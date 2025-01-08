https://sarabic.ae/20250108/زلزالان-يهزان-إثيوبيا-دون-تسجيل-خسائر-1096580010.html
زلزالان يهزان إثيوبيا دون تسجيل خسائر
زلزالان يهزان إثيوبيا دون تسجيل خسائر
سبوتنيك عربي
ضرب زلزالان متتاليان مناطق مختلفة في إثيوبيا، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T08:58+0000
2025-01-08T08:58+0000
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ووقع الزلزال الأول عند الساعة 2:49 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 122 كيلومترا شمال شرقي إثيوبيا، وبلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر.أما الزلزال الثاني، فبلغت قوته 5.3 درجات، وضرب منطقة تبعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش، في تمام الساعة 3:53 صباحا.وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية موقع الزلزال عند تقاطع خط العرض 9.199 درجة شمالا وخط الطول 40.236 درجة شرقا، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.وحتى اللحظة، لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة الزلزالين.وتأتي هذه الهزات الأرضية في سياق سلسلة من النشاط الزلزالي، الذي شهدته إثيوبيا في الآونة الأخيرة، ففي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجات على بعد 142 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا، على عمق 10 كيلومترات.كما تعرضت ذات المنطقة لزلزال بقوة 5.5 درجات يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 30 هزة أقل قوة، خلال الأسبوع الذي سبقه، ما يشير إلى استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241230/إثيوبيا-تحسم-الجدل-حول-ما-تردد-بشأن-زلازل-تهدد-سد-النهضة-1096321689.html
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أخبار إثيوبيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزالان يهزان إثيوبيا دون تسجيل خسائر
ضرب زلزالان متتاليان مناطق مختلفة في إثيوبيا، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ووقع الزلزال الأول عند الساعة 2:49 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 122 كيلومترا شمال شرقي إثيوبيا
، وبلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر.
أما الزلزال الثاني، فبلغت قوته 5.3 درجات، وضرب منطقة تبعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش، في تمام الساعة 3:53 صباحا.
وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية موقع الزلزال عند تقاطع خط العرض 9.199 درجة شمالا وخط الطول 40.236 درجة شرقا، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
30 ديسمبر 2024, 07:09 GMT
وحتى اللحظة، لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة الزلزالين.
وتأتي هذه الهزات الأرضية في سياق سلسلة من النشاط الزلزالي
، الذي شهدته إثيوبيا في الآونة الأخيرة، ففي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجات على بعد 142 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا، على عمق 10 كيلومترات.
كما تعرضت ذات المنطقة لزلزال بقوة 5.5 درجات يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 30 هزة أقل قوة، خلال الأسبوع الذي سبقه، ما يشير إلى استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة.