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قائد عسكري سعودي: لدينا توجيهات صريحة بتطوير التعاون مع إيران
قائد عسكري سعودي: لدينا توجيهات صريحة بتطوير التعاون مع إيران
سبوتنيك عربي
أعرب حسن زرنكار أبرقوئي، القنصل الإيراني العام في جدة عن ارتياحه لتطور العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية بين بلاده والسعودية. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T15:16+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت خلال اللقاء الذي جمعه بقائد المنطقة الغربية السعودية اللواء طيار أحمد الدبيس.وشدد على أهمية تطوير العلاقات الإيرانية السعودية في ضوء تأكيدات كبار المسؤولين في الدولتين، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين.ولفت حسن زرنكار أبرقوئي إلى أهمية المكانة المهمة للبلدين الجارين والشقيقين، مشيرًا إلى "أهمية التعاون بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية وخاصة قضية فلسطين ومواجهة الجرائم الإسرائيلية والحيلولة دون قتل الشعبين الأعزلين في غزة ولبنان".ومن جانبه، صرح الدبيس بأن "تطوير العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يخدم مصالح حكومتي وشعبي البلدين والعالم الإسلامي".وأشار اللواء طيار أحمد الدبيس إلى التوجيهات الصريحة من كبار المسؤولين في المملكة حيال تطوير العلاقات مع إيرا، منوها إلى أن "المزيد من تطوير العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية يخدم مصلحة حكومتي وشعبي البلدين والعالم الإسلامي".ويوم الأحد الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، صباح اليوم الأحد، أن فياض بن حامد الرويلي يتوجه إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، بهدف إجراء مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري. وأكدت أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية بينهما.فيما أشارت إلى أنه في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أجرى اللواء محمد باقري اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناول خلاله تطورات المنطقة.ونوهت إلى أن باقري وابن سلمان ناقشا تحسين مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للبلدين، والقضايا المهمة المتعلقة بالشأن الإسلامي.
https://sarabic.ae/20240628/وزيرا-الخارجية-السعودي-والإيراني-يبحثان-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1090257343.html
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إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم

قائد عسكري سعودي: لدينا توجيهات صريحة بتطوير التعاون مع إيران

15:16 GMT 13.11.2024
© Sputnik . Ahmed Badrتدريب مشترك بين الجيش المصري والجيش السعودي
تدريب مشترك بين الجيش المصري والجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . Ahmed Badr
تابعنا عبر
أعرب حسن زرنكار أبرقوئي، القنصل الإيراني العام في جدة عن ارتياحه لتطور العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية بين بلاده والسعودية.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت خلال اللقاء الذي جمعه بقائد المنطقة الغربية السعودية اللواء طيار أحمد الدبيس.
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وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
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وشدد على أهمية تطوير العلاقات الإيرانية السعودية في ضوء تأكيدات كبار المسؤولين في الدولتين، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
ولفت حسن زرنكار أبرقوئي إلى أهمية المكانة المهمة للبلدين الجارين والشقيقين، مشيرًا إلى "أهمية التعاون بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية وخاصة قضية فلسطين ومواجهة الجرائم الإسرائيلية والحيلولة دون قتل الشعبين الأعزلين في غزة ولبنان".
ومن جانبه، صرح الدبيس بأن "تطوير العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يخدم مصالح حكومتي وشعبي البلدين والعالم الإسلامي".
وأشار اللواء طيار أحمد الدبيس إلى التوجيهات الصريحة من كبار المسؤولين في المملكة حيال تطوير العلاقات مع إيرا، منوها إلى أن "المزيد من تطوير العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية يخدم مصلحة حكومتي وشعبي البلدين والعالم الإسلامي".
ويوم الأحد الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
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11 نوفمبر, 14:10 GMT
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، صباح اليوم الأحد، أن فياض بن حامد الرويلي يتوجه إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، بهدف إجراء مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري. وأكدت أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية بينهما.
فيما أشارت إلى أنه في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أجرى اللواء محمد باقري اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناول خلاله تطورات المنطقة.
ونوهت إلى أن باقري وابن سلمان ناقشا تحسين مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للبلدين، والقضايا المهمة المتعلقة بالشأن الإسلامي.
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