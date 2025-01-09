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https://sarabic.ae/20250109/ليفربول-يسقط-أمام-توتنهام-في-ذهاب-نصف-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية-1096613731.html
ليفربول يسقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
ليفربول يسقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
سبوتنيك عربي
حقق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في مباراة أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T08:18+0000
2025-01-09T08:18+0000
مجتمع
ليفربول
نادي توتنهام
رياضة
منوعات
الأخبار
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جاء هدف الفريق اللندني في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من دومينيك سولانكي قابلها بيرجفال بتسديدة مباشرة في الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية قبل مباراة الإياب، ويتعرض ليفربول لثاني هزيمة هذا الموسم.وصغط ليفربول بقوة من أجل إدراك التعادل وكان قريبا في فرصة خطرة من كرة عرضية أخرجها مدافع توتنهام قبل رأسية لويس دياز لتضيع فرصة هدف محقق، كما تصدى حارس السبيرز لفرصة هدف محقق من داروين نونيز.ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 6 فبراير/ شباط المقبل على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى ليفربول للرد واستعادة فرصته في الوصول إلى المباراة النهائية.وكانت منافسات الدور قبل النهائي للبطولة، افتتحت الثلاثاء الماضي، بفوز نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد على مضيفه أرسنال في مباراة الذهاب.
https://sarabic.ae/20250105/أهداف-قمة-الدوري-الإنجليزي-بين-ليفربول-ومانشستر-يونايتد-في-الدوري-الإنجليزي-2-2-فيديو-1096509577.html
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ليفربول, نادي توتنهام, رياضة, منوعات, الأخبار
ليفربول, نادي توتنهام, رياضة, منوعات, الأخبار

ليفربول يسقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

08:18 GMT 09.01.2025
© Getty Images / Sebastian Frej/MB Mediaتوتنهام يفوز على ليفربول في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
توتنهام يفوز على ليفربول في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Sebastian Frej/MB Media
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حقق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في مباراة أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير.
جاء هدف الفريق اللندني في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من دومينيك سولانكي قابلها بيرجفال بتسديدة مباشرة في الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية قبل مباراة الإياب، ويتعرض ليفربول لثاني هزيمة هذا الموسم.
المصري محمد صلاح يحز هدفا من ركلة جزاء في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
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أهداف قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
5 يناير, 19:30 GMT
وصغط ليفربول بقوة من أجل إدراك التعادل وكان قريبا في فرصة خطرة من كرة عرضية أخرجها مدافع توتنهام قبل رأسية لويس دياز لتضيع فرصة هدف محقق، كما تصدى حارس السبيرز لفرصة هدف محقق من داروين نونيز.
ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 6 فبراير/ شباط المقبل على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى ليفربول للرد واستعادة فرصته في الوصول إلى المباراة النهائية.
وكانت منافسات الدور قبل النهائي للبطولة، افتتحت الثلاثاء الماضي، بفوز نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد على مضيفه أرسنال في مباراة الذهاب.
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