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https://sarabic.ae/20250109/إعلام-أوروبا-تسجل-رقما-قياسيا-في-حجم-الغاز-الطبيعي-المسال-الذي-تم-شراؤه-من-روسيا-1096634643.html
إعلام: أوروبا تسجل رقما قياسيا في حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم شراؤه من روسيا
إعلام: أوروبا تسجل رقما قياسيا في حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم شراؤه من روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن أوروبا اشترت العام الماضي كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا تقدر بـ 17.8 مليون طن. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T16:28+0000
2025-01-09T16:28+0000
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وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أن "أوروبا اشترت كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا العام الماضي، حسبما تظهر البيانات".ووفقا للمقال المنشور، فإن إمدادات خطوط الأنابيب من الغاز الروسي إلى أوروبا العام الماضي كانت ضعف ما تم تسليمه عبر السفن وبلغت 49.5 مليار متر مكعب.وانتهى اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، المبرم في عام 2019، في 31 ديسمبر / كانون الأول 2024.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إنه لن يكون هناك بعد الآن عقد لنقل الغاز عبر أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250109/سلوفاكيا-تهدد-كييف-برد-صارم-إذا-لم-يتم-حل-مشكلة-نقل-الغاز-1096627063.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: أوروبا تسجل رقما قياسيا في حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم شراؤه من روسيا

16:28 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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ذكرت صحيفة بريطانية، أن أوروبا اشترت العام الماضي كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا تقدر بـ 17.8 مليون طن.
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أن "أوروبا اشترت كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا العام الماضي، حسبما تظهر البيانات".
وبحسب بيانات "ريستاد إنرجي" التي نقلتها الصحيفة، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا في عام 2024 17.8 مليون طن، وهو أعلى من قيمة 2023 البالغة 15.1 مليونًا و2022 البالغة 16.4 مليون طن.
ووفقا للمقال المنشور، فإن إمدادات خطوط الأنابيب من الغاز الروسي إلى أوروبا العام الماضي كانت ضعف ما تم تسليمه عبر السفن وبلغت 49.5 مليار متر مكعب.
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا تهدد كييف برد "صارم" إذا لم يتم حل مشكلة نقل الغاز
13:13 GMT
وانتهى اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، المبرم في عام 2019، في 31 ديسمبر / كانون الأول 2024.
وفي العام الماضي، قامت شركة غازبروم بتزويد حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر هذا الطريق، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إنه لن يكون هناك بعد الآن عقد لنقل الغاز عبر أوكرانيا.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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