https://sarabic.ae/20250108/القنصل-الإيراني-لدى-الرياض-يلتقي-بسجناء-بلاده-في-السعودية-1096601111.html
القنصل الإيراني لدى الرياض يلتقي بسجناء بلاده في السعودية
القنصل الإيراني لدى الرياض يلتقي بسجناء بلاده في السعودية
سبوتنيك عربي
زار القنصل الإيراني العام ونائبه لدى سفارة بلاده في العاصمة السعودية الرياض، المنطقة الشرقية، وتفقد أحوال 14 سجينا إيرانيا هناك. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T18:32+0000
2025-01-08T18:32+0000
2025-01-08T18:32+0000
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وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن زيارة القنصل الإيراني ونائبه ولقائهما بـ 14 سجينا إيرانيا، تأتي ضمن متابعة شؤون السجناء الإيرانيين داخل المملكة وتفقد أوضاعهم.وأوضحت أن الوفد الإيراني الذي ترأسه القنصل ونائبه قام بزيارة تفقدية استغرقت يومين وتمت بدعم من وزارة الخارجية السعودية وتعاون الجهات المعنية الأخرى.ومن جانبه، أكد نائب القنصل الإيراني خلال لقائه برئيس مصلحة السجون في المنطقة الشرقية ورؤساء مصلحة السجون السعودية، والتي يقبع فيها السجناء الإيرانيين، أن تلك الزيارة تأتي ضمن الواجبات والحقوق القنصلية.وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن شكره لوزارة الخارجية السعودية والجهات المعنية الأخرى لتسهيل هذه الزيارة.ويشار إلى أنه في 6 حزيران/ يونيو 2023، افتتحت طهران السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة الإيرانية في جدة، وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي بشكل رسمي.وأعلنت الرياض وطهران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من قطع الرياض علاقاتها مع طهران، في كانون الثاني/ يناير 2016، إثر اقتحام متظاهرين سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين السعودي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
https://sarabic.ae/20241113/قائد-عسكري-سعودي-لدينا-توجيهات-صريحة-بتطوير-التعاون-مع-إيران-1094768218.html
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العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
القنصل الإيراني لدى الرياض يلتقي بسجناء بلاده في السعودية
زار القنصل الإيراني العام ونائبه لدى سفارة بلاده في العاصمة السعودية الرياض، المنطقة الشرقية، وتفقد أحوال 14 سجينا إيرانيا هناك.
وذكرت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن زيارة القنصل الإيراني ونائبه ولقائهما بـ 14 سجينا إيرانيا، تأتي ضمن متابعة شؤون السجناء الإيرانيين داخل المملكة وتفقد أوضاعهم.
13 نوفمبر 2024, 15:16 GMT
وأوضحت أن الوفد الإيراني الذي ترأسه القنصل ونائبه قام بزيارة تفقدية استغرقت يومين وتمت بدعم من وزارة الخارجية السعودية وتعاون الجهات المعنية الأخرى.
ومن جانبه، أكد نائب القنصل الإيراني خلال لقائه برئيس مصلحة السجون في المنطقة الشرقية ورؤساء مصلحة السجون السعودية، والتي يقبع فيها السجناء الإيرانيين، أن تلك الزيارة تأتي ضمن الواجبات والحقوق القنصلية.
وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن شكره لوزارة الخارجية السعودية
والجهات المعنية الأخرى لتسهيل هذه الزيارة.
ويشار إلى أنه في 6 حزيران/ يونيو 2023، افتتحت طهران السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة الإيرانية في جدة، وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي بشكل رسمي.
وأعلنت الرياض وطهران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية
، بعد سنوات من قطع الرياض علاقاتها مع طهران، في كانون الثاني/ يناير 2016، إثر اقتحام متظاهرين سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين السعودي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.