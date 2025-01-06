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سابقة تاريخية.. امرأة تقود دائرة رئيسية في الفاتيكان
سابقة تاريخية.. امرأة تقود دائرة رئيسية في الفاتيكان
سبوتنيك عربي
أصدر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قرارا بتعيين امرأة لرئاسة مجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T18:51+0000
2025-01-06T18:51+0000
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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ومجمع المعاهد هو الكيان السيادي المعترف به دوليا، الذي يشرف على الكنيسة الكاثوليكية العالمية، بحسب وسائل إعلام غربية.ونص قرار بابا الفاتيكان على تعيين سيمونا برامبيلا، 59 عاما، في هذا المنصب، لتكون أول امرأة تتولى قيادة إحدى الدوائر الرئيسية في الفاتيكان.وبرامبيلا هي راهبة إيطالية ستتولى مسؤولية المكتب الذي يشرف على الإرشادات الدينية الكاثوليكية في العالم، خلفا للكاردينال البرازيلي جواو براز دي أفيز، الذي تولى المنصب منذ عام 2011.ومنذ تولي منصبه، عمل البابا فرنسيس، على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية في الفاتيكان.وشمل ذلك تعيين مجموعة من النساء في المناصب الثانية في تسلسل القيادة بدوائر مختلفة داخل الفاتيكان.وبحسب وسائل إعلام في الفاتيكان، فإن هذا التعيين يكتسب طابعا تاريخيا، حيث جاء أحد تقاريرها بعنوان "الأخت سيمونا برامبيلا هي أول رئيسة في الفاتيكان".
https://sarabic.ae/20240914/بابا-الفاتيكان-يعلن-عدم-عزمه-حضور-مراسم-إعادة-افتتاح-كاتدرائية-نوتردام-في-باريس-1092708607.html
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العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, الأخبار

سابقة تاريخية.. امرأة تقود دائرة رئيسية في الفاتيكان

18:51 GMT 06.01.2025
© AP Photoالفاتيكان
الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo
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أصدر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قرارا بتعيين امرأة لرئاسة مجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية.
ومجمع المعاهد هو الكيان السيادي المعترف به دوليا، الذي يشرف على الكنيسة الكاثوليكية العالمية، بحسب وسائل إعلام غربية.
ونص قرار بابا الفاتيكان على تعيين سيمونا برامبيلا، 59 عاما، في هذا المنصب، لتكون أول امرأة تتولى قيادة إحدى الدوائر الرئيسية في الفاتيكان.
عمليات الترميم في كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
بابا الفاتيكان يعلن عدم عزمه حضور مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس
14 سبتمبر 2024, 11:17 GMT
وبرامبيلا هي راهبة إيطالية ستتولى مسؤولية المكتب الذي يشرف على الإرشادات الدينية الكاثوليكية في العالم، خلفا للكاردينال البرازيلي جواو براز دي أفيز، الذي تولى المنصب منذ عام 2011.
ومنذ تولي منصبه، عمل البابا فرنسيس، على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية في الفاتيكان.
وشمل ذلك تعيين مجموعة من النساء في المناصب الثانية في تسلسل القيادة بدوائر مختلفة داخل الفاتيكان.
وبحسب وسائل إعلام في الفاتيكان، فإن هذا التعيين يكتسب طابعا تاريخيا، حيث جاء أحد تقاريرها بعنوان "الأخت سيمونا برامبيلا هي أول رئيسة في الفاتيكان".
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:15 GMT
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