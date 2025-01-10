https://sarabic.ae/20250110/الرئيس-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-نظيره-اللبناني-بشأن-إسرائيل-1096651576.html
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى نظيره اللبناني بشأن إسرائيل
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى نظيره اللبناني بشأن إسرائيل
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات مجلس النواب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T11:07+0000
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وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها بيزشكيان إلى نظيره اللبناني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية، تأكيده على استعداد إيران الكامل لمواصلة تطوير التعاون مع لبنان في مختلف المجالات.وأضاف بيزشكيان: "نأمل أن يشهد لبنان في المرحلة المقبلة استقرارا سياسيا، ونموا اقتصاديا، وتقدما يحقق السلام والرفاه للشعب اللبناني العزيز".واختتم الرئيس الإيراني رسالته بتأكيد أهمية العلاقات القوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في المستقبل.وانتخب مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.
https://sarabic.ae/20250109/ماذا-قالت-أمريكا-والسعودية-وإيران؟-أبرز-ردود-الفعل-عربيا-ودوليا-على-انتخاب-رئيس-للبنان-1096634289.html
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إيران, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى نظيره اللبناني بشأن إسرائيل
هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات مجلس النواب.
وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها بيزشكيان إلى نظيره اللبناني، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية، تأكيده على استعداد إيران الكامل لمواصلة تطوير التعاون مع لبنان في مختلف المجالات.
وأضاف بيزشكيان: "نأمل أن يشهد لبنان في المرحلة المقبلة استقرارا سياسيا، ونموا اقتصاديا، وتقدما يحقق السلام والرفاه للشعب اللبناني العزيز".
كما أشار إلى أن تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان يمثل خطوة حيوية في مواجهة أطماع "العدو الصهيوني" (إسرائيل) في الأراضي اللبنانية، حسب تعبيره.
واختتم الرئيس الإيراني رسالته بتأكيد أهمية العلاقات القوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في المستقبل.
وانتخب مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون
رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.