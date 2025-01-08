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https://sarabic.ae/20250108/الدعم-السريع-تعتبر-قرار-معاقبة-أمريكا-لحميدتي-مؤسفا-ومجحفا-1096598574.html
"الدعم السريع" تعتبر قرار معاقبة أمريكا لحميدتي مؤسفا ومجحفا
"الدعم السريع" تعتبر قرار معاقبة أمريكا لحميدتي مؤسفا ومجحفا
سبوتنيك عربي
وصفت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) "لدوره في الفظائع... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T17:26+0000
2025-01-08T17:26+0000
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وذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن "قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على حميدتي مؤسف ومجحف وذو طابع سياسي، وقائد قوات الدعم السريع له دور فاعل في إزاحة نظام البشير".وأوضح البيان أن "القرار يمثل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب ومعاقبة دعاة الوحدة والسلام"، في إشارة إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة السودانية هي التي تسببت في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بالإضافة إلى 7 كيانات أخرى مرتبطة بها.وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى تورط قوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاعات المسلحة بدارفور والجزيرة ومناطق أخرى بالسودان".كما شملت العقوبات 7 شركات وفردًا واحدًا على صلة بقوات الدعم السريع، أبرزها شركة "كابيتال تاب القابضة"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، والتي اتُهمت بتقديم الدعم المالي والأسلحة لهذه القوات.ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.
https://sarabic.ae/20250106/الجيش-السوداني-يعلن-القبض-على-قائد-ميداني-في-الدعم-السريع-1096519060.html
https://sarabic.ae/20250105/البرهان-يرد-على-المبادرة-التركية-لحل-النزاع-في-السودان-1096505785.html
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العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

"الدعم السريع" تعتبر قرار معاقبة أمريكا لحميدتي مؤسفا ومجحفا

17:26 GMT 08.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
وصفت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) "لدوره في الفظائع المنهجية المرتكبة ضد الشعب السوداني"، بالمؤسف والمجحف.
وذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن "قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على حميدتي مؤسف ومجحف وذو طابع سياسي، وقائد قوات الدعم السريع له دور فاعل في إزاحة نظام البشير".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
الجيش السوداني يعلن القبض على قائد ميداني في "الدعم السريع"
6 يناير, 09:38 GMT
وأوضح البيان أن "القرار يمثل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب ومعاقبة دعاة الوحدة والسلام"، في إشارة إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة السودانية هي التي تسببت في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بالإضافة إلى 7 كيانات أخرى مرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى تورط قوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاعات المسلحة بدارفور والجزيرة ومناطق أخرى بالسودان".
كما شملت العقوبات 7 شركات وفردًا واحدًا على صلة بقوات الدعم السريع، أبرزها شركة "كابيتال تاب القابضة"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، والتي اتُهمت بتقديم الدعم المالي والأسلحة لهذه القوات.
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ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.
كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.
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