https://sarabic.ae/20250106/زيلينسكي-يشكو-عدم-دعوته-لحضور-حفل-تنصيب-ترامب-1096511722.html

زيلينسكي يشكو عدم دعوته لحضور حفل تنصيب ترامب

زيلينسكي يشكو عدم دعوته لحضور حفل تنصيب ترامب

سبوتنيك عربي

قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع المذيع الأمريكي ليكس فريدمان، إنه لم تتم دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكنه يرغب في الذهاب إلى... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T02:05+0000

2025-01-06T02:05+0000

2025-01-06T02:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

ترامب

حفل تنصيب

حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب في وقت سابق، إنه لم يدع زيلينسكي لحضور حفل تنصيبه، الذي سيقام في يناير/كانون الثاني 2025 في واشنطن.وقال زيلينسكي: "أود ذلك. لكن بصراحة، لا يمكنني الحضور بهذه الطريقة، في أثناء الحرب، لأن الرئيس ترامب لم يدعني بشكل مباشر. إذا دعاني، فسأحضر".فاز الجمهوري دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الدولة بالفعل في الفترة 2017-2021، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وسيقام حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

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زيلينسكي, ترامب, حفل تنصيب, حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد, الولايات المتحدة الأمريكية