https://sarabic.ae/20250111/البرهان-يؤكد-استمرار-فتح-جميع-معابر-ومنافذ-إدخال-المساعدات-المتفق-عليها-مع-الأمم-المتحدة-1096674678.html

البرهان يؤكد استمرار فتح جميع معابر ومنافذ إدخال المساعدات المتفق عليها مع الأمم المتحدة

البرهان يؤكد استمرار فتح جميع معابر ومنافذ إدخال المساعدات المتفق عليها مع الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخصيصها مبالغ إضافية لدعم العمل الإنساني في... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T08:25+0000

2025-01-11T08:25+0000

2025-01-11T08:25+0000

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وقال البرهان، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إن "حكومة السودان تؤكد استمرار فتح جميع معابر ومنافذ إدخال المساعدات التي تم التوافق عليها مع وكالات الأمم المتحدة".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بالإضافة إلى 7 كيانات أخرى مرتبطة بها.وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن "هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى تورط قوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية واستخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاعات المسلحة بدارفور والجزيرة ومناطق أخرى بالسودان".كما شملت العقوبات 7 شركات وفردًا واحدًا على صلة بقوات الدعم السريع، أبرزها شركة "كابيتال تاب القابضة"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، والتي اتُهمت بتقديم الدعم المالي والأسلحة لهذه القوات.ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.

https://sarabic.ae/20250108/الدعم-السريع-تعتبر-قرار-معاقبة-أمريكا-لحميدتي-مؤسفا-ومجحفا-1096598574.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي