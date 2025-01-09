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جوزيف عون يؤدي اليمين الدستوري رئيسا للبنان
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250109/مشاهد-غير-لائقة-طبيب-تخدير-يرتكب-انتهاكات-تاريخية-في-الجيش-الأمريكي--1096624602.html
مشاهد غير لائقة... طبيب تخدير يرتكب انتهاكات "تاريخية" في الجيش الأمريكي
مشاهد غير لائقة... طبيب تخدير يرتكب انتهاكات "تاريخية" في الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
يواجه الجيش الأمريكي سلسلة من الأزمات الأخلاقية التي بدأت تتكشف واحدة تلو الأخرى في السنوات الأخيرة، وأبرزها الانتهاكات التي يقترفها الأطباء العسكريون ضد... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T12:35+0000
2025-01-09T12:35+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
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وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن انتهاكات وصفتها بأنها تاريخية تتضمن مشاهد غير لائقة التقطها طبيب تخدير للمرضى الذين يعالجهم داخل مركز طبي في قاعدة ""جويت لويس - مكورد" في واشنطن.جرت تلك الانتهاكات خلال الفترة من 2019 حتى 2022، حسب اعترافات الطبيب العسكري، الذي أقر بارتكاب 41 جريمة من هذا النوع.ويواجه الطبيب حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، بعد ثبوت الأدلة وسماع المحكمة لشهادات الضحايا في تلك الوقائع.وبحسب وسائل الإعلام، فإن عدد من الضحايا أقاموا دعاوى قضائية ضد الجيش الأمريكي للمطالبة بتعويضات مادية تقدر بـ5 ملايين دولار لكل فرد منهم، بينما يواجه الجيش اتهامات بالإهمال الذي تسبب في حدوث تلك الانتهاكات.وتعد هذه القضية واحدة من أكبر تحقيقات الانتهاكات الأخلاقية في تاريخ الجيش الأمريكي، حيث ارتفع عدد الضحايا المبلغ إلى 41 ضحية بعد تسجيل حالات اعتداء جديدة خلال العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240602/أبرزها-نفاد-الذخيرة-7-أزمات-تطارد-الجيش-الأمريكي-1089435863.html
https://sarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار, أخبار العالم الآن

مشاهد غير لائقة... طبيب تخدير يرتكب انتهاكات "تاريخية" في الجيش الأمريكي

12:35 GMT 09.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
يواجه الجيش الأمريكي سلسلة من الأزمات الأخلاقية التي بدأت تتكشف واحدة تلو الأخرى في السنوات الأخيرة، وأبرزها الانتهاكات التي يقترفها الأطباء العسكريون ضد المرضى.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن انتهاكات وصفتها بأنها تاريخية تتضمن مشاهد غير لائقة التقطها طبيب تخدير للمرضى الذين يعالجهم داخل مركز طبي في قاعدة ""جويت لويس - مكورد" في واشنطن.
رصاص عيار 45 ملم لمهام الحماية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
أبرزها نفاد الذخيرة.. 7 أزمات تطارد الجيش الأمريكي
2 يونيو 2024, 15:10 GMT
جرت تلك الانتهاكات خلال الفترة من 2019 حتى 2022، حسب اعترافات الطبيب العسكري، الذي أقر بارتكاب 41 جريمة من هذا النوع.
ويواجه الطبيب حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، بعد ثبوت الأدلة وسماع المحكمة لشهادات الضحايا في تلك الوقائع.
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته
18 يناير 2023, 16:28 GMT
وبحسب وسائل الإعلام، فإن عدد من الضحايا أقاموا دعاوى قضائية ضد الجيش الأمريكي للمطالبة بتعويضات مادية تقدر بـ5 ملايين دولار لكل فرد منهم، بينما يواجه الجيش اتهامات بالإهمال الذي تسبب في حدوث تلك الانتهاكات.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر تحقيقات الانتهاكات الأخلاقية في تاريخ الجيش الأمريكي، حيث ارتفع عدد الضحايا المبلغ إلى 41 ضحية بعد تسجيل حالات اعتداء جديدة خلال العام الماضي.
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