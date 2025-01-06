الأفعى تتصدر الموضة في 2025 بلمسة غير تقليدية

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الجيش الروسي يحرر مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك
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هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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صدى الحياة
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مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
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29 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
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11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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https://sarabic.ae/20250106/1096495620.html
الأفعى تتصدر الموضة في 2025 بلمسة غير تقليدية
الأفعى تتصدر الموضة في 2025 بلمسة غير تقليدية
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، صورا مميزة لبعض من صور الموضة "بنكهة الثعابين"، من جميع أنحاء العالم. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الأفعى تتصدر الموضة في 2025 بلمسة غير تقليدية

07:47 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 06.01.2025)
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، صورا مميزة لبعض من صور الموضة "بنكهة الثعابين"، من جميع أنحاء العالم.
© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Nick de la Torre

عارضة تقدم حقيبة "Ferragama" الجديدة المصنوعة من جلد الثعبان باللون الأسود والبني والبورجوندي والكريمي

عارضة تقدم حقيبة &quot;Ferragama&quot; الجديدة المصنوعة من جلد الثعبان باللون الأسود والبني والبورجوندي والكريمي - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Nick de la Torre

عارضة تقدم حقيبة "Ferragama" الجديدة المصنوعة من جلد الثعبان باللون الأسود والبني والبورجوندي والكريمي

© AP Photo / David Goldman

كعب عال مزخرف بجلد ثعبان، ترتديه كورتني جيلهام، محللة السياسات في مكتب الميزانية والأبحاث في مجلس النواب

كعب عال مزخرف بجلد ثعبان، ترتديه كورتني جيلهام، محللة السياسات في مكتب الميزانية والأبحاث في مجلس النواب - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / David Goldman

كعب عال مزخرف بجلد ثعبان، ترتديه كورتني جيلهام، محللة السياسات في مكتب الميزانية والأبحاث في مجلس النواب

© Getty Images / William Vanderson

ليندا روكس، التي تدير حديقة حيوان ويبسنيد، "تانجا"- ترتدي ثعبانا يبلغ طوله 7 أقدام - كقبعة ووشاح.

ليندا روكس، التي تدير حديقة حيوان ويبسنيد، &quot;تانجا&quot;- ترتدي ثعبانا يبلغ طوله 7 أقدام - كقبعة ووشاح. - سبوتنيك عربي
3/11
© Getty Images / William Vanderson

ليندا روكس، التي تدير حديقة حيوان ويبسنيد، "تانجا"- ترتدي ثعبانا يبلغ طوله 7 أقدام - كقبعة ووشاح.

© AP Photo / Stuart Ramsonعارضة ترتدي معطفًا رقيقًا من الصوف مصنوعًا من جلد الثعبان، خلال عرض أزياء جوين ستيفاني في 2006
عارضة ترتدي معطفًا رقيقًا من الصوف مصنوعًا من جلد الثعبان، خلال عرض أزياء جوين ستيفاني في 2006 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Stuart Ramson
عارضة ترتدي معطفًا رقيقًا من الصوف مصنوعًا من جلد الثعبان، خلال عرض أزياء جوين ستيفاني في 2006
© Getty Images / Per-Anders Pettersson

عارضة تعرض لباسا مصنوعا من جلد الثعبان، من تصميم مصمم الأزياء الكاميروني مارتيال تابولو كوتور

عارضة تعرض لباسا مصنوعا من جلد الثعبان، من تصميم مصمم الأزياء الكاميروني مارتيال تابولو كوتور - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Per-Anders Pettersson

عارضة تعرض لباسا مصنوعا من جلد الثعبان، من تصميم مصمم الأزياء الكاميروني مارتيال تابولو كوتور

© Getty Images / Mirrorpix/WATFORDامرأة ترتدي حذاءً برباط ثعبان
امرأة ترتدي حذاءً برباط ثعبان - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Mirrorpix/WATFORD
امرأة ترتدي حذاءً برباط ثعبان
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورعارضة أزياء تعرض ملابس مستوحاه من الثعبان في أسبوع فولفو للموضة في موسكو
عارضة أزياء تعرض ملابس مستوحاه من الثعبان في أسبوع فولفو للموضة في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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عارضة أزياء تعرض ملابس مستوحاه من الثعبان في أسبوع فولفو للموضة في موسكو
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

عارضة أزياء الأفعى، روسيا-موسكو

عارضة أزياء الأفعى، روسيا-موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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عارضة أزياء الأفعى، روسيا-موسكو

© Getty Images / ClassicStock/Armstrong Robertsفتى وفتاة على الرصيف في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، عائدين إلى المنزل أو من المدرسة، يتحدثان ويحملان الكتب، فتاة ترتدي تنورة قصيرة من جلد الثعبان الصناعي
فتاة ترتدي تنورة بطبعات الثعبان في الشارع، في السبعينيات. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / ClassicStock/Armstrong Roberts
فتى وفتاة على الرصيف في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، عائدين إلى المنزل أو من المدرسة، يتحدثان ويحملان الكتب، فتاة ترتدي تنورة قصيرة من جلد الثعبان الصناعي
© Getty Images / Keystone/Frank Barrattنموذج يعرض أحذية تشينتز النسائية وأحذية جلد الثعبان الرجالية من مجموعة باتا العالمية 1970
نموذج يعرض أحذية تشينتز النسائية وأحذية جلد الثعبان الرجالية من مجموعة باتا العالمية 1970 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Keystone/Frank Barratt
نموذج يعرض أحذية تشينتز النسائية وأحذية جلد الثعبان الرجالية من مجموعة باتا العالمية 1970
© Getty Images / Gamma-Rapho/ARNAL/Pool PAT

عارضة أزياء ترتدي فستانا بطبعة الثعبان من تييري موغلر هوت كوتور

عارضة أزياء ترتدي فستانا بطبعة الثعبان من تييري موغلر هوت كوتور - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gamma-Rapho/ARNAL/Pool PAT

عارضة أزياء ترتدي فستانا بطبعة الثعبان من تييري موغلر هوت كوتور

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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
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