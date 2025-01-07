https://sarabic.ae/20250107/مجلس-النواب-الليبي-يقر-قانون-المصالحة-الوطنية-1096570059.html
مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
سبوتنيك عربي
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي شرقي البلاد. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T16:14+0000
2025-01-07T16:14+0000
2025-01-07T16:14+0000
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ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن جلسة اليوم ناقشت مشروع القانون بعد استيفاء بحث ومداولة مواد مشروع القانون.وصوَّت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 في مادته الأولى الخاصة بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010 ، على أن يكون نصها كالآتي: "لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل".وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد دعا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير/شباط الماضي، على أن "يكون دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد".ويشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يعمل على مشروع للمصالحة الوطنية منذ شهر نيسان/أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.ولكن تأجل المؤتمر أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية الليبية بشأن أجندة المؤتمر وتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم.وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن، في الأونة الأخيرة، عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي شرقي البلاد.
ونقلت بوابة
"الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن جلسة اليوم ناقشت مشروع القانون بعد استيفاء بحث ومداولة مواد مشروع القانون.
19 ديسمبر 2024, 11:36 GMT
وصوَّت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 في مادته الأولى الخاصة بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010 ، على أن يكون نصها كالآتي: "لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل".
وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد دعا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح
، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير/شباط الماضي، على أن "يكون دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد".
ويشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يعمل على مشروع للمصالحة الوطنية منذ شهر نيسان/أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ولكن تأجل المؤتمر أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية الليبية بشأن أجندة المؤتمر وتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم.
وكان المجلس الرئاسي الليبي
قد أعلن، في الأونة الأخيرة، عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
21 ديسمبر 2024, 11:23 GMT
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص
للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.