https://sarabic.ae/20250107/دولة-عربية-تعلن-تحقيق-إنجاز--غير-مسبوق-1096556245.html
دولة عربية تعلن تحقيق إنجاز " غير مسبوق"
دولة عربية تعلن تحقيق إنجاز " غير مسبوق"
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تسجيل أكثر من مليون حركة جوية خلال عام 2024، في إنجاز غير مسبوق يعزز ريادة الدولة في قطاع الطيران العالمي. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T10:55+0000
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وفي بيان صدر يوم أمس الاثنين، أكدت الهيئة أن "هذا الرقم يعكس الجهود المتواصلة لتقديم خدمات ملاحية بمعايير عالمية، تلبي تطلعات شركات الطيران الدولية وتعزز تجربة السفر الجوي".رؤية وطنية لقطاع الطيرانوفي الإطار، أشاد عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بالمبادرات الوطنية المبتكرة التي عززت تنافسية الإمارات في قطاع الطيران المدني.وأشار إلى أن "نمو الحركة الجوية بنسبة تتجاوز 20%، خلال العامين الماضيين، يعد من الأعلى عالمياً"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.وأكد المري أن "البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتمكنة والتقنيات الحديثة، تهيئ الدولة لاستيعاب المزيد من الحركة الجوية مستقبلاً".نمو ملحوظ في 2024من جانبه، أشار سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إلى تسجيل متوسط نمو بلغ 10.3% مقارنة بعام 2023، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة.
https://sarabic.ae/20250102/دولة-عربية-تعلن-أن-عام-2024-الأفضل-اقتصاديا-لها-على-مر-تاريخها-1096424744.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
دولة عربية تعلن تحقيق إنجاز " غير مسبوق"
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تسجيل أكثر من مليون حركة جوية خلال عام 2024، في إنجاز غير مسبوق يعزز ريادة الدولة في قطاع الطيران العالمي.
وفي بيان صدر يوم أمس الاثنين، أكدت الهيئة أن "هذا الرقم يعكس الجهود المتواصلة لتقديم خدمات ملاحية بمعايير عالمية، تلبي تطلعات شركات الطيران الدولية وتعزز تجربة السفر الجوي".
وفي الإطار، أشاد عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بالمبادرات الوطنية المبتكرة التي عززت تنافسية الإمارات في قطاع الطيران المدني.
وأشار إلى أن "نمو الحركة الجوية بنسبة تتجاوز 20%، خلال العامين الماضيين، يعد من الأعلى عالمياً"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية.
وأكد المري أن "البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتمكنة والتقنيات الحديثة، تهيئ الدولة لاستيعاب المزيد من الحركة الجوية مستقبلاً".
من جانبه، أشار سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إلى تسجيل متوسط نمو بلغ 10.3% مقارنة بعام 2023، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة.