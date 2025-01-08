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روسيا: الإجراءات الإسرائيلية تهدد وحدة الأراضي السورية وتنتهك القانون الدولي
روسيا: الإجراءات الإسرائيلية تهدد وحدة الأراضي السورية وتنتهك القانون الدولي
سبوتنيك عربي
صرّح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل تهديدا لسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T16:47+0000
2025-01-08T16:47+0000
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وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "نود بشكل خاص تسليط الضوء على التهديد المباشر لسلامة أراضي سوريا الذي تشكله الأعمال الإسرائيلية غير القانونية، والتي تنتهج سياسة الأمر الواقع في مرتفعات الجولان المحتلة، وتم بالفعل الاستيلاء على 500 كيلومتر مربع من الأراضي السورية".وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تدعو الزملاء في مجلس الأمن وممثلي أمانة المنظمة العالمية إلى تقديم "تقييم صادق لما يحدث".بدوره، لفت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال الجلسة نفسها لمجلس الأمن، إلى وجود "تهديدات كبيرة" لسيادة دمشق ووحدتها، وأعرب عن قلقه بشأن تصرفات إسرائيل.وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، والذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب عام 1973، قد انتهى لأن الجيش السوري تخلى عن مواقعه".روسيا: لا نفهم أي جزء من الجولان تعتبره إسرائيل "ملكا لها"حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل
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روسيا, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, منظمة الأمم المتحدة

روسيا: الإجراءات الإسرائيلية تهدد وحدة الأراضي السورية وتنتهك القانون الدولي

16:47 GMT 08.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
صرّح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل تهديدا لسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وتنتهك القانون الدولي.
وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "نود بشكل خاص تسليط الضوء على التهديد المباشر لسلامة أراضي سوريا الذي تشكله الأعمال الإسرائيلية غير القانونية، والتي تنتهج سياسة الأمر الواقع في مرتفعات الجولان المحتلة، وتم بالفعل الاستيلاء على 500 كيلومتر مربع من الأراضي السورية".

وتابع: "تصرفات إسرائيل تشكل انتهاكا صارخا للقرارات القانونية الدولية، بما في ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تدعو الزملاء في مجلس الأمن وممثلي أمانة المنظمة العالمية إلى تقديم "تقييم صادق لما يحدث".
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بدوره، لفت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال الجلسة نفسها لمجلس الأمن، إلى وجود "تهديدات كبيرة" لسيادة دمشق ووحدتها، وأعرب عن قلقه بشأن تصرفات إسرائيل.
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، والذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب عام 1973، قد انتهى لأن الجيش السوري تخلى عن مواقعه".
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حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل
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