https://sarabic.ae/20250108/نائب-لبناني-جلسة-الخميس-قد-لا-تسفر-عن-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1096583853.html

نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية

سبوتنيك عربي

أكد النائب اللبناني حيدر ناصر، أنه في حال عدم تبدل مواقف الكتل السياسية واستجابتها لما وصفه بـ"كلمة سر دولية" لاختيار هذا المرشح أو ذاك، فإن جلسة غد الخميس، قد... 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T11:08+0000

2025-01-08T11:08+0000

2025-01-08T11:08+0000

حصري

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069268161_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_810ea96154f4d8fd53e195cf0fd66f7b.jpg

وأوضح أنه "في حال التصويت، قد يحصل الرئيس المنتخب على ما بين 65 و67 صوتا فقط".وقال ناصر في حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "لن تحسم الأمور إلا داخل الجلسة، رغم أن الاسم الأكثر تقدمًا هو قائد الجيش جوزيف عون، لكنه لم يحصل بعد على توافق أو على 86 صوتا، كما أن هناك أصواتا تنادي بعدم إجبار الجيش على تحمل هذا العبء، لأن ذلك قد ينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية".وأشار النائب اللبناني إلى أن "المستقلين عقدوا اجتماعا موسعا يوم الاثنين الماضي، طرحوا خلاله جميع الخيارات المتاحة، وقرروا إبقاء النقاشات مفتوحة للوصول إلى رؤية موحدة"، كما ألمح إلى أن "هناك أسماء جديدة قد تُطرح مساء اليوم ضمن قائمة المرشحين للرئاسة".كما أشار إلى أن "جميع الأطراف، بما في ذلك القوات اللبنانية، ستشارك في الجلسات"، مؤكدًا عدم وجود نوايا للفوضى أو الإضراب.يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا إلى جلسة لمجلس النواب في الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط قائمة تضم عدة أسماء وشخصيات سياسية بارزة مرشحة للمنصب.

https://sarabic.ae/20250104/وزير-عربي-يكشف-عن-رغبة-السعودية-في-تولي-قائد-عسكري-رئاسة-لبنان-1096463739.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار