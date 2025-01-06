الأفعى تتصدر الموضة في 2025 بلمسة غير تقليدية

© Getty Images / ClassicStock/Armstrong Roberts فتى وفتاة على الرصيف في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، عائدين إلى المنزل أو من المدرسة، يتحدثان ويحملان الكتب، فتاة ترتدي تنورة قصيرة من جلد الثعبان الصناعي