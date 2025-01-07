دولة عربية تعلن تحقيق إنجاز " غير مسبوق"

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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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دولة عربية تعلن تحقيق إنجاز " غير مسبوق"
دولة عربية تعلن تحقيق إنجاز " غير مسبوق"
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تسجيل أكثر من مليون حركة جوية خلال عام 2024، في إنجاز غير مسبوق يعزز ريادة الدولة في قطاع الطيران العالمي. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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وفي بيان صدر يوم أمس الاثنين، أكدت الهيئة أن "هذا الرقم يعكس الجهود المتواصلة لتقديم خدمات ملاحية بمعايير عالمية، تلبي تطلعات شركات الطيران الدولية وتعزز تجربة السفر الجوي".رؤية وطنية لقطاع الطيرانوفي الإطار، أشاد عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بالمبادرات الوطنية المبتكرة التي عززت تنافسية الإمارات في قطاع الطيران المدني.وأشار إلى أن "نمو الحركة الجوية بنسبة تتجاوز 20%، خلال العامين الماضيين، يعد من الأعلى عالمياً"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.وأكد المري أن "البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتمكنة والتقنيات الحديثة، تهيئ الدولة لاستيعاب المزيد من الحركة الجوية مستقبلاً".نمو ملحوظ في 2024من جانبه، أشار سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إلى تسجيل متوسط نمو بلغ 10.3% مقارنة بعام 2023، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة.
https://sarabic.ae/20250102/دولة-عربية-تعلن-أن-عام-2024-الأفضل-اقتصاديا-لها-على-مر-تاريخها-1096424744.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

دولة عربية تعلن تحقيق إنجاز " غير مسبوق"

10:55 GMT 07.01.2025
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مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تسجيل أكثر من مليون حركة جوية خلال عام 2024، في إنجاز غير مسبوق يعزز ريادة الدولة في قطاع الطيران العالمي.
وفي بيان صدر يوم أمس الاثنين، أكدت الهيئة أن "هذا الرقم يعكس الجهود المتواصلة لتقديم خدمات ملاحية بمعايير عالمية، تلبي تطلعات شركات الطيران الدولية وتعزز تجربة السفر الجوي".

رؤية وطنية لقطاع الطيران

وفي الإطار، أشاد عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بالمبادرات الوطنية المبتكرة التي عززت تنافسية الإمارات في قطاع الطيران المدني.
وأشار إلى أن "نمو الحركة الجوية بنسبة تتجاوز 20%، خلال العامين الماضيين، يعد من الأعلى عالمياً"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخها
2 يناير, 15:47 GMT
وأكد المري أن "البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتمكنة والتقنيات الحديثة، تهيئ الدولة لاستيعاب المزيد من الحركة الجوية مستقبلاً".

نمو ملحوظ في 2024

من جانبه، أشار سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إلى تسجيل متوسط نمو بلغ 10.3% مقارنة بعام 2023، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة.
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