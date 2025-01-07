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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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https://sarabic.ae/20250107/فايكينغ-الكابيتول-إدارة-بايدن-هاريس-هي-السبب-وراء-عدم-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1096558437.html
"فايكينغ الكابيتول": إدارة بايدن-هاريس هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا
"فايكينغ الكابيتول": إدارة بايدن-هاريس هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد جاكوب تشانسلي، المعروف بـ"ذي القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الـ"كابيتول" في الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2021،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأجاب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، ردًا على سؤال لماذا لم يتحقق السلام في أوكرانيا: "إدارة بايدن-هاريس، هي السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق السلام. في البداية، بدأت محادثات السلام بشكل جيد، لكن عند تدخل الإدارة، قيل لزيلينسكي، أن يرفض المضي قدمًا في الحلول".وأشار تشانسلي إلى أنه يتوقع من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن يحل الصراع الأوكراني.وقال عندما سُئل عما إذا كان ترامب سيحقق السلام في أول يوم له في منصبه: "بالتأكيد، السلام. السبب الوحيد لعدم وجود سلام هو إدارة جو بايدن، وكامالا هاريس".يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021، بالسجن لمدة 41 شهرا، بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الـ"كابيتول". كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2023.ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ"التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية" و"التآمر ضد الحقوق".
https://sarabic.ae/20250106/فايكنغ-الكابيتول-فوز-ترامب-نقطة-تحول-وأمل-في-العفو-فيديو-1096518636.html
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"فايكينغ الكابيتول": إدارة بايدن-هاريس هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا

12:03 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Win McNameeأحد المحتجين داخل قاعة مجلس الشيوخ
أحد المحتجين داخل قاعة مجلس الشيوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Win McNamee
تابعنا عبر
أفاد جاكوب تشانسلي، المعروف بـ"ذي القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الـ"كابيتول" في الولايات المتحدة الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2021، مرتديًا زي الـ"شامان"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، هي السبب وراء عدم تحقيق السلام في أوكرانيا.
وأجاب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي"، ردًا على سؤال لماذا لم يتحقق السلام في أوكرانيا: "إدارة بايدن-هاريس، هي السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق السلام. في البداية، بدأت محادثات السلام بشكل جيد، لكن عند تدخل الإدارة، قيل لزيلينسكي، أن يرفض المضي قدمًا في الحلول".
وأشار تشانسلي إلى أنه يتوقع من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن يحل الصراع الأوكراني.
وقال عندما سُئل عما إذا كان ترامب سيحقق السلام في أول يوم له في منصبه: "بالتأكيد، السلام. السبب الوحيد لعدم وجود سلام هو إدارة جو بايدن، وكامالا هاريس".
جيك أنجيلي المتهم باقتحام الكونغرس والمعروف بـ ذو القرنين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
"فايكنغ الكابيتول": فوز ترامب نقطة تحول وأمل في العفو... فيديو
أمس, 09:32 GMT
يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021، بالسجن لمدة 41 شهرا، بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الـ"كابيتول". كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار، وأطلق سراحه في مارس/ آذار 2023.

وفي السادس من يناير/ كانون الثاني عام 2021، هاجم أنصار ترامب، مبنى الـ"كابيتول" وأغلقوا أبوابه لساعات عدة. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أقر النواب بفوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية. وبعد ذلك، تم اعتقال مئات الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهم تتعلق بمشاركتهم في اقتحام الـ"كابيتول".

ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ"التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية" و"التآمر ضد الحقوق".
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