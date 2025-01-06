https://sarabic.ae/20250106/سابقة-تاريخية-امرأة-تقود-دائرة-رئيسية-في-الفاتيكان-1096540847.html

سابقة تاريخية.. امرأة تقود دائرة رئيسية في الفاتيكان

سابقة تاريخية.. امرأة تقود دائرة رئيسية في الفاتيكان

سبوتنيك عربي

أصدر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قرارا بتعيين امرأة لرئاسة مجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T18:51+0000

2025-01-06T18:51+0000

2025-01-06T18:51+0000

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ومجمع المعاهد هو الكيان السيادي المعترف به دوليا، الذي يشرف على الكنيسة الكاثوليكية العالمية، بحسب وسائل إعلام غربية.ونص قرار بابا الفاتيكان على تعيين سيمونا برامبيلا، 59 عاما، في هذا المنصب، لتكون أول امرأة تتولى قيادة إحدى الدوائر الرئيسية في الفاتيكان.وبرامبيلا هي راهبة إيطالية ستتولى مسؤولية المكتب الذي يشرف على الإرشادات الدينية الكاثوليكية في العالم، خلفا للكاردينال البرازيلي جواو براز دي أفيز، الذي تولى المنصب منذ عام 2011.ومنذ تولي منصبه، عمل البابا فرنسيس، على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية في الفاتيكان.وشمل ذلك تعيين مجموعة من النساء في المناصب الثانية في تسلسل القيادة بدوائر مختلفة داخل الفاتيكان.وبحسب وسائل إعلام في الفاتيكان، فإن هذا التعيين يكتسب طابعا تاريخيا، حيث جاء أحد تقاريرها بعنوان "الأخت سيمونا برامبيلا هي أول رئيسة في الفاتيكان".

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