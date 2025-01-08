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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250108/خلال-أسبوع-القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-بالجيش-الأوكراني-تقارب-13-ألف-عسكري-و46-دبابة-1096576398.html
خلال أسبوع.. القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بالجيش الأوكراني تقارب 13 ألف عسكري و46 دبابة
خلال أسبوع.. القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بالجيش الأوكراني تقارب 13 ألف عسكري و46 دبابة
سبوتنيك عربي
خسرت القوات الأوكرانية ما يقرب من 13 ألف جندي و46 دبابة في الأسبوع الأول من عام 2025، حسب حسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الروسية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T00:42+0000
2025-01-08T00:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الجوية الروسية
القوات الأوكرانية
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وهكذا، وفقا لتقارير الإدارة العسكرية الروسية، في منطقة العمليات الخاصة في الفترة من 1 إلى 7 يناير، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 9 آلاف و700 شخص.بالإضافة إلى ذلك، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 2975 عسكريًا نتيجة الأعمال العدائية في منطقة كورسك.وعلى مدار أسبوع، دمر العسكريون الروس 17 دبابة في المنطقة العسكرية الشمالية، بما في ذلك خمس دبابة من طراز ليوبارد مصنوعة في ألمانيا.وخلال نفس الوقت تم تدمير 29 دبابة في منطقة كورسك الحدودية.بالإضافة إلى ذلك، في 2 يناير، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-27، وفي 5 يناير، أَسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز ميج 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250107/القوات-الروسية-تكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096556045.html
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القوات الروسية, روسيا, القوات الجوية الروسية, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, روسيا, القوات الجوية الروسية, القوات الأوكرانية

خلال أسبوع.. القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بالجيش الأوكراني تقارب 13 ألف عسكري و46 دبابة

00:42 GMT 08.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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خسرت القوات الأوكرانية ما يقرب من 13 ألف جندي و46 دبابة في الأسبوع الأول من عام 2025، حسب حسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الروسية.
وهكذا، وفقا لتقارير الإدارة العسكرية الروسية، في منطقة العمليات الخاصة في الفترة من 1 إلى 7 يناير، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 9 آلاف و700 شخص.
بالإضافة إلى ذلك، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 2975 عسكريًا نتيجة الأعمال العدائية في منطقة كورسك.
وعلى مدار أسبوع، دمر العسكريون الروس 17 دبابة في المنطقة العسكرية الشمالية، بما في ذلك خمس دبابة من طراز ليوبارد مصنوعة في ألمانيا.
وخلال نفس الوقت تم تدمير 29 دبابة في منطقة كورسك الحدودية.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
أمس, 11:00 GMT
بالإضافة إلى ذلك، في 2 يناير، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-27، وفي 5 يناير، أَسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز ميج 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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