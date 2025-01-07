https://sarabic.ae/20250107/فايكينغ-الكابيتول-زيلينسكي-أصبح-أضحوكة-1096566229.html

"فايكينغ الكابيتول": زيلينسكي أصبح أضحوكة

"فايكينغ الكابيتول": زيلينسكي أصبح أضحوكة

سبوتنيك عربي

أفاد جاكوب تشانسلي، المعروف بـ"ذي القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الـ"كابيتول" في الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2021،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T14:28+0000

2025-01-07T14:28+0000

2025-01-07T14:28+0000

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وأجاب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، متحدثاً عن مستقبل زيلينسكي: "من المحتمل أن يفقد نفسه في كومة من الكوكايين. أنا بالتأكيد لا أثق به، فهو ممثل وكوميدي".وأشار تشانسلي إلى أن زيلينسكي أصبح أضحوكة، حيث يبدو دائمًا وكأنه يعاني من سيلان في الأنف.وفي السياق ذاته، أعرب تشانسلي عن أمله في أن تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع روسيا من أجل السلام.وأضاف تشانسلي أنه ووفقًا لمقابلة الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، مع الرئيس بوتين، يبدو أن الرئيس الروسي لا يسعى لحرب عالمية.وقال: "أعتقد أنه ذكي جدًا (بوتين)، ولا ينبغي أن ننسى المعاناة التي عاشها الروس بعد الحرب العالمية الثانية".يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021، بالسجن لمدة 41 شهرا، بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الـ"كابيتول". كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2023.ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ"التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية" و"التآمر ضد الحقوق".

https://sarabic.ae/20250107/فايكينغ-الكابيتول-إدارة-بايدن-هاريس-هي-السبب-وراء-عدم-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1096558437.html

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