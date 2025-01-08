https://sarabic.ae/20250108/نائب-لبناني-جلسة-الخميس-قد-لا-تسفر-عن-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1096583853.html
نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية
نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية
سبوتنيك عربي
أكد النائب اللبناني حيدر ناصر، أنه في حال عدم تبدل مواقف الكتل السياسية واستجابتها لما وصفه بـ"كلمة سر دولية" لاختيار هذا المرشح أو ذاك، فإن جلسة غد الخميس، قد... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T11:08+0000
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وأوضح أنه "في حال التصويت، قد يحصل الرئيس المنتخب على ما بين 65 و67 صوتا فقط".وقال ناصر في حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "لن تحسم الأمور إلا داخل الجلسة، رغم أن الاسم الأكثر تقدمًا هو قائد الجيش جوزيف عون، لكنه لم يحصل بعد على توافق أو على 86 صوتا، كما أن هناك أصواتا تنادي بعدم إجبار الجيش على تحمل هذا العبء، لأن ذلك قد ينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية".وأشار النائب اللبناني إلى أن "المستقلين عقدوا اجتماعا موسعا يوم الاثنين الماضي، طرحوا خلاله جميع الخيارات المتاحة، وقرروا إبقاء النقاشات مفتوحة للوصول إلى رؤية موحدة"، كما ألمح إلى أن "هناك أسماء جديدة قد تُطرح مساء اليوم ضمن قائمة المرشحين للرئاسة".كما أشار إلى أن "جميع الأطراف، بما في ذلك القوات اللبنانية، ستشارك في الجلسات"، مؤكدًا عدم وجود نوايا للفوضى أو الإضراب.يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا إلى جلسة لمجلس النواب في الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط قائمة تضم عدة أسماء وشخصيات سياسية بارزة مرشحة للمنصب.
https://sarabic.ae/20250104/وزير-عربي-يكشف-عن-رغبة-السعودية-في-تولي-قائد-عسكري-رئاسة-لبنان-1096463739.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية
حصري
أكد النائب اللبناني حيدر ناصر، أنه في حال عدم تبدل مواقف الكتل السياسية واستجابتها لما وصفه بـ"كلمة سر دولية" لاختيار هذا المرشح أو ذاك، فإن جلسة غد الخميس، قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية، يحظى بثقة الأغلبية الساحقة من النواب.
وأوضح أنه "في حال التصويت، قد يحصل الرئيس المنتخب على ما بين 65 و67 صوتا فقط".
وقال ناصر في حديثه لإذاعة "سبوتنيك
": "لن تحسم الأمور إلا داخل الجلسة، رغم أن الاسم الأكثر تقدمًا هو قائد الجيش جوزيف عون، لكنه لم يحصل بعد على توافق أو على 86 صوتا، كما أن هناك أصواتا تنادي بعدم إجبار الجيش على تحمل هذا العبء، لأن ذلك قد ينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية".
وأضاف: "لبنان محكوم بالتوافق وأي رئيس للجمهورية يجب أن يُنتخب بأصوات جميع النواب ضمن خطة تبدأ بالحوار والتلاقي، لضمان انتخاب رئيس قوي قادر على إخراج البلاد من أزمتها الحالية".
وأشار النائب اللبناني إلى أن "المستقلين عقدوا اجتماعا موسعا يوم الاثنين الماضي، طرحوا خلاله جميع الخيارات المتاحة، وقرروا إبقاء النقاشات مفتوحة للوصول إلى رؤية موحدة"، كما ألمح إلى أن "هناك أسماء جديدة قد تُطرح مساء اليوم ضمن قائمة المرشحين للرئاسة".
وفي حال عدم توافق الآراء خلال الجلسة، شدد ناصر على أهمية الحوار بين جميع الكتل السياسية، موضحًا أن "لبنان يمر بأزمة اقتصادية خانقة، ما يتطلب اختيار رئيس يتمتع بتاريخ معروف ولا يثير التوتر مع الدول العربية أو الأجنبية، لأن مصلحة لبنان تأتي أولًا".
كما أشار إلى أن "جميع الأطراف، بما في ذلك القوات اللبنانية، ستشارك في الجلسات"، مؤكدًا عدم وجود نوايا للفوضى أو الإضراب.
يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا إلى جلسة لمجلس النواب في الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط قائمة تضم عدة أسماء وشخصيات سياسية بارزة مرشحة للمنصب.