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دولة عربية تعلن ضبط شاحنة محملة بمليارات الليرات السورية
دولة عربية تعلن ضبط شاحنة محملة بمليارات الليرات السورية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شاحنة محملة بمبلغ مالي قدره 5 مليارات ليرة سورية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T08:34+0000
2025-01-10T08:34+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، في بيان، إن العملية نُفذت من قبل مفارز قسم شؤون السيطرات في كركوك، حيث تم القبض على سائق الشاحنة والشخص المرافق له.وأشار ميري إلى أن هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك تحت إشراف قائد شرطة كركوك، بمشاركة مدير قسم أمن الأفراد ومدير مكافحة الإجرام ومدير الأمن الوطني ومدير مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة.وأكد المتحدث أنه تم توقيف المتهمين وفق المادة (281) من قانون العقوبات العراقي، استنادًا إلى المادة 52 المتعلقة بالمصارف.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تعلن ضبط شاحنة محملة بمليارات الليرات السورية

08:34 GMT 10.01.2025
© AP Photo / HUSSEIN MALLAالليرة السورية
الليرة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / HUSSEIN MALLA
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شاحنة محملة بمبلغ مالي قدره 5 مليارات ليرة سورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، في بيان، إن العملية نُفذت من قبل مفارز قسم شؤون السيطرات في كركوك، حيث تم القبض على سائق الشاحنة والشخص المرافق له.
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وأوضح أن الأموال كانت مخبأة داخل الشاحنة أثناء عبورها نقطة تفتيش في منطقة تركلان في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأشار ميري إلى أن هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك تحت إشراف قائد شرطة كركوك، بمشاركة مدير قسم أمن الأفراد ومدير مكافحة الإجرام ومدير الأمن الوطني ومدير مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة.
وأكد المتحدث أنه تم توقيف المتهمين وفق المادة (281) من قانون العقوبات العراقي، استنادًا إلى المادة 52 المتعلقة بالمصارف.
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