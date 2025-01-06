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نتنياهو يصادق على سلسلة عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية
نتنياهو يصادق على سلسلة عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T16:18+0000
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وخلال الاجتماع، صادق نتنياهو على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية، حسبما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.وبحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، فإن تلك العمليات تشمل "إجراءات إضافية هجومية ودفاعية" في الضفة الغربية، وتتضمن أيضا القبض على منفذي عمليات ضد إسرائيل وتقديمهم للعدالة.وتوعد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، بتصفية المسؤولين عن قتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية، مضيفا: "سنصل إلى القتلة، ونصفّي حسابنا معهم ومع من ساعدهم، ولن يفر منا أحد".جاء ذلك، بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم، مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا بداخلها شمالي الضفة الغربية.وقالت قوات الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة مسببة في حصيلة ضحايا تتجاوز 150 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20250106/نتنياهو-بعد-هجوم-الضفة-الغربية-سنقدم-القتلة-الحقراء-للعدالة---عاجل-1096518778.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

نتنياهو يصادق على سلسلة عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية

16:18 GMT 06.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقوات إسرائيلية في الضفة الغربية
قوات إسرائيلية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وخلال الاجتماع، صادق نتنياهو على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية، حسبما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وبحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، فإن تلك العمليات تشمل "إجراءات إضافية هجومية ودفاعية" في الضفة الغربية، وتتضمن أيضا القبض على منفذي عمليات ضد إسرائيل وتقديمهم للعدالة.
وتوعد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، بتصفية المسؤولين عن قتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية، مضيفا: "سنصل إلى القتلة، ونصفّي حسابنا معهم ومع من ساعدهم، ولن يفر منا أحد".
جاء ذلك، بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم، مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا بداخلها شمالي الضفة الغربية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
نتنياهو بعد هجوم الضفة الغربية: سنقدم "القتلة الحقراء" للعدالة
09:25 GMT
وقالت قوات الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة مسببة في حصيلة ضحايا تتجاوز 150 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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