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https://sarabic.ae/20250109/رغم-قرار-المحكمة-الدولية-رئيس-بولندا-يأمر-حكومته-بعدم-اعتقال-نتنياهو-حال-زيارته-البلاد-1096636817.html
رغم قرار المحكمة الدولية... رئيس بولندا يأمر حكومته بعدم اعتقال نتنياهو حال زيارته البلاد
رغم قرار المحكمة الدولية... رئيس بولندا يأمر حكومته بعدم اعتقال نتنياهو حال زيارته البلاد
سبوتنيك عربي
قال مساعد الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، إن الأخير طلب من حكومة بلاده ضمان عدم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذا حضر حدثا... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T17:42+0000
2025-01-09T17:42+0000
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المحكمة الجنائية الدولية
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فيما قال مساعد رئيس الوزراء في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، إن نتنياهو، الذي يواجه مذكرة دولية للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، لا يخطط حاليا لحضور إحياء ذكرى مرور 80 عاما على تحرير معسكر الموت أوشفيتز.وأفادت وسائل الإعلام البولندية، الشهر الماضي، أن نتنياهو سيتجنّب حضور الأحداث التي تقام لإحياء ذكرى تحرير المعسكر النازي عام 1945 في أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري، خوفا من اعتقاله، بسبب التزام بولندا باحترام مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحقه بشأن الحرب في غزة.من ناحيتها، أكدت مالغورزاتا بابروكا، مساعدة الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، أن رئيس بولندا بعث برسالة إلى رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك "لضمان تمكن نتنياهو من المشاركة في إحياء الذكرى الـ80 لتحرير أوشفيتز، في حال أعرب عن مثل هذه الرغبة".وقال دودا "يجب أن يكون كل شخص من إسرائيل، وكل مسؤول من ذلك البلد، قادرا على المشاركة في هذا الحدث الفريد"، وفقا لبابروكا.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانا آخرا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.
https://sarabic.ae/20241121/وزير-الدفاع-الإيطالي-بعد-حكم-الجنائية-الدولية-سنعتقل-نتنياهو-إذا-زار-أراضينا-1095066930.html
https://sarabic.ae/20241125/بريطانيا-تكشف-عن-موقفها-إزاء-اعتقال-نتنياهو-في-حال-زارها-1095170708.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن, المحكمة الجنائية الدولية
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن, المحكمة الجنائية الدولية

رغم قرار المحكمة الدولية... رئيس بولندا يأمر حكومته بعدم اعتقال نتنياهو حال زيارته البلاد

17:42 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوررئيس بولندا.. أندجي دودا
رئيس بولندا.. أندجي دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
رئيس بولندا.. أندجي دودا
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال مساعد الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، إن الأخير طلب من حكومة بلاده ضمان عدم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذا حضر حدثا تذكاريا رئيسيا للهولوكوست، سيقام في البلاد في وقت لاحق من الشهر الجاري.
فيما قال مساعد رئيس الوزراء في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، إن نتنياهو، الذي يواجه مذكرة دولية للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، لا يخطط حاليا لحضور إحياء ذكرى مرور 80 عاما على تحرير معسكر الموت أوشفيتز.
وأفادت وسائل الإعلام البولندية، الشهر الماضي، أن نتنياهو سيتجنّب حضور الأحداث التي تقام لإحياء ذكرى تحرير المعسكر النازي عام 1945 في أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري، خوفا من اعتقاله، بسبب التزام بولندا باحترام مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحقه بشأن الحرب في غزة.
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وزير الدفاع الإيطالي بعد حكم "الجنائية الدولية": سنعتقل نتنياهو إذا زار أراضينا
21 نوفمبر 2024, 18:37 GMT
من ناحيتها، أكدت مالغورزاتا بابروكا، مساعدة الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، أن رئيس بولندا بعث برسالة إلى رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك "لضمان تمكن نتنياهو من المشاركة في إحياء الذكرى الـ80 لتحرير أوشفيتز، في حال أعرب عن مثل هذه الرغبة".
وقال دودا "يجب أن يكون كل شخص من إسرائيل، وكل مسؤول من ذلك البلد، قادرا على المشاركة في هذا الحدث الفريد"، وفقا لبابروكا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
بريطانيا تكشف عن موقفها إزاء اعتقال نتنياهو في حال زارها
25 نوفمبر 2024, 13:52 GMT
وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".
وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".
ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانا آخرا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.
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