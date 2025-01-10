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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250110/مقتل-شخص-وإصابة-6-مدنيين-بقصف-أوكراني-على-مركز-تسوق-ومنزل-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096645873.html
مقتل شخص وإصابة 6 مدنيين بقصف أوكراني على مركز تسوق ومنزل في جمهورية دونيتسك الشعبية
مقتل شخص وإصابة 6 مدنيين بقصف أوكراني على مركز تسوق ومنزل في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن شخصا قد قتل وأصيب ستة آخرون بقصف نفذته القوات المسلحة الأوكرانية على مدينتي دونيتسك وسفيتلودارسك في جمهورية... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T08:25+0000
2025-01-10T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وشارك بوشيلين المنشور على قناته في "تلغرام"، وجاء فيه: "خلال ساعة الذروة الصباحية، هاجم العدو دونيتسك وسفيتلودارسك - وكانت هناك إصابات. ونتيجة لإصابة مباشرة في مبنى سكني في مدينة سفيتلودارسك، قُتلت امرأة وأصيب أربعة من السكان الآخرين بدرجات متفاوتة الخطورة".وقال المراسل إن "منطقة في مدينة دونيتسك تعرضت للقصف (من قبل قوات نظام كييف) وسقطت إحدى القذائف في ساحة شاخترسكايا بالقرب من مدخل رئيسي لأحد المراكز التجارية الكبرى". وأشار المراسل إلى سقوط قذيفتين في ساحة مبنى سكني مجاور في المنطقة.وبدورها، أفادت جهات تابعة لحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية مختصة بتوثيق الجرائم الأوكرانية، بأن عملية فحص الشظايا التي عثر عليها في موقع القصف، أشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صواريخ "هيمارس".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الطوارئ أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة مدنيين على الأقل.
https://sarabic.ae/20250110/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-40-طائرة-أوكرانية-مسيرة--خلال-الليل-1096643051.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

مقتل شخص وإصابة 6 مدنيين بقصف أوكراني على مركز تسوق ومنزل في جمهورية دونيتسك الشعبية

08:25 GMT 10.01.2025
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . Sergey Averin
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن شخصا قد قتل وأصيب ستة آخرون بقصف نفذته القوات المسلحة الأوكرانية على مدينتي دونيتسك وسفيتلودارسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح الجمعة.
وشارك بوشيلين المنشور على قناته في "تلغرام"، وجاء فيه: "خلال ساعة الذروة الصباحية، هاجم العدو دونيتسك وسفيتلودارسك - وكانت هناك إصابات. ونتيجة لإصابة مباشرة في مبنى سكني في مدينة سفيتلودارسك، قُتلت امرأة وأصيب أربعة من السكان الآخرين بدرجات متفاوتة الخطورة".

ونوه بوشيلين بأن هجوم نظام كييف نُفذ بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من راجمات الصواريخ، واستهدف ساحة شاخترسكايا في دونيتسك.

وتابع بوشيلين: "تعرض السوبر ماركت لأضرار جسيمة؛ وألحقت موجة الصدمة أضرارا بزجاج وواجهات المباني السكنية والمباني الإدارية المجاورة. وبحسب البيانات الأولية، فإن الضحيتين: امرأة من مواليد 1963 ورجل من مواليد 2002، في حالة متوسطة".

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الدفاع الجوي الروسي يسقط 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:33 GMT

وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإصابة 3 أشخاص بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في استهداف أوكراني لمركز تسوق في مدينة دونيتسك الشعبية.

وقال المراسل إن "منطقة في مدينة دونيتسك تعرضت للقصف (من قبل قوات نظام كييف) وسقطت إحدى القذائف في ساحة شاخترسكايا بالقرب من مدخل رئيسي لأحد المراكز التجارية الكبرى". وأشار المراسل إلى سقوط قذيفتين في ساحة مبنى سكني مجاور في المنطقة.
وبدورها، أفادت جهات تابعة لحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية مختصة بتوثيق الجرائم الأوكرانية، بأن عملية فحص الشظايا التي عثر عليها في موقع القصف، أشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صواريخ "هيمارس".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الطوارئ أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة مدنيين على الأقل.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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