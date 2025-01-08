https://sarabic.ae/20250108/الدفاع-الفرنسية-تكشف-عن-خطر-يقلق-أوروبا-مع-وصول-ماسك-إلى-الإدارة-الأمريكية-1096585466.html
الدفاع الفرنسية تكشف عن خطر يقلق أوروبا مع وصول ماسك إلى الإدارة الأمريكية
الدفاع الفرنسية تكشف عن خطر يقلق أوروبا مع وصول ماسك إلى الإدارة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن دخول رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي يدير شركة "سبيس إكس"، إلى الإدارة الأمريكية، قد يشكل خطراً على صناعة... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T12:08+0000
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وقال ليكورنو: "أعتقد أن الخطر الحقيقي، هو دخول "سبيس إكس" ورئيسها إلى الإدارة الأمريكية، ولأول مرة، سيتم وضع المصالح الأمريكية الخاصة عمليًا إلى جانب الإدارة الأمريكية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته الثانية، سيترأس رواد الأعمال فيفيك راماسوامي، وإيلون ماسك، في الإدارة الجديدة مهام "الكفاءة الحكومية"، حيث وُضع الثنائي في موقع المسؤولية عن جهود موعودة لتقليص القوانين والبيروقراطية والنفقات في جميع قطاعات الحكومة، بحسب قولهما.
https://sarabic.ae/20250108/ناسا-قد-تستعين-بإيلون-ماسك-لجمع-التربة-من-المريخ-1096577754.html
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العالم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الفرنسية تكشف عن خطر يقلق أوروبا مع وصول ماسك إلى الإدارة الأمريكية
أفاد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن دخول رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي يدير شركة "سبيس إكس"، إلى الإدارة الأمريكية، قد يشكل خطراً على صناعة الفضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال ليكورنو: "أعتقد أن الخطر الحقيقي، هو دخول "سبيس إكس" ورئيسها إلى الإدارة الأمريكية، ولأول مرة، سيتم وضع المصالح الأمريكية الخاصة عمليًا إلى جانب الإدارة الأمريكية".
وأوضح أن "الأوروبيين يواجهون مسألة كيفية الرد على ذلك عندما يتعلق الأمر بالسيادة، وكذلك الحفاظ على الوصول إلى الفضاء الخارجي".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته الثانية، سيترأس رواد الأعمال فيفيك راماسوامي، وإيلون ماسك، في الإدارة الجديدة
مهام "الكفاءة الحكومية"، حيث وُضع الثنائي في موقع المسؤولية عن جهود موعودة لتقليص القوانين والبيروقراطية والنفقات في جميع قطاعات الحكومة، بحسب قولهما.