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بريطانيا تكشف عن موقفها إزاء اعتقال نتنياهو في حال زارها
بريطانيا تكشف عن موقفها إزاء اعتقال نتنياهو في حال زارها
سبوتنيك عربي
كشفت المملكة المتحدة عن موقفها من اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار أراضيها، تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T13:52+0000
2024-11-25T13:52+0000
بريطانيا
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
بنيامين نتنياهو
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وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن لندن ستنفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مضيفا أن بريطانيا ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة، إذا زار نتنياهو المملكة المتحدة.وتابع لامي في تصريحات للصحفيين، خلال اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا: "نحن موقعون على نظام روما، وكنا دائما ملتزمين بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".وأردف: "بالطبع، إذا كانت هناك مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بهذه القضايا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان وزيرالدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، أعلن إنه إذا قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، إلى إيطاليا، فسيتعين عليه اعتقالهما، بعد الحكم الصادر في حقهما من جانب المحكمة الجنائية الدولية.وأضاف كروسيتو في تصريحات متلفزة: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ، ولكن إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا، فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانا آخرا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241123/أردوغان-تركيا-تدعم-مذكرات-الاعتقال-الصادرة-عن-الجنائية-الدولية-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095113664.html
https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html
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بريطانيا, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو
بريطانيا, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو

بريطانيا تكشف عن موقفها إزاء اعتقال نتنياهو في حال زارها

13:52 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
علم بريطانيا
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
كشفت المملكة المتحدة عن موقفها من اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار أراضيها، تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إن لندن ستنفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مضيفا أن بريطانيا ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة، إذا زار نتنياهو المملكة المتحدة.
وتابع لامي في تصريحات للصحفيين، خلال اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا: "نحن موقعون على نظام روما، وكنا دائما ملتزمين بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وأردف: "بالطبع، إذا كانت هناك مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بهذه القضايا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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أردوغان: تركيا تدعم مذكرات الاعتقال الصادرة عن "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت
23 نوفمبر, 12:52 GMT
وكان وزيرالدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، أعلن إنه إذا قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، إلى إيطاليا، فسيتعين عليه اعتقالهما، بعد الحكم الصادر في حقهما من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف كروسيتو في تصريحات متلفزة: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ، ولكن إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا، فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".
وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".
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ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانا آخرا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
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