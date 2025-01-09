روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القيادة الشرعية في جمهورية تشاد
© AP Photo / Jerome DelayNigerian special forces participate in an hostage rescue exercise at the end of the Flintlock exercise in Mao, Chad, Saturday, March 7, 2015. The U.S. military and its Western partners conduct this training annually and set up plans long before Boko Haram began attacking its neighbors Niger, Chad and Cameroon
© AP Photo / Jerome Delay
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف السلطات الشرعية في تشاد.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أن "موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي الموجه ضد القيادة الشرعية لجمهورية تشاد".
أعلنت الحكومة التشادية، صباح اليوم الخميس، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة شنت هجوماً على القصر الرئاسي، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً، بينهم 18 من المهاجمين.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة ووزير الخارجية، عبد الرحمن كلام الله، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الوحدة الهجومية المكونة من 24 فرداً تكبدت 18 قتيلاً وستة مصابين، بينما فقدت القوات الحكومية عنصراً وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم حالته خطيرة.
وأشار المسؤول التشادي إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم بشكل كامل، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة.
في وقت سابق مساء أمس الأربعاء، أفادت مصادر أمنية تشادية لوكالة "سبوتنيك" بوقوع إصابات، إثر مناوشات وإطلاق النار في محيط القصر الرئاسي.
وأوضحت المصادر الأمنية التشادية لـ "سبوتنيك" أن القوات الأمنية تصدت للمناوشات التي جرت في محيط القصر الرئاسي، كما فرضت سيطرتها بشكل كامل في محيط القصر دون وجود أي اضطرابات في الوقت الراهن.
وكانت أفادت وسائل إعلام تشادية، يوم أمس، بسماع إطلاق نار كثيف في محيط القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية في تشاد، وهي الانتخابات التي من المقرر أن تنهي فترة انتقالية استمرت 3 سنوات من الحكم العسكري.
ومن المرتقب الإعلان عن النتائج منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث سجل ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب لانتخاب 188 نائبا للجمعية الوطنية الجديدة، وجاءت الانتخابات في وقت حرج بالنسبة لتشاد التي تواجه العديد من التحديات الأمنية بما في ذلك الهجمات التي يشنها عناصر جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد، وخروج القوات الفرنسية بعد إعلان تشاد إنهاء الاتفاقيات الأمنية مع باريس.