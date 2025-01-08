https://sarabic.ae/20250108/خلال-أسبوع-القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-بالجيش-الأوكراني-تقارب-13-ألف-عسكري-و46-دبابة-1096576398.html
خلال أسبوع.. القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بالجيش الأوكراني تقارب 13 ألف عسكري و46 دبابة
خلال أسبوع.. القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بالجيش الأوكراني تقارب 13 ألف عسكري و46 دبابة
سبوتنيك عربي
خسرت القوات الأوكرانية ما يقرب من 13 ألف جندي و46 دبابة في الأسبوع الأول من عام 2025، حسب حسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الروسية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T00:42+0000
2025-01-08T00:42+0000
2025-01-08T00:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الجوية الروسية
القوات الأوكرانية
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وهكذا، وفقا لتقارير الإدارة العسكرية الروسية، في منطقة العمليات الخاصة في الفترة من 1 إلى 7 يناير، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 9 آلاف و700 شخص.بالإضافة إلى ذلك، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 2975 عسكريًا نتيجة الأعمال العدائية في منطقة كورسك.وعلى مدار أسبوع، دمر العسكريون الروس 17 دبابة في المنطقة العسكرية الشمالية، بما في ذلك خمس دبابة من طراز ليوبارد مصنوعة في ألمانيا.وخلال نفس الوقت تم تدمير 29 دبابة في منطقة كورسك الحدودية.بالإضافة إلى ذلك، في 2 يناير، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-27، وفي 5 يناير، أَسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز ميج 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250107/القوات-الروسية-تكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096556045.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, القوات الجوية الروسية, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, روسيا, القوات الجوية الروسية, القوات الأوكرانية
خلال أسبوع.. القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بالجيش الأوكراني تقارب 13 ألف عسكري و46 دبابة
خسرت القوات الأوكرانية ما يقرب من 13 ألف جندي و46 دبابة في الأسبوع الأول من عام 2025، حسب حسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الروسية.
وهكذا، وفقا لتقارير الإدارة العسكرية الروسية، في منطقة العمليات الخاصة في الفترة من 1 إلى 7 يناير، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 9 آلاف و700 شخص.
بالإضافة إلى ذلك، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 2975 عسكريًا
نتيجة الأعمال العدائية في منطقة كورسك.
وعلى مدار أسبوع، دمر العسكريون الروس 17 دبابة في المنطقة العسكرية الشمالية، بما في ذلك خمس دبابة من طراز ليوبارد مصنوعة في ألمانيا.
وخلال نفس الوقت تم تدمير 29 دبابة في منطقة كورسك الحدودية.
بالإضافة إلى ذلك، في 2 يناير، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-27، وفي 5 يناير، أَسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز ميج 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.