"فايكينغ الكابيتول": زيلينسكي أصبح أضحوكة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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https://sarabic.ae/20250107/فايكينغ-الكابيتول-زيلينسكي-أصبح-أضحوكة-1096566229.html
"فايكينغ الكابيتول": زيلينسكي أصبح أضحوكة
"فايكينغ الكابيتول": زيلينسكي أصبح أضحوكة
سبوتنيك عربي
أفاد جاكوب تشانسلي، المعروف بـ"ذي القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الـ"كابيتول" في الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2021،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:28+0000
2025-01-07T14:28+0000
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وأجاب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، متحدثاً عن مستقبل زيلينسكي: "من المحتمل أن يفقد نفسه في كومة من الكوكايين. أنا بالتأكيد لا أثق به، فهو ممثل وكوميدي".وأشار تشانسلي إلى أن زيلينسكي أصبح أضحوكة، حيث يبدو دائمًا وكأنه يعاني من سيلان في الأنف.وفي السياق ذاته، أعرب تشانسلي عن أمله في أن تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع روسيا من أجل السلام.وأضاف تشانسلي أنه ووفقًا لمقابلة الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، مع الرئيس بوتين، يبدو أن الرئيس الروسي لا يسعى لحرب عالمية.وقال: "أعتقد أنه ذكي جدًا (بوتين)، ولا ينبغي أن ننسى المعاناة التي عاشها الروس بعد الحرب العالمية الثانية".يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021، بالسجن لمدة 41 شهرا، بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الـ"كابيتول". كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2023.ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ"التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية" و"التآمر ضد الحقوق".
https://sarabic.ae/20250107/فايكينغ-الكابيتول-إدارة-بايدن-هاريس-هي-السبب-وراء-عدم-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1096558437.html
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"فايكينغ الكابيتول": زيلينسكي أصبح أضحوكة

14:28 GMT 07.01.2025
© Getty Images / NurPhoto فلاديمير زيلينسكي
 فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
أفاد جاكوب تشانسلي، المعروف بـ"ذي القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الـ"كابيتول" في الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2021، مرتديًا زي الـ"شامان"، بأن فلاديمير زيلينسكي أصبح أضحوكة، وسيخسر نفسه في النهاية بسبب المخدرات.
وأجاب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، متحدثاً عن مستقبل زيلينسكي: "من المحتمل أن يفقد نفسه في كومة من الكوكايين. أنا بالتأكيد لا أثق به، فهو ممثل وكوميدي".
وأشار تشانسلي إلى أن زيلينسكي أصبح أضحوكة، حيث يبدو دائمًا وكأنه يعاني من سيلان في الأنف.
وفي السياق ذاته، أعرب تشانسلي عن أمله في أن تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع روسيا من أجل السلام.
أحد المحتجين داخل قاعة مجلس الشيوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
"فايكينغ الكابيتول": إدارة بايدن-هاريس هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا
12:03 GMT
وأضاف تشانسلي أنه ووفقًا لمقابلة الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، مع الرئيس بوتين، يبدو أن الرئيس الروسي لا يسعى لحرب عالمية.
وقال: "أعتقد أنه ذكي جدًا (بوتين)، ولا ينبغي أن ننسى المعاناة التي عاشها الروس بعد الحرب العالمية الثانية".
يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021، بالسجن لمدة 41 شهرا، بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الـ"كابيتول". كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2023.

وفي السادس من يناير/ كانون الثاني عام 2021، هاجم أنصار ترامب، مبنى الـ"كابيتول" وأغلقوا أبوابه لساعات عدة. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أقر النواب بفوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية. وبعد ذلك، تم اعتقال مئات الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهم تتعلق بمشاركتهم في اقتحام الـ"كابيتول".

ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ"التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية" و"التآمر ضد الحقوق".
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