https://sarabic.ae/20250109/روسيا-تدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-القيادة-الشرعية-في-جمهورية-تشاد-1096623431.html

روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القيادة الشرعية في جمهورية تشاد

روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القيادة الشرعية في جمهورية تشاد

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف السلطات الشرعية في تشاد. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T12:17+0000

2025-01-09T12:17+0000

2025-01-09T12:17+0000

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وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أن "موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي الموجه ضد القيادة الشرعية لجمهورية تشاد".أعلنت الحكومة التشادية، صباح اليوم الخميس، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة شنت هجوماً على القصر الرئاسي، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً، بينهم 18 من المهاجمين.وأشار المسؤول التشادي إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم بشكل كامل، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة.في وقت سابق مساء أمس الأربعاء، أفادت مصادر أمنية تشادية لوكالة "سبوتنيك" بوقوع إصابات، إثر مناوشات وإطلاق النار في محيط القصر الرئاسي.وأوضحت المصادر الأمنية التشادية لـ "سبوتنيك" أن القوات الأمنية تصدت للمناوشات التي جرت في محيط القصر الرئاسي، كما فرضت سيطرتها بشكل كامل في محيط القصر دون وجود أي اضطرابات في الوقت الراهن.وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية في تشاد، وهي الانتخابات التي من المقرر أن تنهي فترة انتقالية استمرت 3 سنوات من الحكم العسكري.ومن المرتقب الإعلان عن النتائج منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث سجل ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب لانتخاب 188 نائبا للجمعية الوطنية الجديدة، وجاءت الانتخابات في وقت حرج بالنسبة لتشاد التي تواجه العديد من التحديات الأمنية بما في ذلك الهجمات التي يشنها عناصر جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد، وخروج القوات الفرنسية بعد إعلان تشاد إنهاء الاتفاقيات الأمنية مع باريس.

https://sarabic.ae/20250108/اشتباكات-القصر-الرئاسي-في-تشاد-تسفر-عن-19-قتيلا-بينهم-18-من-المهاجمين-1096606379.html

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