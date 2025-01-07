"فايكينغ الكابيتول": إدارة بايدن-هاريس هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا
© Getty Images / Win McNameeأحد المحتجين داخل قاعة مجلس الشيوخ
© Getty Images / Win McNamee
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أفاد جاكوب تشانسلي، المعروف بـ"ذي القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الـ"كابيتول" في الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2021، مرتديًا زي الـ"شامان"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا.
وأجاب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، ردًا على سؤال لماذا لم يتحقق السلام في أوكرانيا: "إدارة بايدن-هاريس، هي السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق السلام. في البداية، بدأت محادثات السلام بشكل جيد، لكن عند تدخل الإدارة، قيل لزيلينسكي، أن يرفض المضي قدمًا في الحلول".
💬أجاب جاكوب تشانسلي الذي اقتحم مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في يناير 2021 مرتديًا زي الشامان، عن سؤال لماذا لم يتحقق السلام؟— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 7, 2025
🔴وفقًا للتصريحاته لوكالة "ريا نوفستي"، فإن "إدارة بايدن-هاريس هي السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق السلام، في البداية، بدأت محادثات السلام بشكل جيد،… pic.twitter.com/tMbOPYWUAO
وأشار تشانسلي إلى أنه يتوقع من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن يحل الصراع الأوكراني.
وقال عندما سُئل عما إذا كان ترامب سيحقق السلام في أول يوم له في منصبه: "بالتأكيد، السلام. السبب الوحيد لعدم وجود سلام هو إدارة جو بايدن، وكامالا هاريس".
يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021، بالسجن لمدة 41 شهرا، بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الـ"كابيتول". كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2023.
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني عام 2021، هاجم أنصار ترامب، مبنى الـ"كابيتول" وأغلقوا أبوابه لساعات عدة. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أقر النواب بفوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية. وبعد ذلك، تم اعتقال مئات الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهم تتعلق بمشاركتهم في اقتحام الـ"كابيتول".
ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ"التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية" و"التآمر ضد الحقوق".