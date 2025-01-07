https://sarabic.ae/20250107/ترودو-يعلق-على-اقتراح-ترامب-ضم-كندا-إلى-أمريكا--1096573739.html

ترودو يعلق على اقتراح ترامب ضم كندا إلى أمريكا

ترودو يعلق على اقتراح ترامب ضم كندا إلى أمريكا

سبوتنيك عربي

علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، على اقتراح ترامب ضم كندا إلى أمريكا، رافضا بشكل قاطع المقترحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

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ورفض ترودو بشكل قاطع إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن ذلك "مستحيل تماما".وأشار ترودو إلى أن العمال والمجتمعات في كلا البلدين يستفيدون من الشراكات التجارية والأمنية المتبادلة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن كندا ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة الأمريكية "عظيمة"، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عزمه الاستقالة من منصبه.يأتي هذا بعدما أعلن ترودو، أمس الاثنين، استقالته من منصبه الذي تولاه منذ 10 أعوام، موضحاً أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له. وقال ترودو أمام الصحفيين في أوتاوا: "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".

https://sarabic.ae/20250107/بعد-استقالة-ترودو-ترامب-يعد-بأن-تكون-كندا-آمنة-إذا-أصبحت-ولاية-أمريكية-1096548540.html

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