أبرزها نفاد الذخيرة.. 7 أزمات تطارد الجيش الأمريكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تنظر بإيجابية لإعلان بايدن والجهاد تشكك ونتنياهو يرفض، اجتماع مصري أميركي إسرائيلي لبحث إعادة تشغيل معبر رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240602/أبرزها-نفاد-الذخيرة-7-أزمات-تطارد-الجيش-الأمريكي-1089435863.html
أبرزها نفاد الذخيرة.. 7 أزمات تطارد الجيش الأمريكي
أبرزها نفاد الذخيرة.. 7 أزمات تطارد الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
يحاول الجيش الأمريكي الاحتفاظ بوجود عسكري مؤثر في عدة مناطق حول العالم وأبرزها بحر الصين الجنوبي وأوكرانيا والبحر الأحمر، لكن العديد من التقارير تؤكد أنه غير... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T15:10+0000
2024-06-02T15:10+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/01/1049722903_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_9896b625adbcacd57e2a435c408ad6a4.jpg
ونشرت مجلة أمريكية تقريرا أوردت فيها أبرز الأزمات التي يواجهها الجيش الأمريكي وتؤثر سلبا على استعداده القتالي، مشيرة إلى أن وضع واشنطن في الوقت الحالي يشبه ما كانت عليه في ثلاثينيات القرن الماضي، خاصة فيما يتعلق بحجم المخاطر التي تحيط بها.وواجه الجيش الأمريكي سلسلة من الحروب الخاسرة على مدى العقود الماضية، ساهمت في تراجع نفوذه العسكري عالميا، وفي الوقت الحالي يواجه وضعا صعبا على المستوى العالمي، حسب حديث السيناتور الأمريكي روجر ويكر، الذي أورد قائمة بأبرز تلك التحديات:كما حذر السيناتور الأمريكي من تحديات أخرى تتعلق بالخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة روسيا والصين، اللتين أصبح بينهما تحالفا، بفعل الأمر الواقع، يقترب بصورة مستمرة من أوروبا، بينما تستهدف إيران خطوط الإمداد البحري الأمريكية في الشرق الأوسط بصورة تزيد من تكاليف النقر عبر الممرات المائية، إضافة إلى تنامي القدرات العسكرية لكوريا الشمالية.وبحسب التقرير، فإن كل تلك التحديات تجعل الولايات المتحدة في وضع أسوأ مما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة، خاصة أنه تم إلغاء برامج أسلحة مهمة لصالح تمويل الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأمريكي في حروب الشرق الأوسط.وقبل أيام، جرفت الأمواج جزءا من الرصيف العائم، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية على شاطئ قطاع غزة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على تنفيذ عمليات الإمداد والدعم اللوجستي من البحر في أوقات الحروب، كما يكشف عدم قدرته على مواجهة ظروف الطقس السيء، التي تسببت في العديد من الحوادث لقواته في الماضي، وأصبحت تهدد قدراتها القتالية في المستقبل.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024، إلى أن الجيش الأمريكي يصنف في المرتبة الأولى عالميا يليه الجيش الروسي ثم الجيش الصيني، لكن القدرات العسكرية المتطورة التي تكشف عنها روسيا والتنامي السريع لقدرات الجيش الصيني، يمكنهما قلب الأمور رأسا على عقب فيما يتعلق بترتيب الجيوش عالميا خلال السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20210811/نمر-من-ورق-مجلة-تتنبأ-بهزيمة-مدمرة-للجيش-الأمريكي-1049815918.html
https://sarabic.ae/20240601/بعدما-جرفته-الأمواج-رصيف-غزة-العائم-يكشف-نقطة-ضعف-الجيش-الأمريكي-1089416991.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/01/1049722903_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_3857340cc46feb96409c2d8f48acc883.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, روسيا, الصين
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, روسيا, الصين

أبرزها نفاد الذخيرة.. 7 أزمات تطارد الجيش الأمريكي

15:10 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / GEORGE FREYرصاص عيار 45 ملم لمهام الحماية
رصاص عيار 45 ملم لمهام الحماية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / GEORGE FREY
تابعنا عبر
يحاول الجيش الأمريكي الاحتفاظ بوجود عسكري مؤثر في عدة مناطق حول العالم وأبرزها بحر الصين الجنوبي وأوكرانيا والبحر الأحمر، لكن العديد من التقارير تؤكد أنه غير مستعد لخوض حرب في الوقت الحالي بسبب مجموعة من التحديات التي تمثل أزمات كبيرة تواجهه.
ونشرت مجلة أمريكية تقريرا أوردت فيها أبرز الأزمات التي يواجهها الجيش الأمريكي وتؤثر سلبا على استعداده القتالي، مشيرة إلى أن وضع واشنطن في الوقت الحالي يشبه ما كانت عليه في ثلاثينيات القرن الماضي، خاصة فيما يتعلق بحجم المخاطر التي تحيط بها.
القوات الأمريكية في الصحراء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2021
"نمر من ورق"... مجلة تتنبأ بهزيمة مدمرة للجيش الأمريكي
11 أغسطس 2021, 06:07 GMT
وواجه الجيش الأمريكي سلسلة من الحروب الخاسرة على مدى العقود الماضية، ساهمت في تراجع نفوذه العسكري عالميا، وفي الوقت الحالي يواجه وضعا صعبا على المستوى العالمي، حسب حديث السيناتور الأمريكي روجر ويكر، الذي أورد قائمة بأبرز تلك التحديات:
نفاد مخزون الذخائر تدريجيا.
تحول الصناعات الدفاعية لصناعات أخرى أكثر ربحا.
انكماش الأسطول الأمريكي لنصف الحجم الذي كان عليه عام 1980.
انهيار عدد من الشركات الكبرى المتخصصة في الصناعات الدفاعية وتراجع العدد من 50 إلى 5 حاليا.
تراجع كبير في عدد الغواصات الهجومية.
الاعتماد على الصين في تصنيع بعض أجزاء الأسلحة المتطورة.
تراجع القدرات القتالية للقوات الجوية.
كما حذر السيناتور الأمريكي من تحديات أخرى تتعلق بالخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة روسيا والصين، اللتين أصبح بينهما تحالفا، بفعل الأمر الواقع، يقترب بصورة مستمرة من أوروبا، بينما تستهدف إيران خطوط الإمداد البحري الأمريكية في الشرق الأوسط بصورة تزيد من تكاليف النقر عبر الممرات المائية، إضافة إلى تنامي القدرات العسكرية لكوريا الشمالية.
وبحسب التقرير، فإن كل تلك التحديات تجعل الولايات المتحدة في وضع أسوأ مما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة، خاصة أنه تم إلغاء برامج أسلحة مهمة لصالح تمويل الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأمريكي في حروب الشرق الأوسط.
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
بعدما جرفته الأمواج.. رصيف غزة العائم يكشف نقطة ضعف الجيش الأمريكي
أمس, 17:08 GMT
وقبل أيام، جرفت الأمواج جزءا من الرصيف العائم، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية على شاطئ قطاع غزة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على تنفيذ عمليات الإمداد والدعم اللوجستي من البحر في أوقات الحروب، كما يكشف عدم قدرته على مواجهة ظروف الطقس السيء، التي تسببت في العديد من الحوادث لقواته في الماضي، وأصبحت تهدد قدراتها القتالية في المستقبل.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024، إلى أن الجيش الأمريكي يصنف في المرتبة الأولى عالميا يليه الجيش الروسي ثم الجيش الصيني، لكن القدرات العسكرية المتطورة التي تكشف عنها روسيا والتنامي السريع لقدرات الجيش الصيني، يمكنهما قلب الأمور رأسا على عقب فيما يتعلق بترتيب الجيوش عالميا خلال السنوات المقبلة.
© Sputnikأسوأ 5 هزائم عسكرية لأمريكا
أسوأ 5 هزائم عسكرية لأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
أسوأ 5 هزائم عسكرية لأمريكا
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ضغوط مكثفة على إسرائيل وحماس لقبول عرض بايدن12:58 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحربأمس, 05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала