في الإضراب وإرسالها إلى الوزارة.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس، احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة "تنمر" من طلبته.وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.وقال المتحدث باسم محاكم ولايتي المهدية والمنستير، فريد بن جحا، إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في أسباب حادثة الانتحار المروعة، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وفقا لصحيفة "هسبريس".ووفق المسؤول القضائي، يواجه الضحية شكاية سابقة بسبب العنف في الفصل. ونشر طلبته بالفعل مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع عنيفة.

https://sarabic.ae/20240219/تونس-راشد-الغنوشي-يدخل-في-إضراب-عن-الطعام-1086215316.html

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