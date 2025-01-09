https://sarabic.ae/20250109/ليفربول-يسقط-أمام-توتنهام-في-ذهاب-نصف-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية-1096613731.html
ليفربول يسقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
ليفربول يسقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
سبوتنيك عربي
حقق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في مباراة أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T08:18+0000
2025-01-09T08:18+0000
2025-01-09T08:18+0000
مجتمع
ليفربول
نادي توتنهام
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096611062_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c261ac558b97b3cf1f542bcaf5aeaf58.jpg
جاء هدف الفريق اللندني في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من دومينيك سولانكي قابلها بيرجفال بتسديدة مباشرة في الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية قبل مباراة الإياب، ويتعرض ليفربول لثاني هزيمة هذا الموسم.وصغط ليفربول بقوة من أجل إدراك التعادل وكان قريبا في فرصة خطرة من كرة عرضية أخرجها مدافع توتنهام قبل رأسية لويس دياز لتضيع فرصة هدف محقق، كما تصدى حارس السبيرز لفرصة هدف محقق من داروين نونيز.ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 6 فبراير/ شباط المقبل على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى ليفربول للرد واستعادة فرصته في الوصول إلى المباراة النهائية.وكانت منافسات الدور قبل النهائي للبطولة، افتتحت الثلاثاء الماضي، بفوز نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد على مضيفه أرسنال في مباراة الذهاب.
https://sarabic.ae/20250105/أهداف-قمة-الدوري-الإنجليزي-بين-ليفربول-ومانشستر-يونايتد-في-الدوري-الإنجليزي-2-2-فيديو-1096509577.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096611062_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_435f5e33bbd5eccbaecc4c0e686bb897.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ليفربول, نادي توتنهام, رياضة, منوعات, الأخبار
ليفربول, نادي توتنهام, رياضة, منوعات, الأخبار
ليفربول يسقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
حقق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في مباراة أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير.
جاء هدف الفريق اللندني في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من دومينيك سولانكي قابلها بيرجفال بتسديدة مباشرة في الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية قبل مباراة الإياب، ويتعرض ليفربول لثاني هزيمة هذا الموسم.
وصغط ليفربول بقوة من أجل إدراك التعادل وكان قريبا في فرصة خطرة من كرة عرضية أخرجها مدافع توتنهام قبل رأسية لويس دياز لتضيع فرصة هدف محقق، كما تصدى حارس السبيرز لفرصة هدف محقق من داروين نونيز.
ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 6 فبراير/ شباط المقبل على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى ليفربول للرد واستعادة فرصته في الوصول إلى المباراة النهائية.
وكانت منافسات الدور قبل النهائي للبطولة، افتتحت الثلاثاء الماضي، بفوز نيوكاسل يونايتد
بهدفين دون رد على مضيفه أرسنال في مباراة الذهاب.