https://sarabic.ae/20250106/تونس-المعلمون-يدخلون-في-إضراب-إلى-حين-رفع-مظلمة-1096515245.html
تونس... المعلمون يدخلون في إضراب إلى حين رفع "مظلمة"
تونس... المعلمون يدخلون في إضراب إلى حين رفع "مظلمة"
سبوتنيك عربي
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب في تونس عن دخولها في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس بدءا من اليوم الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني، وذلك... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T08:06+0000
2025-01-06T08:06+0000
2025-01-06T08:06+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096515087_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6cac03f52e50250d5fa0529dfff46eaa.jpg
وأوضحت إذاعة "موزاييك إف إم" أنه بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الإضراب، سيقوم الأساتذة والمعلمون النواب، بعد حضور تحية العلم، بإبلاغ مديري المؤسسات التعليمية أو النظّار بقرار دخولهم في الإضراب المفتوح، الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، التي وصفوها بـ "المظلمة"، المتمثلة في تمكينهم من حق الانتداب ونشر الأمر الترتيبي المتعلق به.وتشمل الإجراءات أيضًا إبلاغ المندوبين الجهويين للتربية، والاعتصام في مقرات المندوبيات، بالإضافة إلى إعداد عريضة تتضمن أسماء وتوقيعات المشاركين في الإضراب وإرسالها إلى الوزارة.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس، احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة "تنمر" من طلبته.وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.وقال المتحدث باسم محاكم ولايتي المهدية والمنستير، فريد بن جحا، إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في أسباب حادثة الانتحار المروعة، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وفقا لصحيفة "هسبريس".ووفق المسؤول القضائي، يواجه الضحية شكاية سابقة بسبب العنف في الفصل. ونشر طلبته بالفعل مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع عنيفة.
https://sarabic.ae/20240219/تونس-راشد-الغنوشي-يدخل-في-إضراب-عن-الطعام-1086215316.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096515087_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_cbc2a1e6070a905fbc5bce003aa80b5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس... المعلمون يدخلون في إضراب إلى حين رفع "مظلمة"
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب في تونس عن دخولها في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس بدءا من اليوم الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني، وذلك احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية، حسب تصريح المنسقة الوطنية للمعلمين النواب وفاء دلنسي.
وأوضحت إذاعة
"موزاييك إف إم" أنه بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الإضراب، سيقوم الأساتذة والمعلمون النواب، بعد حضور تحية العلم، بإبلاغ مديري المؤسسات التعليمية أو النظّار بقرار دخولهم في الإضراب المفتوح، الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، التي وصفوها بـ "المظلمة"، المتمثلة في تمكينهم من حق الانتداب ونشر الأمر الترتيبي المتعلق به.
وتشمل الإجراءات أيضًا إبلاغ المندوبين الجهويين للتربية، والاعتصام في مقرات المندوبيات، بالإضافة إلى إعداد عريضة تتضمن أسماء وتوقيعات المشاركين في الإضراب وإرسالها إلى الوزارة.
19 فبراير 2024, 12:21 GMT
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس، احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة "تنمر" من طلبته.
وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.
وقال المتحدث باسم محاكم ولايتي المهدية والمنستير، فريد بن جحا، إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في أسباب حادثة الانتحار المروعة، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وفقا لصحيفة "هسبريس".
ووفق المسؤول القضائي، يواجه الضحية شكاية سابقة بسبب العنف في الفصل. ونشر طلبته بالفعل مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع عنيفة.