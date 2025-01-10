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الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى نظيره اللبناني بشأن إسرائيل
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى نظيره اللبناني بشأن إسرائيل
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات مجلس النواب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها بيزشكيان إلى نظيره اللبناني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية، تأكيده على استعداد إيران الكامل لمواصلة تطوير التعاون مع لبنان في مختلف المجالات.وأضاف بيزشكيان: "نأمل أن يشهد لبنان في المرحلة المقبلة استقرارا سياسيا، ونموا اقتصاديا، وتقدما يحقق السلام والرفاه للشعب اللبناني العزيز".واختتم الرئيس الإيراني رسالته بتأكيد أهمية العلاقات القوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في المستقبل.وانتخب مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.
https://sarabic.ae/20250109/ماذا-قالت-أمريكا-والسعودية-وإيران؟-أبرز-ردود-الفعل-عربيا-ودوليا-على-انتخاب-رئيس-للبنان-1096634289.html
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إيران, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى نظيره اللبناني بشأن إسرائيل

11:07 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات مجلس النواب.
وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها بيزشكيان إلى نظيره اللبناني، حسب وكالة الأنباء الإيرانية، تأكيده على استعداد إيران الكامل لمواصلة تطوير التعاون مع لبنان في مختلف المجالات.
وأضاف بيزشكيان: "نأمل أن يشهد لبنان في المرحلة المقبلة استقرارا سياسيا، ونموا اقتصاديا، وتقدما يحقق السلام والرفاه للشعب اللبناني العزيز".
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
ماذا قالت أمريكا والسعودية وإيران؟... أبرز ردود الفعل عربيا ودوليا على انتخاب رئيس للبنان
أمس, 16:06 GMT

كما أشار إلى أن تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان يمثل خطوة حيوية في مواجهة أطماع "العدو الصهيوني" (إسرائيل) في الأراضي اللبنانية، حسب تعبيره.

واختتم الرئيس الإيراني رسالته بتأكيد أهمية العلاقات القوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في المستقبل.
وانتخب مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.
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