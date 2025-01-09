https://sarabic.ae/20250109/قرار-تعسفي-موظفون-صحيون-في-طرطوس-السورية-يحتجون-1096619327.html

"قرار تعسفي"… موظفون صحيون في طرطوس السورية يحتجون

"قرار تعسفي"… موظفون صحيون في طرطوس السورية يحتجون

سبوتنيك عربي

تظاهر حشد كبير من موظفي القطاع الصحي في مدينة طرطوس غربي سوريا، صباح اليوم الخميس، نتيجة القرارات التي أعلنت عنها وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال في سوريا،... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T10:14+0000

2025-01-09T10:14+0000

2025-01-09T10:14+0000

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القرارات الجائرة بحق هذا القطاع أثارت حالة من الاستياء الشعبي الواسع، وسط اتهامات من الأهالي بتجاهل احتياجاتهم الصحية الأساسية، واعتبار الخطوة جزءًا من خطة أوسع لضرب القطاع الصحي في المحافظة.وقالت إحدى العاملات المتظاهرات لـ”سبوتنيك”، إن الاحتجاج بدأ أمام مشفى بانياس، ومن ثم توجهنّ إلى طرطوس لاستمرار الاحتجاج أمام مديرية الصحة، التي يتواجد أمامها عدد من المحتجين والمحتجات لأسباب مشابهة.ودعا الأهالي الوزارة إلى مراجعة القرار وإعادة فتح المراكز، أو على الأقل توفير بدائل حقيقية قبل تنفيذ الإغلاق، مشددين على أن صحة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى بعيدًا عن أي مبررات إدارية أو سياسية.ويُذكر أن قرار إغلاق المراكز الصحية شمل كلاً من: مركز الدي الصحي، مركز العصبية الصحي، مركز دحباش الصحي، مركز اليزدية الصحي، مركز بعمرة الصحي، مركز أوبين الصحي، مركز رأس الخشوفة الصحي، مركز بدادا الصحي، مركز الطليعي الصحي، مركز حمين الصحي، مركز درتي الصحي، مركز الوردية الصحي، مركز عنازة بحنين الصحي، مركز بيت الشيخ يونس الصحي، مركز تركب الصحي، مركز فتاح نصار الصحي، مركز المتراس الصحي، مركز عين دابش الصحي، مركز سرستان الصحي، مركز مجدولين البحر الصحي.بعد إغلاقه لشهر... متحف دمشق يعيد فتح أبوابهكيف تبدو سوريا بعد شهر على رحيل "حكومة الأسد"؟

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