https://sarabic.ae/20250105/أهداف-قمة-الدوري-الإنجليزي-بين-ليفربول-ومانشستر-يونايتد-في-الدوري-الإنجليزي-2-2-فيديو-1096509577.html
أهداف قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
أهداف قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
سبوتنيك عربي
انتهت قمة الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد". 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T19:30+0000
2025-01-05T19:30+0000
2025-01-05T19:30+0000
مجتمع
ليفربول
مانشستر يونايتد
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
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وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدفًا لصالح ليفربول، ليصل لهدفه الـ18 متربعًا على قمة هدافي برميرليج ليكون على بعد هدفين من إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.أحرز ليساندرو مارتينيز الهدف الأول فى شباك ليفربول بالدقيقة 52، فيما سجل كودى جاكبو هدف التعادل لصالح الريدز بالدقيقة 59.ونجح النجم المصرى محمد صلاح فى تسجيل الهدف الثانى من ركلة جزاء بالدقيقة 70 من اللقاء، بينما خطف أماد ديالو هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد بالدقيقة 80 من عمر اللقاء.وأصبح رصيد ليفربول (46 نقطة) بفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، لكن يمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة ضد إيفرتون من الأسبوع الـ15.بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 23 هدفًا وتلقى 28.
https://sarabic.ae/20250105/ليفربول-يغري-أرنولد-براتب-ضخم-سيجعله-الأعلى-أجرا-بعد-محمد-صلاح-1096506589.html
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ليفربول, مانشستر يونايتد, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ليفربول, مانشستر يونايتد, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
أهداف قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
انتهت قمة الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد".
وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدفًا لصالح ليفربول، ليصل لهدفه الـ18 متربعًا على قمة هدافي برميرليج ليكون على بعد هدفين من إيرلينج هالاند
لاعب مانشستر سيتي.
أحرز ليساندرو مارتينيز الهدف الأول فى شباك ليفربول بالدقيقة 52، فيما سجل كودى جاكبو هدف التعادل لصالح الريدز بالدقيقة 59.
ونجح النجم المصرى محمد صلاح
فى تسجيل الهدف الثانى من ركلة جزاء بالدقيقة 70 من اللقاء، بينما خطف أماد ديالو هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد بالدقيقة 80 من عمر اللقاء.
وأصبح رصيد ليفربول (46 نقطة) بفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، لكن يمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة ضد إيفرتون من الأسبوع الـ15.
بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 23 هدفًا وتلقى 28.