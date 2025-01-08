https://sarabic.ae/20250108/الدفاع-المدني-شمال-غزة-لا-نستطيع-تلبية-غالبية-نداءات-الاستغاثة-ونواصل-العمل-بالأيدي-1096591504.html

الدفاع المدني في شمال غزة: لا نستطيع تلبية غالبية نداءات الاستغاثة ونواصل العمل بالأيدي

الدفاع المدني في شمال غزة: لا نستطيع تلبية غالبية نداءات الاستغاثة ونواصل العمل بالأيدي

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح مستمر لغالبية السكان، حيث يعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع... 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T14:28+0000

2025-01-08T14:28+0000

2025-01-08T14:37+0000

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وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، ويستهدف الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وتواجه فرق الدفاع المدني في قطاع غزة تحديات كبيرة، وتعمل الطواقم في ظروف قاسية، من أجل إنقاذ الضحايا والبحث عن الناجين من تحت ركام المباني المستهدفة، وأعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 94 من طواقمه وإصابة أكثر من 300، وتدمير معظم مركبات ومعدات الدفاع المدني جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.توقف الدفاع المدني شمال غزةوتعمل طواقم الدفاع المدني في القطاع بأقصى طاقتها، التي لا تتجاوز 15% من قدرتها الأساسية، بسبب استهداف مقار ومركبات الدفاع المدني، واستهداف الكوادر أثناء القيام بواجبهم، وفي شمال غزة توقف عمل الدفاع المدني بشكل شبه كامل، رغم استمرار بعض طاقمه بالعمل بالحد الأدنى.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، لوكالة "سبوتنيك": وأضاف: "ما هو متبقي للدفاع المدني في شمال غزة هو قليل جدا، وقد دمر 85% من مقدرات الدفاع المدني في القطاع، وفي محافظة الشمال دمرت بالكامل معدات الدفاع المدني، وما نقوم به هو بالحد الأدنى كي لا تتوقف هذه الخدمة بالرغم من الصعوبات الكبيرة".ويحاول ما تبقى من طاقم الدفاع المدني شمال غزة، إصلاح بعض المركبات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، وقال الضابط بالدفاع المدني في شمال غزة إبراهيم أبو الريش، لـ "سبوتنيك":وأضاف المواطن يوسف السعودي، لوكالة "سبوتنيك": "الدفاع المدني في شمال القطاع متوقف تقريبا، وخدماته ضعيفة جدا، وذلك بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لمقرات وطواقم الدفاع المدني، وحتى المعدات تم تدميرها، لكن طواقم الدفاع المدني يبذلون جهدهم للبقاء ضمن إمكانيات قليلة، وبالتالي يضطرون للحفر بالأيدي وما يتوفر من أدوات بسيطة".وناشد المتحدث باسم الدفاع المعدني في قطاع غزة، محمود بصل، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إنقاذ الدفاع المدني الذي يقدم خدمة إنسانية لسكان القطاع، وطالب بصل بتوفير الاحتياجات المطلوبة للعمل، وقال لـ "سبوتنيك:وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني في قطاع غزة، بعد مرور سنة من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، "إنَّ "طواقم الدفاع المدني نفذت منذ بداية الحرب مهمات توازي عملها بما يعادل 40 عاما من العمل حسب زمن الاستجابة والسيطرة، مقارنة بعملها الطبيعي قبل الحرب". وأضاف: "أكثر من 47% من طواقم الدفاع المدني، تعرضوا للخطر الجسدي، عوضاً عن أنَّ جميعهم تعرضوا للضرر النفسي بفقدان أحد من أقاربهم أو بيوتهم".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 460ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى45,936 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,274 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.مندوب فلسطين بالأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": روسيا فاعل رئيسي بالسعي لإنهاء الحرب في قطاع غزةنتنياهو يصادق على سلسلة عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية

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