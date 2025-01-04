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الخارجية الروسية حول مقتل صحفيين في "دونيتسك": تم اختيار ممثلي الإعلام عمدا كأهداف لهجوم قاتل
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https://sarabic.ae/20250104/بعد-تسجيله-هدفين-هالاند-يطارد-صلاح-حول-صدارة-هدافي-الدوري-الإنجليزي-1096482421.html
بعد تسجيله هدفين.. هالاند يطارد صلاح حول صدارة هدافي الدوري الإنجليزي
بعد تسجيله هدفين.. هالاند يطارد صلاح حول صدارة هدافي الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يزداد اشتعالا بمرور الوقت، خاصة بين نجم المنتخب المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ونظيره النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T20:54+0000
2025-01-04T20:54+0000
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
ليفربول
أخبار كرة القدم
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اشتعل الصراع بينهما، بعدما نجح هالاند في تسجيل هدفين في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه وست هام يونايتد، التي أقيمت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي.وأحرز مانشستر سيتي هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه، فيما سجل النجم النرويجي هالاند، الهدف الثاني في الدقيقة 42 ليعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول بثنائية دون رد.وأحرز هالاند الهدف الثالث لصالح فريقه في الدقيقة 55 من عمر اللقاء والثاني له في المباراة، ليصل إلى الرقم 16 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد عن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول.وبهذين الهدفين، يواصل هالاند ملاحقة صلاح، خاصة وأن هالاند قد فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لأول مرة في مشواره بعد انضمامه في صيف 2022 إلى فريق مانشستر سيتي قادما من بروسيا دورتموند الألماني.ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، برصيد 17 هدفا، يطارده هالاند برصيد 16 هدفا، ثم اللاعب كول بالمر، نجم تشيلسي بـ13 هدفا وهو الرقم نفسه لأليكسندر إيساك نجم نيوكاسل يونايتد، وكذلك بريان مبيومو مهاجم برينتفورد.
https://sarabic.ae/20250101/نصف-مليون-يورو-أسبوعيا-محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-كبيرا-من-فريق-أوروبي-1096393459.html
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اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, ليفربول, أخبار كرة القدم
اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, ليفربول, أخبار كرة القدم

بعد تسجيله هدفين.. هالاند يطارد صلاح حول صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

20:54 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Dave Thompson
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سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يزداد اشتعالا بمرور الوقت، خاصة بين نجم المنتخب المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ونظيره النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي.
اشتعل الصراع بينهما، بعدما نجح هالاند في تسجيل هدفين في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه وست هام يونايتد، التي أقيمت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
مجتمع
نصف مليون يورو أسبوعيا.. محمد صلاح يتلقى عرضا كبيرا من فريق أوروبي
1 يناير, 17:39 GMT
وأحرز مانشستر سيتي هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه، فيما سجل النجم النرويجي هالاند، الهدف الثاني في الدقيقة 42 ليعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول بثنائية دون رد.
وأحرز هالاند الهدف الثالث لصالح فريقه في الدقيقة 55 من عمر اللقاء والثاني له في المباراة، ليصل إلى الرقم 16 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد عن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول.
وبهذين الهدفين، يواصل هالاند ملاحقة صلاح، خاصة وأن هالاند قد فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لأول مرة في مشواره بعد انضمامه في صيف 2022 إلى فريق مانشستر سيتي قادما من بروسيا دورتموند الألماني.
ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، برصيد 17 هدفا، يطارده هالاند برصيد 16 هدفا، ثم اللاعب كول بالمر، نجم تشيلسي بـ13 هدفا وهو الرقم نفسه لأليكسندر إيساك نجم نيوكاسل يونايتد، وكذلك بريان مبيومو مهاجم برينتفورد.
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