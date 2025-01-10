https://sarabic.ae/20250110/رئيس-مركز-الدراسات-العربية-الأوراسية-ترامب-يريد-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-والمفاوضات-المقبلة-حاسمة-1096644114.html

رئيس مركز الدراسات العربية الأوراسية: ترامب يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية والمفاوضات المقبلة حاسمة

رئيس مركز الدراسات العربية الأوراسية: ترامب يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية والمفاوضات المقبلة حاسمة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل الأزمة الأوكرانية لناحية قدرتها على الضغط... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T06:35+0000

2025-01-10T06:35+0000

2025-01-10T06:35+0000

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وبيّن دهشان في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "القدرة الأمريكية على تنفيذ هذه الرغبة تعتمد على تأثيرها على كل من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حيث إنهم غير قادرين على اتخاذ هذا القرار دون دعم الولايات المتحدة".وأضاف: "في البداية، كانت أوكرانيا تظهر موحدة وهو أمر مضلل، ولكن بعد مرور الوقت وتبين حجم الخسائر الفادحة والتلاعب الغربي في الشأن الأوكراني، تبين للجميع أن هناك تزايداً في الأصوات المعارضة لهذا الوضع".وبالنسبة للمفاوضات المقبلة، أكد ضيف "سبوتنيك" أنها "هامة وضرورية"، لافتًا إلى أن "روسيا كانت دائماً مستعدة للتفاوض، ولكن أوكرانيا كانت ترفض ذلك بدفع من واشنطن وبروكسل".وأضاف: "المملكة العربية السعودية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية، نظراً للعلاقات الوثيقة بين موسكو والرياض، وكذلك الرغبة السعودية في فرض الاستقرار في سوق النفط العالمية".وفي ما يتعلق بالموقف الأوروبي، شدد على أن "أوروبا لا تستطيع الدخول بشكل مباشر في "الصراع" الأوكراني، حيث إن ما يصدر عن المسؤولين الأوروبيين ما هو إلا لمجرد التجييش الشعبوي"، مشيراً إلى أن "أوروبا تعاني من تناقضات داخلية".كما تحدث دهشان عن الموقف السويسري، حيث أشار إلى أن "سويسرا شعرت أنها أخطأت في انحيازها ضد روسيا في السابق، وهي تحاول الآن ترميم الصدع الذي تسببت فيه واستعادة دورها الحيادي".

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