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https://sarabic.ae/20250106/دولة-عربية-تبدأ-تصدير-المواد-الغذائية-إلى-كندا-وأوروبا-لأول-مرة--1096527036.html
دولة عربية تبدأ تصدير المواد الغذائية إلى كندا وأوروبا لأول مرة
دولة عربية تبدأ تصدير المواد الغذائية إلى كندا وأوروبا لأول مرة
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الاثنين، أول عملية تصدير للمواد الغذائية نحو كندا وعدد من الدول الأوروبية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية مبرمة بين الخطوط الجوية الجزائرية للشحن... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T12:17+0000
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وانطلقت عملية التصدير من مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة.بحيث تصبح تكلفة الشحن على عاتق المصدر بـ50% بعدما كانت 100%.ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الجزائرية، حيث تعد هذه العملية خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية، وتوفير فرص أكبر للمصدرين للاستفادة من التسهيلات المقدمة لزيادة قدرتهم التنافسية على المستوى العالمي.وقرار التصدير للمواد الغذائية من شأنه تعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الأسوق الدولية.أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق منصة رقمية جديدة تُسهل إجراءات التصدير نحو الخارج.من جانبه، أكد رضوان عوف، المدير العام للجوية الجزائرية للشحن، عن انطلاق أول عملية تصدير للمواد الغذائية باتجاه مونتريال، كندا.وأوضح أن هذه العملية شملت تصدير 4 أطنان من الخضر والفواكه الجزائرية.السعفيات.. حكاية الحرف والتراث في جنوب ليبياضجة في دولة عربية.. امرأة تبيع رضيعها بمساعدة أمن المستشفى
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اقتصاد, منوعات, الجزائر, العالم, العالم العربي
اقتصاد, منوعات, الجزائر, العالم, العالم العربي

دولة عربية تبدأ تصدير المواد الغذائية إلى كندا وأوروبا لأول مرة

12:17 GMT 06.01.2025
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
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انطلقت، اليوم الاثنين، أول عملية تصدير للمواد الغذائية نحو كندا وعدد من الدول الأوروبية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية مبرمة بين الخطوط الجوية الجزائرية للشحن ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وانطلقت عملية التصدير من مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة.

الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بدءا من 6 يناير الجاري، تهدف إلى دعم الصادرات الجزائرية من خلال تقديم تخفيض بنسبة 50% على تكاليف شحن السلع للمصدرين.

بحيث تصبح تكلفة الشحن على عاتق المصدر بـ50% بعدما كانت 100%.

ويأتي هذا في إطار تجسيد اتفاقية بين الخطوط الجوية الجزائرية للشحن، ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الجزائرية، حيث تعد هذه العملية خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية، وتوفير فرص أكبر للمصدرين للاستفادة من التسهيلات المقدمة لزيادة قدرتهم التنافسية على المستوى العالمي.
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وقرار التصدير للمواد الغذائية من شأنه تعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الأسوق الدولية.
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق منصة رقمية جديدة تُسهل إجراءات التصدير نحو الخارج.

وأوضح سمير دراجي، المكلف بتسيير المديرية العامة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن هذا النظام الرقمي يُعد نقلة نوعية في تسهيل المعاملات للمتعاملين الاقتصاديين.

من جانبه، أكد رضوان عوف، المدير العام للجوية الجزائرية للشحن، عن انطلاق أول عملية تصدير للمواد الغذائية باتجاه مونتريال، كندا.
وأوضح أن هذه العملية شملت تصدير 4 أطنان من الخضر والفواكه الجزائرية.
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