سويسرا.. الرئيس يؤكد استعداد بلاده للعمل كوسيط في عملية السلام في أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250108/سويسرا-الرئيس-يؤكد-استعداد-بلاده-للعمل-كوسيط-في-عملية-السلام-في-أوكرانيا-1096576262.html
سويسرا.. الرئيس يؤكد استعداد بلاده للعمل كوسيط في عملية السلام في أوكرانيا
سويسرا.. الرئيس يؤكد استعداد بلاده للعمل كوسيط في عملية السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قالت الرئيسة السويسرية الجديدة، كارين كيلر سوتر، أمس الثلاثاء، إنها أبلغت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن برن مستعدة للعمل كوسيط في عملية تسوية أوكرانية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T00:13+0000
2025-01-08T00:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
سويسرا
أخبار سويسرا
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأضافت سوتر على حسابها بموقع "إكس"، "خلال المكالمة الهاتفية اليوم مع زيلينسكي، أكدت له دعم [سويسرا] المستمر لأوكرانيا، ولا سيما من خلال مشاريعنا الإنسانية وإعادة الإعمار الطويلة الأجل، بالإضافة إلى استعدادنا للمساهمة في عملية السلام من خلال المساعي الحميدة لسويسرا".كانت وزارة الخارجية السويسرية، قالت نهاية العام المنصرم، إن سويسرا لن تعقد مؤتمراً ثانياً بشأن أوكرانيا، وتركز برن حالياً على التحضير لمحادثات وقف إطلاق النار.كان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس قال يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن سويسرا "تعمل بنشاط" مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ومجموعة الدول السبع لتنظيم مؤتمر ثانٍ بشأن أوكرانيا وإشراك روسيا في هذه العملية".بدورها، قالت السفارة الروسية في برن للصحيفة، إن موسكو منفتحة على حوار بناء وهادف مع الممثلين السويسريين، بما في ذلك بشأن القضايا الأوكرانية. وبحسب الدبلوماسيين الروس، فإن الاتصالات الأخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكاسيس، والتي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول، تعد مثالاً بارزاً على ذلك.
https://sarabic.ae/20241223/وزارة-الخارجية-سويسرا-لا-تخطط-لعقد-مؤتمر-ثانٍ-بشأن-أوكرانيا-1096066519.html
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العالم, سويسرا, أخبار سويسرا, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, سويسرا, أخبار سويسرا, أخبار أوكرانيا, روسيا

سويسرا.. الرئيس يؤكد استعداد بلاده للعمل كوسيط في عملية السلام في أوكرانيا

00:13 GMT 08.01.2025
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبر
قالت الرئيسة السويسرية الجديدة، كارين كيلر سوتر، أمس الثلاثاء، إنها أبلغت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن برن مستعدة للعمل كوسيط في عملية تسوية أوكرانية.
وأضافت سوتر على حسابها بموقع "إكس"، "خلال المكالمة الهاتفية اليوم مع زيلينسكي، أكدت له دعم [سويسرا] المستمر لأوكرانيا، ولا سيما من خلال مشاريعنا الإنسانية وإعادة الإعمار الطويلة الأجل، بالإضافة إلى استعدادنا للمساهمة في عملية السلام من خلال المساعي الحميدة لسويسرا".
كانت وزارة الخارجية السويسرية، قالت نهاية العام المنصرم، إن سويسرا لن تعقد مؤتمراً ثانياً بشأن أوكرانيا، وتركز برن حالياً على التحضير لمحادثات وقف إطلاق النار.
وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الخارجية: سويسرا لا تخطط لعقد مؤتمر ثان بشأن أوكرانيا
23 ديسمبر 2024, 02:42 GMT
كان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس قال يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن سويسرا "تعمل بنشاط" مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ومجموعة الدول السبع لتنظيم مؤتمر ثانٍ بشأن أوكرانيا وإشراك روسيا في هذه العملية".
بدورها، قالت السفارة الروسية في برن للصحيفة، إن موسكو منفتحة على حوار بناء وهادف مع الممثلين السويسريين، بما في ذلك بشأن القضايا الأوكرانية. وبحسب الدبلوماسيين الروس، فإن الاتصالات الأخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكاسيس، والتي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول، تعد مثالاً بارزاً على ذلك.
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