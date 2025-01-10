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القوات الروسية تنفذ 28 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
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ميقاتي بعد لقائه مع عون: نحن أمام مرحلة جديدة والسلاح سيكون بيد الدولة
ميقاتي بعد لقائه مع عون: نحن أمام مرحلة جديدة والسلاح سيكون بيد الدولة
سبوتنيك عربي
في أول لقاء رسمي له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، استقبل جوزيف عون، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، حيث جرى بحث عدد من القضايا في البلاد. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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وعقب اللقاء، صرح ميقاتي للصحافيين قائلا: "أنا سعيد بزيارتي القصر الجمهوري، وقد هنأت الرئيس جوزيف عون وتمنيت له النجاح في منصبه، متمنيًا أن يكون عهده عهد خير وازدهار"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف: "تطرقنا إلى الأعمال التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال في الفترة الماضية، وقد طلب مني الرئيس عون الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة".وفيما يتعلق بإمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، قال ميقاتي: "لا توجد سلة متكاملة لتشكيل الحكومة، بل هناك إجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونحن نقدر كافة الآراء السياسية".وأكد أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على العطاء، ويجب أن تشمل ورشة عمل شاملة لإنقاذ البلد".يذكر أنه تم انتخاب الرئيس جوزيف عون في الجلسة البرلمانية، التي جرت أمس الخميس، بحصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية بعد فشل المجلس في انتخاب رئيس من الدورة الأولى، حيث نال 71 صوتا.
https://sarabic.ae/20250109/ماذا-قالت-أمريكا-والسعودية-وإيران؟-أبرز-ردود-الفعل-عربيا-ودوليا-على-انتخاب-رئيس-للبنان-1096634289.html
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ميقاتي بعد لقائه مع عون: نحن أمام مرحلة جديدة والسلاح سيكون بيد الدولة

10:09 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 10.01.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
في أول لقاء رسمي له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، استقبل جوزيف عون، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، حيث جرى بحث عدد من القضايا في البلاد.
وعقب اللقاء، صرح ميقاتي للصحافيين قائلا: "أنا سعيد بزيارتي القصر الجمهوري، وقد هنأت الرئيس جوزيف عون وتمنيت له النجاح في منصبه، متمنيًا أن يكون عهده عهد خير وازدهار"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف: "تطرقنا إلى الأعمال التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال في الفترة الماضية، وقد طلب مني الرئيس عون الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة".
وفيما يتعلق بإمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، قال ميقاتي: "لا توجد سلة متكاملة لتشكيل الحكومة، بل هناك إجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونحن نقدر كافة الآراء السياسية".
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
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أمس, 16:06 GMT
وأكد أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على العطاء، ويجب أن تشمل ورشة عمل شاملة لإنقاذ البلد".
وفي رده على تصريحات الرئيس عون في خطاب القسم بشأن "حصر السلاح في يد الدولة"، أجاب ميقاتي: "هل ننتظر من رئيس البلاد أن يقول إن السلاح مفتوح بيد الجميع؟ نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تهدف لسحب السلاح من جنوب الليطاني وتأكيد وجود الدولة في جميع الأراضي اللبنانية، وإعادة بسط الاستقرار في الجنوب".
يذكر أنه تم انتخاب الرئيس جوزيف عون في الجلسة البرلمانية، التي جرت أمس الخميس، بحصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية بعد فشل المجلس في انتخاب رئيس من الدورة الأولى، حيث نال 71 صوتا.
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