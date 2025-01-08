https://sarabic.ae/20250108/سويسرا-الرئيس-يؤكد-استعداد-بلاده-للعمل-كوسيط-في-عملية-السلام-في-أوكرانيا-1096576262.html
سويسرا.. الرئيس يؤكد استعداد بلاده للعمل كوسيط في عملية السلام في أوكرانيا
سويسرا.. الرئيس يؤكد استعداد بلاده للعمل كوسيط في عملية السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قالت الرئيسة السويسرية الجديدة، كارين كيلر سوتر، أمس الثلاثاء، إنها أبلغت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن برن مستعدة للعمل كوسيط في عملية تسوية أوكرانية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T00:13+0000
2025-01-08T00:13+0000
2025-01-08T00:13+0000
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وأضافت سوتر على حسابها بموقع "إكس"، "خلال المكالمة الهاتفية اليوم مع زيلينسكي، أكدت له دعم [سويسرا] المستمر لأوكرانيا، ولا سيما من خلال مشاريعنا الإنسانية وإعادة الإعمار الطويلة الأجل، بالإضافة إلى استعدادنا للمساهمة في عملية السلام من خلال المساعي الحميدة لسويسرا".كانت وزارة الخارجية السويسرية، قالت نهاية العام المنصرم، إن سويسرا لن تعقد مؤتمراً ثانياً بشأن أوكرانيا، وتركز برن حالياً على التحضير لمحادثات وقف إطلاق النار.كان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس قال يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن سويسرا "تعمل بنشاط" مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ومجموعة الدول السبع لتنظيم مؤتمر ثانٍ بشأن أوكرانيا وإشراك روسيا في هذه العملية".بدورها، قالت السفارة الروسية في برن للصحيفة، إن موسكو منفتحة على حوار بناء وهادف مع الممثلين السويسريين، بما في ذلك بشأن القضايا الأوكرانية. وبحسب الدبلوماسيين الروس، فإن الاتصالات الأخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكاسيس، والتي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول، تعد مثالاً بارزاً على ذلك.
https://sarabic.ae/20241223/وزارة-الخارجية-سويسرا-لا-تخطط-لعقد-مؤتمر-ثانٍ-بشأن-أوكرانيا-1096066519.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, سويسرا, أخبار سويسرا, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, سويسرا, أخبار سويسرا, أخبار أوكرانيا, روسيا
سويسرا.. الرئيس يؤكد استعداد بلاده للعمل كوسيط في عملية السلام في أوكرانيا
قالت الرئيسة السويسرية الجديدة، كارين كيلر سوتر، أمس الثلاثاء، إنها أبلغت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن برن مستعدة للعمل كوسيط في عملية تسوية أوكرانية.
وأضافت سوتر على حسابها بموقع "إكس"، "خلال المكالمة الهاتفية اليوم مع زيلينسكي، أكدت له دعم [سويسرا] المستمر لأوكرانيا، ولا سيما من خلال مشاريعنا الإنسانية وإعادة الإعمار الطويلة الأجل، بالإضافة إلى استعدادنا للمساهمة في عملية السلام من خلال المساعي الحميدة لسويسرا".
كانت وزارة الخارجية السويسرية، قالت نهاية العام المنصرم، إن سويسرا لن تعقد مؤتمراً ثانياً بشأن أوكرانيا
، وتركز برن حالياً على التحضير لمحادثات وقف إطلاق النار.
23 ديسمبر 2024, 02:42 GMT
كان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس قال يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن سويسرا "تعمل بنشاط" مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ومجموعة الدول السبع لتنظيم مؤتمر ثانٍ بشأن أوكرانيا وإشراك روسيا في هذه العملية".
بدورها، قالت السفارة الروسية في برن للصحيفة، إن موسكو منفتحة على حوار بناء وهادف مع الممثلين السويسريين، بما في ذلك بشأن القضايا الأوكرانية. وبحسب الدبلوماسيين الروس، فإن الاتصالات الأخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكاسيس، والتي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول، تعد مثالاً بارزاً على ذلك.