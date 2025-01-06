https://sarabic.ae/20250106/فلسطين-2-معلومات-عن-الصاروخ-اليمني-الذي-يستهدف-إسرائيل-1096544308.html

"فلسطين-2".. معلومات عن الصاروخ اليمني الذي يستهدف إسرائيل

"فلسطين-2".. معلومات عن الصاروخ اليمني الذي يستهدف إسرائيل

سبوتنيك عربي

تقد~ر المسافة بين مواقع إطلاق الصواريخ اليمنية وإسرائيل، بنحو ألفي كيلومتر، وهو ما يعني أن الصواريخ التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، تمتلك قدرات تقنية... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T20:39+0000

2025-01-06T20:39+0000

2025-01-06T20:39+0000

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وخلال الأشهر الأخيرة، برز اسم "فلسطين-2"، الصاروخ الفرط صوتي، الذي كشفت عنه "أنصار الله" واستخدمته في مهاجمة إسرائيل، مرات عدة.ويسلط ذلك الضوء على قدرات هذا الصاروخ، وفقا لتقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تناول أبرز المعلومات المتاحة عن الصاروخ، الذي تمكن من الوصول إلى أهدافه بنجاح رغم شبكات الدفاعات الجوية المتطورة، التي تستخدمها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب التقرير، فإن أبرز الهجمات التي تم استخدام صاروخ "فلسطين-2" خلالها كانت ضد مطار بن غوريون في تل أبيب، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي ذات الشهر، تم استخدامه في قصف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب، وهدفا عسكريا في ضاحية يافا بتل أبيب، وموقعا آخر في تل أبيب أيضا، إضافة إلى استخدامه في الـ5 من الشهر الجاري ضد هدف جديد في إسرائيل.وشهدت منطقة الشرق الأوسط صراعات واسعة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كانت البداية في قطاع غزة، الذي تلاه فتح إسرائيل لجبهات حرب أخرى كان من بينها ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي أعلنت أنها ستواصل قصف أهداف داخل إسرائيل واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والمرتبطة بهما في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين في غزة.

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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله