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https://sarabic.ae/20250108/السيسي-المنطقة-لا-تتحمل-مزيدا-من-المغامرات-1096594950.html
السيسي: المنطقة لا تتحمل مزيدا من المغامرات
السيسي: المنطقة لا تتحمل مزيدا من المغامرات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة لا تتحمل مزيدا من المغامرات التى قد تهز استقرارها وتعصف بدولها وتؤثر سلبا على مقدرات شعوبها. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T16:15+0000
2025-01-08T16:15+0000
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جاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان ورئيس جمهورية قبرص، بقصر الاتحادية، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".وأضاف الرئيس المصري خلال المؤتمر: "لقد أن الأوان لإحكام العقل والأخذ بالاختيارات السليمة وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية".وشدد السيسي على أن تطابق الرؤى بين مصر وقبرص واليونان في التعامل مع التحديات والأزمات الراهنة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وتحدث السيسي عن لقائه مع زعماء القبرص واليونان قائلا: "كانت قمة اليوم فرصة لمناقشة الكارثية غير المسبوقة التى يتعرض لها أخواننا الفلسطينيون فى غزة، حيث اطلع الضيفين العزيزين على الجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن".تابع الرئيس المصري أنه أكد خلال اللقاء "أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار المنطقة إلا بوقف شامل لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ووقف أي ممارسات تؤدى إلى تهجير القسري للفلسطينيين أو حرق الأرض وخلق الظروف التي تدفع الفلسطينيين للمغادرة".شدد السيسى على رفض بلاده تلك الممارسات والسياسات، مضيفا: "مصر لن تقبل بها أبدا.. لقد أكدنا خلال القمة على أن إقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون الشامل المنشود بين شعوب المنطقة.وفي وقت سابق، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية في مصر".وقال السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، إن "الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار"، مشيدًا بما لمسه من "حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن".وأكد على تقديره العميق "للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد"، مثمنًا "التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، ما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجّه رسائل إلى دول العالم، الخميس الماضي، وذلك من خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، المنعقدة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".
https://sarabic.ae/20250108/الدفاع-المدني-شمال-غزة-لا-نستطيع-تلبية-غالبية-نداءات-الاستغاثة-ونواصل-العمل-بالأيدي-1096591504.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار

السيسي: المنطقة لا تتحمل مزيدا من المغامرات

16:15 GMT 08.01.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
تابعنا عبر
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة لا تتحمل مزيدا من المغامرات التى قد تهز استقرارها وتعصف بدولها وتؤثر سلبا على مقدرات شعوبها.
جاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان ورئيس جمهورية قبرص، بقصر الاتحادية، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".
وأضاف الرئيس المصري خلال المؤتمر: "لقد أن الأوان لإحكام العقل والأخذ بالاختيارات السليمة وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية".
وشدد السيسي على أن تطابق الرؤى بين مصر وقبرص واليونان في التعامل مع التحديات والأزمات الراهنة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
الدفاع المدني شمال غزة: لا نستطيع تلبية غالبية نداءات الاستغاثة ونواصل العمل بالأيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
الدفاع المدني في شمال غزة: لا نستطيع تلبية غالبية نداءات الاستغاثة ونواصل العمل بالأيدي
14:28 GMT
وتحدث السيسي عن لقائه مع زعماء القبرص واليونان قائلا: "كانت قمة اليوم فرصة لمناقشة الكارثية غير المسبوقة التى يتعرض لها أخواننا الفلسطينيون فى غزة، حيث اطلع الضيفين العزيزين على الجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن".
تابع الرئيس المصري أنه أكد خلال اللقاء "أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار المنطقة إلا بوقف شامل لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ووقف أي ممارسات تؤدى إلى تهجير القسري للفلسطينيين أو حرق الأرض وخلق الظروف التي تدفع الفلسطينيين للمغادرة".
شدد السيسى على رفض بلاده تلك الممارسات والسياسات، مضيفا: "مصر لن تقبل بها أبدا.. لقد أكدنا خلال القمة على أن إقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون الشامل المنشود بين شعوب المنطقة.
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الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات في سوريا وفلسطين
30 ديسمبر 2024, 13:03 GMT
وفي وقت سابق، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية في مصر".
وقال السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، إن "الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار"، مشيدًا بما لمسه من "حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن".
وأكد على تقديره العميق "للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد"، مثمنًا "التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، ما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجّه رسائل إلى دول العالم، الخميس الماضي، وذلك من خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، المنعقدة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".
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