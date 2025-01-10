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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250110/رئيس-مركز-الدراسات-العربية-الأوراسية-ترامب-يريد-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-والمفاوضات-المقبلة-حاسمة-1096644114.html
رئيس مركز الدراسات العربية الأوراسية: ترامب يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية والمفاوضات المقبلة حاسمة
رئيس مركز الدراسات العربية الأوراسية: ترامب يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية والمفاوضات المقبلة حاسمة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل الأزمة الأوكرانية لناحية قدرتها على الضغط... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T06:35+0000
2025-01-10T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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تقارير سبوتنيك
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وبيّن دهشان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "القدرة الأمريكية على تنفيذ هذه الرغبة تعتمد على تأثيرها على كل من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حيث إنهم غير قادرين على اتخاذ هذا القرار دون دعم الولايات المتحدة".وأضاف: "في البداية، كانت أوكرانيا تظهر موحدة وهو أمر مضلل، ولكن بعد مرور الوقت وتبين حجم الخسائر الفادحة والتلاعب الغربي في الشأن الأوكراني، تبين للجميع أن هناك تزايداً في الأصوات المعارضة لهذا الوضع".وبالنسبة للمفاوضات المقبلة، أكد ضيف "سبوتنيك" أنها "هامة وضرورية"، لافتًا إلى أن "روسيا كانت دائماً مستعدة للتفاوض، ولكن أوكرانيا كانت ترفض ذلك بدفع من واشنطن وبروكسل".وأضاف: "المملكة العربية السعودية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية، نظراً للعلاقات الوثيقة بين موسكو والرياض، وكذلك الرغبة السعودية في فرض الاستقرار في سوق النفط العالمية".وفي ما يتعلق بالموقف الأوروبي، شدد على أن "أوروبا لا تستطيع الدخول بشكل مباشر في "الصراع" الأوكراني، حيث إن ما يصدر عن المسؤولين الأوروبيين ما هو إلا لمجرد التجييش الشعبوي"، مشيراً إلى أن "أوروبا تعاني من تناقضات داخلية".كما تحدث دهشان عن الموقف السويسري، حيث أشار إلى أن "سويسرا شعرت أنها أخطأت في انحيازها ضد روسيا في السابق، وهي تحاول الآن ترميم الصدع الذي تسببت فيه واستعادة دورها الحيادي".
https://sarabic.ae/20250106/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-للرد-الفوري-على-هجمات-نظام-كييف-ضد-مرافق-البنية-التحتية-النووية-1096537346.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك

رئيس مركز الدراسات العربية الأوراسية: ترامب يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية والمفاوضات المقبلة حاسمة

06:35 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أكد رئيس مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل الأزمة الأوكرانية لناحية قدرتها على الضغط على كييف، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يتبنى رغبة جادة لإنهاء هذه الأزمة.
وبيّن دهشان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "القدرة الأمريكية على تنفيذ هذه الرغبة تعتمد على تأثيرها على كل من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حيث إنهم غير قادرين على اتخاذ هذا القرار دون دعم الولايات المتحدة".

وتابع دهشان قائلاً: "منذ عام 2022، دخلت أوكرانيا في حالة من الانقسام والعشائرية الثورية، وأصبحت هناك حالة من الجنون والإرهاب الفكري بعد إغلاق المنافذ الإعلامية التي لا تتفق مع رأي الحكومة الأوكرانية".

وأضاف: "في البداية، كانت أوكرانيا تظهر موحدة وهو أمر مضلل، ولكن بعد مرور الوقت وتبين حجم الخسائر الفادحة والتلاعب الغربي في الشأن الأوكراني، تبين للجميع أن هناك تزايداً في الأصوات المعارضة لهذا الوضع".
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على هجمات نظام كييف ضد مرافق البنية التحتية النووية
6 يناير, 16:51 GMT
وبالنسبة للمفاوضات المقبلة، أكد ضيف "سبوتنيك" أنها "هامة وضرورية"، لافتًا إلى أن "روسيا كانت دائماً مستعدة للتفاوض، ولكن أوكرانيا كانت ترفض ذلك بدفع من واشنطن وبروكسل".
وأضاف: "المملكة العربية السعودية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية، نظراً للعلاقات الوثيقة بين موسكو والرياض، وكذلك الرغبة السعودية في فرض الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وفي ما يتعلق بالموقف الروسي، أشار دهشان إلى أن "روسيا رفضت كل التسريبات التي تحدثت عن تجميد الأزمة في أوكرانيا، وذلك بسبب تجربتها السابقة مع نكث الأمريكيين لوعودهم"، مؤكداً أن "موسكو تسعى لحل جذري للأزمة". وأوضح أن "روسيا تدرك أن ترامب يريد إنهاء هذه الأزمة في أوكرانيا بسرعة حتى يتفرغ للصراع مع الصين".

وفي ما يتعلق بالموقف الأوروبي، شدد على أن "أوروبا لا تستطيع الدخول بشكل مباشر في "الصراع" الأوكراني، حيث إن ما يصدر عن المسؤولين الأوروبيين ما هو إلا لمجرد التجييش الشعبوي"، مشيراً إلى أن "أوروبا تعاني من تناقضات داخلية".

وأوضح أن "هناك خشية لدى بعض الدول الأوروبية من القوة النووية الفرنسية والقوة الاقتصادية الألمانية، ولذلك فهي ترى في الولايات المتحدة ضمانة ضد هاتين القوتين".

كما تحدث دهشان عن الموقف السويسري، حيث أشار إلى أن "سويسرا شعرت أنها أخطأت في انحيازها ضد روسيا في السابق، وهي تحاول الآن ترميم الصدع الذي تسببت فيه واستعادة دورها الحيادي".
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