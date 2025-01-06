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ميلان يتوج بلقب السوبر الإيطالي بعد الفوز على إنتر ميلان 3-2... فيديو
ميلان يتوج بلقب السوبر الإيطالي بعد الفوز على إنتر ميلان 3-2... فيديو
سبوتنيك عربي
توج نادي ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، بعد فوزه على إنتر ميلان 3-2، ضمن منافسات نهائي المسابقة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T21:32+0000
2025-01-06T21:32+0000
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أحرز أهداف المباراة كل من لاوتارو مارتينيز، ومهدي طارمي في الدقيقتين 45 و48 لصالح الإنتر، بينما سجل ثيو هيرنانديز، وكريستيان بولسيتش في الدقائق 52، 80 و92 على التوالي صالح ميلان.وبهذه النتيجة توج فريق ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي في نسخته الحالية لعام 2025 والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.وتأهل ميلان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي، بعد تغلبه على يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأول بارك"، فى الدور قبل النهائى من البطولة.فيما صعد إنتر ميلان إلى نهائى كأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه على نظيره فريق أتالانتا، بثنائية نظيفة، في نصف نهائي البطولة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالى، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب آخرها في العام الماضى، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.
https://sarabic.ae/20241018/السعودية-تمنح-إنتر-ميلان-رخصة-لإطلاق-أكاديمية-وتوسيع-أنشطته-في-المملكة-1093895604.html
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إيطاليا, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات, الأخبار
إيطاليا, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات, الأخبار

ميلان يتوج بلقب السوبر الإيطالي بعد الفوز على إنتر ميلان 3-2... فيديو

21:32 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadriنادي ميلان يتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على إنتر ميلان 3-2 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية
نادي ميلان يتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على إنتر ميلان 3-2 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
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توج نادي ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، بعد فوزه على إنتر ميلان 3-2، ضمن منافسات نهائي المسابقة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.
أحرز أهداف المباراة كل من لاوتارو مارتينيز، ومهدي طارمي في الدقيقتين 45 و48 لصالح الإنتر، بينما سجل ثيو هيرنانديز، وكريستيان بولسيتش في الدقائق 52، 80 و92 على التوالي صالح ميلان.
وبهذه النتيجة توج فريق ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي في نسخته الحالية لعام 2025 والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
وتأهل ميلان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي، بعد تغلبه على يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأول بارك"، فى الدور قبل النهائى من البطولة.
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
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السعودية تمنح إنتر ميلان رخصة لإطلاق أكاديمية وتوسيع أنشطته في المملكة
18 أكتوبر 2024, 07:18 GMT
فيما صعد إنتر ميلان إلى نهائى كأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه على نظيره فريق أتالانتا، بثنائية نظيفة، في نصف نهائي البطولة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.
ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالى، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب آخرها في العام الماضى، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.
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