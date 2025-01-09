https://sarabic.ae/20250109/مشاهد-غير-لائقة-طبيب-تخدير-يرتكب-انتهاكات-تاريخية-في-الجيش-الأمريكي--1096624602.html
مشاهد غير لائقة... طبيب تخدير يرتكب انتهاكات "تاريخية" في الجيش الأمريكي
مشاهد غير لائقة... طبيب تخدير يرتكب انتهاكات "تاريخية" في الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
يواجه الجيش الأمريكي سلسلة من الأزمات الأخلاقية التي بدأت تتكشف واحدة تلو الأخرى في السنوات الأخيرة، وأبرزها الانتهاكات التي يقترفها الأطباء العسكريون ضد... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T12:35+0000
2025-01-09T12:35+0000
2025-01-09T12:35+0000
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وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن انتهاكات وصفتها بأنها تاريخية تتضمن مشاهد غير لائقة التقطها طبيب تخدير للمرضى الذين يعالجهم داخل مركز طبي في قاعدة ""جويت لويس - مكورد" في واشنطن.جرت تلك الانتهاكات خلال الفترة من 2019 حتى 2022، حسب اعترافات الطبيب العسكري، الذي أقر بارتكاب 41 جريمة من هذا النوع.ويواجه الطبيب حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، بعد ثبوت الأدلة وسماع المحكمة لشهادات الضحايا في تلك الوقائع.وبحسب وسائل الإعلام، فإن عدد من الضحايا أقاموا دعاوى قضائية ضد الجيش الأمريكي للمطالبة بتعويضات مادية تقدر بـ5 ملايين دولار لكل فرد منهم، بينما يواجه الجيش اتهامات بالإهمال الذي تسبب في حدوث تلك الانتهاكات.وتعد هذه القضية واحدة من أكبر تحقيقات الانتهاكات الأخلاقية في تاريخ الجيش الأمريكي، حيث ارتفع عدد الضحايا المبلغ إلى 41 ضحية بعد تسجيل حالات اعتداء جديدة خلال العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240602/أبرزها-نفاد-الذخيرة-7-أزمات-تطارد-الجيش-الأمريكي-1089435863.html
https://sarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مشاهد غير لائقة... طبيب تخدير يرتكب انتهاكات "تاريخية" في الجيش الأمريكي
يواجه الجيش الأمريكي سلسلة من الأزمات الأخلاقية التي بدأت تتكشف واحدة تلو الأخرى في السنوات الأخيرة، وأبرزها الانتهاكات التي يقترفها الأطباء العسكريون ضد المرضى.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن انتهاكات وصفتها بأنها تاريخية
تتضمن مشاهد غير لائقة التقطها طبيب تخدير للمرضى الذين يعالجهم داخل مركز طبي في قاعدة ""جويت لويس - مكورد" في واشنطن.
جرت تلك الانتهاكات
خلال الفترة من 2019 حتى 2022، حسب اعترافات الطبيب العسكري، الذي أقر بارتكاب 41 جريمة من هذا النوع.
ويواجه الطبيب حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، بعد ثبوت الأدلة وسماع المحكمة لشهادات الضحايا في تلك الوقائع.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن عدد من الضحايا أقاموا دعاوى قضائية ضد الجيش الأمريكي للمطالبة بتعويضات مادية تقدر بـ5 ملايين دولار لكل فرد منهم، بينما يواجه الجيش
اتهامات بالإهمال الذي تسبب في حدوث تلك الانتهاكات.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر تحقيقات الانتهاكات الأخلاقية في تاريخ الجيش الأمريكي، حيث ارتفع عدد الضحايا المبلغ إلى 41 ضحية بعد تسجيل حالات اعتداء جديدة خلال العام الماضي.