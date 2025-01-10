https://sarabic.ae/20250110/دولة-عربية-تعلن-ضبط-شاحنة-محملة-بمليارات-الليرات-السورية-1096646413.html

دولة عربية تعلن ضبط شاحنة محملة بمليارات الليرات السورية

دولة عربية تعلن ضبط شاحنة محملة بمليارات الليرات السورية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شاحنة محملة بمبلغ مالي قدره 5 مليارات ليرة سورية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T08:34+0000

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وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، في بيان، إن العملية نُفذت من قبل مفارز قسم شؤون السيطرات في كركوك، حيث تم القبض على سائق الشاحنة والشخص المرافق له.وأشار ميري إلى أن هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك تحت إشراف قائد شرطة كركوك، بمشاركة مدير قسم أمن الأفراد ومدير مكافحة الإجرام ومدير الأمن الوطني ومدير مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة.وأكد المتحدث أنه تم توقيف المتهمين وفق المادة (281) من قانون العقوبات العراقي، استنادًا إلى المادة 52 المتعلقة بالمصارف.

https://sarabic.ae/20250102/سوريا-ترسل-تعزيزات-إضافية-إلى-الحدود-العراقية-بعد-تحرك-مماثل-من-الحشد-الشعبي-1096401185.html

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