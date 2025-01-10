https://sarabic.ae/20250110/ميقاتي-بعد-لقائه-مع-عون-السلاح-سيكون-بيد-الدولة-وستتم-السيطرة-على-الجنوب-1096650406.html
ميقاتي بعد لقائه مع عون: نحن أمام مرحلة جديدة والسلاح سيكون بيد الدولة
ميقاتي بعد لقائه مع عون: نحن أمام مرحلة جديدة والسلاح سيكون بيد الدولة
سبوتنيك عربي
في أول لقاء رسمي له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، استقبل جوزيف عون، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، حيث جرى بحث عدد من القضايا في البلاد. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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وعقب اللقاء، صرح ميقاتي للصحافيين قائلا: "أنا سعيد بزيارتي القصر الجمهوري، وقد هنأت الرئيس جوزيف عون وتمنيت له النجاح في منصبه، متمنيًا أن يكون عهده عهد خير وازدهار"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف: "تطرقنا إلى الأعمال التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال في الفترة الماضية، وقد طلب مني الرئيس عون الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة".وفيما يتعلق بإمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، قال ميقاتي: "لا توجد سلة متكاملة لتشكيل الحكومة، بل هناك إجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونحن نقدر كافة الآراء السياسية".وأكد أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على العطاء، ويجب أن تشمل ورشة عمل شاملة لإنقاذ البلد".يذكر أنه تم انتخاب الرئيس جوزيف عون في الجلسة البرلمانية، التي جرت أمس الخميس، بحصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية بعد فشل المجلس في انتخاب رئيس من الدورة الأولى، حيث نال 71 صوتا.
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ميقاتي بعد لقائه مع عون: نحن أمام مرحلة جديدة والسلاح سيكون بيد الدولة
10:09 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 10.01.2025)
في أول لقاء رسمي له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، استقبل جوزيف عون، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، حيث جرى بحث عدد من القضايا في البلاد.
وعقب اللقاء، صرح
ميقاتي للصحافيين قائلا: "أنا سعيد بزيارتي القصر الجمهوري، وقد هنأت الرئيس جوزيف عون وتمنيت له النجاح في منصبه، متمنيًا أن يكون عهده عهد خير وازدهار"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف: "تطرقنا إلى الأعمال التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال في الفترة الماضية، وقد طلب مني الرئيس عون الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة".
وفيما يتعلق بإمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، قال ميقاتي
: "لا توجد سلة متكاملة لتشكيل الحكومة، بل هناك إجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونحن نقدر كافة الآراء السياسية".
وأكد أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على العطاء، ويجب أن تشمل ورشة عمل شاملة لإنقاذ البلد".
وفي رده على تصريحات الرئيس عون في خطاب القسم بشأن "حصر السلاح في يد الدولة"، أجاب ميقاتي: "هل ننتظر من رئيس البلاد أن يقول إن السلاح مفتوح بيد الجميع؟ نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تهدف لسحب السلاح من جنوب الليطاني وتأكيد وجود الدولة في جميع الأراضي اللبنانية، وإعادة بسط الاستقرار في الجنوب".
يذكر أنه تم انتخاب الرئيس جوزيف عون
في الجلسة البرلمانية، التي جرت أمس الخميس، بحصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية بعد فشل المجلس في انتخاب رئيس من الدورة الأولى، حيث نال 71 صوتا.