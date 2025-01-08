https://sarabic.ae/20250108/خلال-أسبوع-القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-بالجيش-الأوكراني-تقارب-13-ألف-عسكري-و46-دبابة-1096576398.html

خلال أسبوع.. القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بالجيش الأوكراني تقارب 13 ألف عسكري و46 دبابة

خلال أسبوع.. القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بالجيش الأوكراني تقارب 13 ألف عسكري و46 دبابة

سبوتنيك عربي

خسرت القوات الأوكرانية ما يقرب من 13 ألف جندي و46 دبابة في الأسبوع الأول من عام 2025، حسب حسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الروسية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T00:42+0000

2025-01-08T00:42+0000

2025-01-08T00:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الروسية

روسيا

القوات الجوية الروسية

القوات الأوكرانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195136_0:91:3071:1818_1920x0_80_0_0_69473e70f5dddd96cb29db3f2c4937bf.jpg

وهكذا، وفقا لتقارير الإدارة العسكرية الروسية، في منطقة العمليات الخاصة في الفترة من 1 إلى 7 يناير، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 9 آلاف و700 شخص.بالإضافة إلى ذلك، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 2975 عسكريًا نتيجة الأعمال العدائية في منطقة كورسك.وعلى مدار أسبوع، دمر العسكريون الروس 17 دبابة في المنطقة العسكرية الشمالية، بما في ذلك خمس دبابة من طراز ليوبارد مصنوعة في ألمانيا.وخلال نفس الوقت تم تدمير 29 دبابة في منطقة كورسك الحدودية.بالإضافة إلى ذلك، في 2 يناير، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-27، وفي 5 يناير، أَسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز ميج 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250107/القوات-الروسية-تكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096556045.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القوات الروسية, روسيا, القوات الجوية الروسية, القوات الأوكرانية