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"فلسطين-2".. معلومات عن الصاروخ اليمني الذي يستهدف إسرائيل
"فلسطين-2".. معلومات عن الصاروخ اليمني الذي يستهدف إسرائيل
سبوتنيك عربي
تقد~ر المسافة بين مواقع إطلاق الصواريخ اليمنية وإسرائيل، بنحو ألفي كيلومتر، وهو ما يعني أن الصواريخ التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، تمتلك قدرات تقنية... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T20:39+0000
2025-01-06T20:39+0000
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وخلال الأشهر الأخيرة، برز اسم "فلسطين-2"، الصاروخ الفرط صوتي، الذي كشفت عنه "أنصار الله" واستخدمته في مهاجمة إسرائيل، مرات عدة.ويسلط ذلك الضوء على قدرات هذا الصاروخ، وفقا لتقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تناول أبرز المعلومات المتاحة عن الصاروخ، الذي تمكن من الوصول إلى أهدافه بنجاح رغم شبكات الدفاعات الجوية المتطورة، التي تستخدمها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب التقرير، فإن أبرز الهجمات التي تم استخدام صاروخ "فلسطين-2" خلالها كانت ضد مطار بن غوريون في تل أبيب، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي ذات الشهر، تم استخدامه في قصف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب، وهدفا عسكريا في ضاحية يافا بتل أبيب، وموقعا آخر في تل أبيب أيضا، إضافة إلى استخدامه في الـ5 من الشهر الجاري ضد هدف جديد في إسرائيل.وشهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات واسعة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كانت البداية في قطاع غزة، الذي تلاه فتح إسرائيل لجبهات حرب أخرى كان من بينها ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي أعلنت أنها ستواصل قصف أهداف داخل إسرائيل واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والمرتبطة بهما في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين في غزة.
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
https://sarabic.ae/20250102/طورتها-3-دول-أبرز-5-أسلحة-محلية-ظهرت-في-حروب-الشرق-الأوسط-1096416553.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"فلسطين-2".. معلومات عن الصاروخ اليمني الذي يستهدف إسرائيل

20:39 GMT 06.01.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud / Contributorصاروخ فلسطين 2 اليمني
صاروخ فلسطين 2 اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud / Contributor
تابعنا عبر
تقد~ر المسافة بين مواقع إطلاق الصواريخ اليمنية وإسرائيل، بنحو ألفي كيلومتر، وهو ما يعني أن الصواريخ التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، تمتلك قدرات تقنية عالية فيما يتعلق بالمدى والتوجيه.
وخلال الأشهر الأخيرة، برز اسم "فلسطين-2"، الصاروخ الفرط صوتي، الذي كشفت عنه "أنصار الله" واستخدمته في مهاجمة إسرائيل، مرات عدة.
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28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
ويسلط ذلك الضوء على قدرات هذا الصاروخ، وفقا لتقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تناول أبرز المعلومات المتاحة عن الصاروخ، الذي تمكن من الوصول إلى أهدافه بنجاح رغم شبكات الدفاعات الجوية المتطورة، التي تستخدمها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.
يتم تصنيعه محليا في اليمن
يتكون من مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب
يقدّر مداه بنحو 2150 كيلومترا، ويصنف ضمن الصواريخ متوسطة المدى
وزن الرأس الحربي للصاروخ يقدر بـ500 كيلوغرام
تصل سرعته إلى 16 ماخ أي 16 ضعف سرعة الصوت، التي تقدر بـ1224 كلم/ س
يتميز بقدرة كبيرة على المناورة أثناء التحليق بسرعات خارقة
أثبت الصاروخ قدرته على تجاوز الدفاعات الجوية الإسرائيلية
وبحسب التقرير، فإن أبرز الهجمات التي تم استخدام صاروخ "فلسطين-2" خلالها كانت ضد مطار بن غوريون في تل أبيب، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
نموذج لصاروخ فلسطين اليمني في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
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وفي ذات الشهر، تم استخدامه في قصف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب، وهدفا عسكريا في ضاحية يافا بتل أبيب، وموقعا آخر في تل أبيب أيضا، إضافة إلى استخدامه في الـ5 من الشهر الجاري ضد هدف جديد في إسرائيل.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات واسعة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كانت البداية في قطاع غزة، الذي تلاه فتح إسرائيل لجبهات حرب أخرى كان من بينها ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي أعلنت أنها ستواصل قصف أهداف داخل إسرائيل واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والمرتبطة بهما في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين في غزة.
© Sputnik12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها "أنصار الله"
12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها "أنصار الله"
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