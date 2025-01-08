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اتحاد الكرة المصري يلزم نادي مودرن بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

اتحاد الكرة المصري يلزم نادي مودرن بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

سبوتنيك عربي

أصدر اتحاد كرة القدم المصري قرارًا يُلزم نادي مودرن سبورت، بدفع مستحقات ورثة اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي توفي في يوليو/ تموز الماضي. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T17:21+0000

2025-01-08T17:21+0000

2025-01-08T17:21+0000

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وقال موقع "يلا كورة" إن الاتحاد أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي مودرن سبورت مساء أمس الثلاثاء، يُفيد بإلزام النادي بدفع مبلغ 22 مليون و250 ألف جنيه مصري لأسرة اللاعب الراحل.جاء هذا القرار بعد الشكوى التي تقدم بها محمد رفعت، شقيق اللاعب، إلى إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد، بسبب عدم سداد النادي لمستحقات أخيه.كما ألزم الاتحاد نادي مودرن سبورت بدفع مبلغ وثيقة التأمين المُقررة لصالح اللاعب، وطالب مسؤولي النادي بسرعة سداد كامل مستحقات الورثة.وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج تحقيقاتها في وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت، حيث خلصت التحقيقات إلى أن السبب المباشر للوفاة يعود إلى ظروف ومشاكل صحية ووراثية.ونقلت صحيفة "اليوم السابع" أن التحقيقات كشفت عن أن اللاعب أحمد السيد رفعت توفي في 6 يوليو/ تموز 2024 نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، وذلك بعد إصابته السابقة بتوقف عضلة القلب في 11 مارس/ آذار 2024 خلال مشاركته في مباراة بالدوري المصري الممتاز، بسبب جلطة قلبية في الشريان التاجي المحوري.وأوضحت نتائج التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة آنذاك، بما في ذلك تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أن اللاعب لم يستجب للأدوية بسبب وجود خلل جيني لديه يمنع استجابته للعلاج ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل في الصفائح الدموية.يُذكر أن أحمد رفعت قد وافته المنية في 6 يوليو 2024 إثر أزمة صحية مفاجئة، حين سقط خلال مباراة فريقه مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز في موسمه الماضي، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث مكث لفترة طويلة قبل أن يتعرض لأزمة صحية أخرى أدت إلى وفاته.

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