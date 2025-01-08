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https://sarabic.ae/20250108/اتحاد-الكرة-المصري-يلزم-نادي-مودرن-بدفع-22-مليون-جنيه-لورثة-أحمد-رفعت-1096596603.html
اتحاد الكرة المصري يلزم نادي مودرن بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت
اتحاد الكرة المصري يلزم نادي مودرن بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت
سبوتنيك عربي
أصدر اتحاد كرة القدم المصري قرارًا يُلزم نادي مودرن سبورت، بدفع مستحقات ورثة اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي توفي في يوليو/ تموز الماضي. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T17:21+0000
2025-01-08T17:21+0000
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وقال موقع "يلا كورة" إن الاتحاد أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي مودرن سبورت مساء أمس الثلاثاء، يُفيد بإلزام النادي بدفع مبلغ 22 مليون و250 ألف جنيه مصري لأسرة اللاعب الراحل.جاء هذا القرار بعد الشكوى التي تقدم بها محمد رفعت، شقيق اللاعب، إلى إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد، بسبب عدم سداد النادي لمستحقات أخيه.كما ألزم الاتحاد نادي مودرن سبورت بدفع مبلغ وثيقة التأمين المُقررة لصالح اللاعب، وطالب مسؤولي النادي بسرعة سداد كامل مستحقات الورثة.وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج تحقيقاتها في وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت، حيث خلصت التحقيقات إلى أن السبب المباشر للوفاة يعود إلى ظروف ومشاكل صحية ووراثية.ونقلت صحيفة "اليوم السابع" أن التحقيقات كشفت عن أن اللاعب أحمد السيد رفعت توفي في 6 يوليو/ تموز 2024 نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، وذلك بعد إصابته السابقة بتوقف عضلة القلب في 11 مارس/ آذار 2024 خلال مشاركته في مباراة بالدوري المصري الممتاز، بسبب جلطة قلبية في الشريان التاجي المحوري.وأوضحت نتائج التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة آنذاك، بما في ذلك تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أن اللاعب لم يستجب للأدوية بسبب وجود خلل جيني لديه يمنع استجابته للعلاج ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل في الصفائح الدموية.يُذكر أن أحمد رفعت قد وافته المنية في 6 يوليو 2024 إثر أزمة صحية مفاجئة، حين سقط خلال مباراة فريقه مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز في موسمه الماضي، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث مكث لفترة طويلة قبل أن يتعرض لأزمة صحية أخرى أدت إلى وفاته.
https://sarabic.ae/20250107/هل-يعاقب-نجم-الأهلي-بعد-احتفاله-بـالبالونة-البيضاء-1096573562.html
https://sarabic.ae/20240708/محامي-اللاعب-المصري-الراحل-أحمد-رفعت-يكشف-تفاصيل-الأزمة-1090582673.html
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رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن

اتحاد الكرة المصري يلزم نادي مودرن بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

17:21 GMT 08.01.2025
© Getty Images / James Williamson - AMAاللاعب المصري أحمد رفعت
اللاعب المصري أحمد رفعت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Getty Images / James Williamson - AMA
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أصدر اتحاد كرة القدم المصري قرارًا يُلزم نادي مودرن سبورت، بدفع مستحقات ورثة اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي توفي في يوليو/ تموز الماضي.
وقال موقع "يلا كورة" إن الاتحاد أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي مودرن سبورت مساء أمس الثلاثاء، يُفيد بإلزام النادي بدفع مبلغ 22 مليون و250 ألف جنيه مصري لأسرة اللاعب الراحل.
جاء هذا القرار بعد الشكوى التي تقدم بها محمد رفعت، شقيق اللاعب، إلى إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد، بسبب عدم سداد النادي لمستحقات أخيه.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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هل يعاقب نجم الأهلي بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء"
أمس, 19:24 GMT
كما ألزم الاتحاد نادي مودرن سبورت بدفع مبلغ وثيقة التأمين المُقررة لصالح اللاعب، وطالب مسؤولي النادي بسرعة سداد كامل مستحقات الورثة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج تحقيقاتها في وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت، حيث خلصت التحقيقات إلى أن السبب المباشر للوفاة يعود إلى ظروف ومشاكل صحية ووراثية.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" أن التحقيقات كشفت عن أن اللاعب أحمد السيد رفعت توفي في 6 يوليو/ تموز 2024 نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، وذلك بعد إصابته السابقة بتوقف عضلة القلب في 11 مارس/ آذار 2024 خلال مشاركته في مباراة بالدوري المصري الممتاز، بسبب جلطة قلبية في الشريان التاجي المحوري.
المصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
مجتمع
محامي اللاعب المصري الراحل أحمد رفعت يكشف تفاصيل الأزمة
8 يوليو 2024, 06:22 GMT
وأوضحت نتائج التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة آنذاك، بما في ذلك تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أن اللاعب لم يستجب للأدوية بسبب وجود خلل جيني لديه يمنع استجابته للعلاج ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل في الصفائح الدموية.
يُذكر أن أحمد رفعت قد وافته المنية في 6 يوليو 2024 إثر أزمة صحية مفاجئة، حين سقط خلال مباراة فريقه مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز في موسمه الماضي، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث مكث لفترة طويلة قبل أن يتعرض لأزمة صحية أخرى أدت إلى وفاته.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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