https://sarabic.ae/20240602/أبرزها-نفاد-الذخيرة-7-أزمات-تطارد-الجيش-الأمريكي-1089435863.html

أبرزها نفاد الذخيرة.. 7 أزمات تطارد الجيش الأمريكي

أبرزها نفاد الذخيرة.. 7 أزمات تطارد الجيش الأمريكي

سبوتنيك عربي

يحاول الجيش الأمريكي الاحتفاظ بوجود عسكري مؤثر في عدة مناطق حول العالم وأبرزها بحر الصين الجنوبي وأوكرانيا والبحر الأحمر، لكن العديد من التقارير تؤكد أنه غير... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T15:10+0000

2024-06-02T15:10+0000

2024-06-02T15:10+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي

روسيا

الصين

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ونشرت مجلة أمريكية تقريرا أوردت فيها أبرز الأزمات التي يواجهها الجيش الأمريكي وتؤثر سلبا على استعداده القتالي، مشيرة إلى أن وضع واشنطن في الوقت الحالي يشبه ما كانت عليه في ثلاثينيات القرن الماضي، خاصة فيما يتعلق بحجم المخاطر التي تحيط بها.وواجه الجيش الأمريكي سلسلة من الحروب الخاسرة على مدى العقود الماضية، ساهمت في تراجع نفوذه العسكري عالميا، وفي الوقت الحالي يواجه وضعا صعبا على المستوى العالمي، حسب حديث السيناتور الأمريكي روجر ويكر، الذي أورد قائمة بأبرز تلك التحديات:كما حذر السيناتور الأمريكي من تحديات أخرى تتعلق بالخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة روسيا والصين، اللتين أصبح بينهما تحالفا، بفعل الأمر الواقع، يقترب بصورة مستمرة من أوروبا، بينما تستهدف إيران خطوط الإمداد البحري الأمريكية في الشرق الأوسط بصورة تزيد من تكاليف النقر عبر الممرات المائية، إضافة إلى تنامي القدرات العسكرية لكوريا الشمالية.وبحسب التقرير، فإن كل تلك التحديات تجعل الولايات المتحدة في وضع أسوأ مما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة، خاصة أنه تم إلغاء برامج أسلحة مهمة لصالح تمويل الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأمريكي في حروب الشرق الأوسط.وقبل أيام، جرفت الأمواج جزءا من الرصيف العائم، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية على شاطئ قطاع غزة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على تنفيذ عمليات الإمداد والدعم اللوجستي من البحر في أوقات الحروب، كما يكشف عدم قدرته على مواجهة ظروف الطقس السيء، التي تسببت في العديد من الحوادث لقواته في الماضي، وأصبحت تهدد قدراتها القتالية في المستقبل.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024، إلى أن الجيش الأمريكي يصنف في المرتبة الأولى عالميا يليه الجيش الروسي ثم الجيش الصيني، لكن القدرات العسكرية المتطورة التي تكشف عنها روسيا والتنامي السريع لقدرات الجيش الصيني، يمكنهما قلب الأمور رأسا على عقب فيما يتعلق بترتيب الجيوش عالميا خلال السنوات المقبلة.

https://sarabic.ae/20210811/نمر-من-ورق-مجلة-تتنبأ-بهزيمة-مدمرة-للجيش-الأمريكي-1049815918.html

https://sarabic.ae/20240601/بعدما-جرفته-الأمواج-رصيف-غزة-العائم-يكشف-نقطة-ضعف-الجيش-الأمريكي-1089416991.html

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, روسيا, الصين