https://sarabic.ae/20250107/فايكينغ-الكابيتول-إدارة-بايدن-هاريس-هي-السبب-وراء-عدم-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1096558437.html

"فايكينغ الكابيتول": إدارة بايدن-هاريس هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا

"فايكينغ الكابيتول": إدارة بايدن-هاريس هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد جاكوب تشانسلي، المعروف بـ"ذي القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الـ"كابيتول" في الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2021،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

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وأجاب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، ردًا على سؤال لماذا لم يتحقق السلام في أوكرانيا: "إدارة بايدن-هاريس، هي السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق السلام. في البداية، بدأت محادثات السلام بشكل جيد، لكن عند تدخل الإدارة، قيل لزيلينسكي، أن يرفض المضي قدمًا في الحلول".وأشار تشانسلي إلى أنه يتوقع من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن يحل الصراع الأوكراني.وقال عندما سُئل عما إذا كان ترامب سيحقق السلام في أول يوم له في منصبه: "بالتأكيد، السلام. السبب الوحيد لعدم وجود سلام هو إدارة جو بايدن، وكامالا هاريس".يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021، بالسجن لمدة 41 شهرا، بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الـ"كابيتول". كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2023.ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ"التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية" و"التآمر ضد الحقوق".

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