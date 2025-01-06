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الأفعى تتصدر الموضة في 2025 بلمسة غير تقليدية
الأفعى تتصدر الموضة في 2025 بلمسة غير تقليدية
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، صورا مميزة لبعض من صور الموضة "بنكهة الثعابين"، من جميع أنحاء العالم. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T07:47+0000
2025-01-06T07:47+0000
2025-01-06T07:51+0000
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фото, صور
الأفعى تتصدر الموضة في 2025 بلمسة غير تقليدية
07:47 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 06.01.2025)
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، صورا مميزة لبعض من صور الموضة "بنكهة الثعابين"، من جميع أنحاء العالم.
© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Nick de la Torre
عارضة تقدم حقيبة "Ferragama" الجديدة المصنوعة من جلد الثعبان باللون الأسود والبني والبورجوندي والكريمي
عارضة تقدم حقيبة "Ferragama" الجديدة المصنوعة من جلد الثعبان باللون الأسود والبني والبورجوندي والكريمي
© AP Photo / David Goldman
كعب عال مزخرف بجلد ثعبان، ترتديه كورتني جيلهام، محللة السياسات في مكتب الميزانية والأبحاث في مجلس النواب
كعب عال مزخرف بجلد ثعبان، ترتديه كورتني جيلهام، محللة السياسات في مكتب الميزانية والأبحاث في مجلس النواب
© Getty Images / William Vanderson
ليندا روكس، التي تدير حديقة حيوان ويبسنيد، "تانجا"- ترتدي ثعبانا يبلغ طوله 7 أقدام - كقبعة ووشاح.
ليندا روكس، التي تدير حديقة حيوان ويبسنيد، "تانجا"- ترتدي ثعبانا يبلغ طوله 7 أقدام - كقبعة ووشاح.
© AP Photo / Stuart Ramsonعارضة ترتدي معطفًا رقيقًا من الصوف مصنوعًا من جلد الثعبان، خلال عرض أزياء جوين ستيفاني في 2006
عارضة ترتدي معطفًا رقيقًا من الصوف مصنوعًا من جلد الثعبان، خلال عرض أزياء جوين ستيفاني في 2006
© Getty Images / Per-Anders Pettersson
عارضة تعرض لباسا مصنوعا من جلد الثعبان، من تصميم مصمم الأزياء الكاميروني مارتيال تابولو كوتور
عارضة تعرض لباسا مصنوعا من جلد الثعبان، من تصميم مصمم الأزياء الكاميروني مارتيال تابولو كوتور
© Getty Images / Mirrorpix/WATFORDامرأة ترتدي حذاءً برباط ثعبان
امرأة ترتدي حذاءً برباط ثعبان
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورعارضة أزياء تعرض ملابس مستوحاه من الثعبان في أسبوع فولفو للموضة في موسكو
عارضة أزياء تعرض ملابس مستوحاه من الثعبان في أسبوع فولفو للموضة في موسكو
عارضة أزياء الأفعى، روسيا-موسكو
© Getty Images / ClassicStock/Armstrong Robertsفتى وفتاة على الرصيف في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، عائدين إلى المنزل أو من المدرسة، يتحدثان ويحملان الكتب، فتاة ترتدي تنورة قصيرة من جلد الثعبان الصناعي
فتى وفتاة على الرصيف في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، عائدين إلى المنزل أو من المدرسة، يتحدثان ويحملان الكتب، فتاة ترتدي تنورة قصيرة من جلد الثعبان الصناعي
© Getty Images / Keystone/Frank Barrattنموذج يعرض أحذية تشينتز النسائية وأحذية جلد الثعبان الرجالية من مجموعة باتا العالمية 1970
نموذج يعرض أحذية تشينتز النسائية وأحذية جلد الثعبان الرجالية من مجموعة باتا العالمية 1970
© Getty Images / Gamma-Rapho/ARNAL/Pool PAT
عارضة أزياء ترتدي فستانا بطبعة الثعبان من تييري موغلر هوت كوتور
عارضة أزياء ترتدي فستانا بطبعة الثعبان من تييري موغلر هوت كوتور