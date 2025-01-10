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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250110/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-40-طائرة-أوكرانية-مسيرة--خلال-الليل-1096643051.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 40 طائرة دون طيار أوكرانية، خلال الليل، فوق مقاطعات روستوف وكورسك وفورونيج وبريانسك... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T04:33+0000
2025-01-10T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 40 طائرة دون طيار أوكرانية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تحييد عدة طائرات مسيرة أوكرانية أخرى في ضواحي مقاطعة فورونيج دون وقوع إصابات
https://sarabic.ae/20250110/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096642823.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:33 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 10.01.2025)
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 40 طائرة دون طيار أوكرانية، خلال الليل، فوق مقاطعات روستوف وكورسك وفورونيج وبريانسك وبيلغورود وإقليم كراسنودار وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 40 طائرة دون طيار أوكرانية".
تم تدمير 16 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وفورونيج، و3 فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وعشرة فوق حوض لبحر آزوف.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أفديفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:14 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
تحييد عدة طائرات مسيرة أوكرانية أخرى في ضواحي مقاطعة فورونيج دون وقوع إصابات
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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