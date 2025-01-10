الحكومة المصرية تعلن الإفراج عن بضائع بقيمة 79 مليار دولار خلال 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250110/الحكومة-المصرية-تعلن-الإفراج-عن-بضائع-بقيمة-79-مليار-دولار-خلال-2024-1096651949.html
الحكومة المصرية تعلن الإفراج عن بضائع بقيمة 79 مليار دولار خلال 2024
الحكومة المصرية تعلن الإفراج عن بضائع بقيمة 79 مليار دولار خلال 2024
سبوتنيك عربي
ناقش اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جهود تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث تم استعراض قيمة البضائع المفرج عنها والتي تجاوزت 79 مليار... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T11:31+0000
2025-01-10T11:31+0000
العالم العربي
اقتصاد
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104420/11/1044201136_0:0:2004:1128_1920x0_80_0_0_3e1382498c05c8f2069351c1d250480f.jpg
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن اجتماع الحكومة المصرية جاء لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.وأكد مدبولي في بداية الاجتماع حرصه على عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف المنافذ والموانئ، والجهود المبذولة لتقليل زمن الإفراج، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات لتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق المصرية.كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي تشمل إجراءات تم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية قيد الإعداد، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت بالفعل في خفض زمن الإفراج الجمركي، مع التأكيد على وجود أهداف أخرى يجري العمل على تحقيقها.من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من بداية يناير/ كانون الثاني 2024 حتى 8 يناير الجاري، والتي تجاوزت 79 مليار دولار، منها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة نحو 20 مليار دولار.كما تناول الاجتماع تحليلًا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 8 يناير 2025، مع مراعاة وجود واستبعاد المواد البترولية ضمن القيم، كما ناقش الاجتماع قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري وفقًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
https://sarabic.ae/20241219/إيران-تعلن-زيادة-حجم-التجارة-مع-مصر-بنسبة-67-1095984618.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104420/11/1044201136_369:0:1873:1128_1920x0_80_0_0_76867665e403650356e2e5de58e95158.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الحكومة المصرية تعلن الإفراج عن بضائع بقيمة 79 مليار دولار خلال 2024

11:31 GMT 10.01.2025
© Sputnik . Rami Solimanتجارة بضائع استيراد وتصدير
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . Rami Soliman
تابعنا عبر
ناقش اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جهود تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث تم استعراض قيمة البضائع المفرج عنها والتي تجاوزت 79 مليار دولار على مدار العام الماضي.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن اجتماع الحكومة المصرية جاء لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد مدبولي في بداية الاجتماع حرصه على عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف المنافذ والموانئ، والجهود المبذولة لتقليل زمن الإفراج، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات لتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق المصرية.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي تشمل إجراءات تم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية قيد الإعداد، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت بالفعل في خفض زمن الإفراج الجمركي، مع التأكيد على وجود أهداف أخرى يجري العمل على تحقيقها.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
إيران تعلن زيادة حجم التجارة مع مصر بنسبة 67%
19 ديسمبر 2024, 17:33 GMT
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من بداية يناير/ كانون الثاني 2024 حتى 8 يناير الجاري، والتي تجاوزت 79 مليار دولار، منها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة نحو 20 مليار دولار.
كما تناول الاجتماع تحليلًا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 8 يناير 2025، مع مراعاة وجود واستبعاد المواد البترولية ضمن القيم، كما ناقش الاجتماع قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري وفقًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала