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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250106/زيلينسكي-يشكو-عدم-دعوته-لحضور-حفل-تنصيب-ترامب-1096511722.html
زيلينسكي يشكو عدم دعوته لحضور حفل تنصيب ترامب
زيلينسكي يشكو عدم دعوته لحضور حفل تنصيب ترامب
سبوتنيك عربي
قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع المذيع الأمريكي ليكس فريدمان، إنه لم تتم دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكنه يرغب في الذهاب إلى... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T02:05+0000
2025-01-06T02:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
ترامب
حفل تنصيب
حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في وقت سابق، إنه لم يدع زيلينسكي لحضور حفل تنصيبه، الذي سيقام في يناير/كانون الثاني 2025 في واشنطن.وقال زيلينسكي: "أود ذلك. لكن بصراحة، لا يمكنني الحضور بهذه الطريقة، في أثناء الحرب، لأن الرئيس ترامب لم يدعني بشكل مباشر. إذا دعاني، فسأحضر".فاز الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الدولة بالفعل في الفترة 2017-2021، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وسيقام حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
https://sarabic.ae/20250106/زيلينسكي-يقول-إنه-مستعد-لإنهاء-الصراع-بضمانات-للأراضي-التي-تسيطر-عليها-كييف-1096511400.html
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زيلينسكي, ترامب, حفل تنصيب, حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد, الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي, ترامب, حفل تنصيب, حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد, الولايات المتحدة الأمريكية

زيلينسكي يشكو عدم دعوته لحضور حفل تنصيب ترامب

02:05 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع المذيع الأمريكي ليكس فريدمان، إنه لم تتم دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكنه يرغب في الذهاب إلى هناك.
وقال ترامب في وقت سابق، إنه لم يدع زيلينسكي لحضور حفل تنصيبه، الذي سيقام في يناير/كانون الثاني 2025 في واشنطن.
وقال زيلينسكي: "أود ذلك. لكن بصراحة، لا يمكنني الحضور بهذه الطريقة، في أثناء الحرب، لأن الرئيس ترامب لم يدعني بشكل مباشر. إذا دعاني، فسأحضر".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يقول إنه مستعد لإنهاء الصراع بضمانات للأراضي التي تسيطر عليها كييف
00:06 GMT
فاز الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الدولة بالفعل في الفترة 2017-2021، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وسيقام حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
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