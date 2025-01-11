https://sarabic.ae/20250111/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-جسر-حنتوب-المؤدي-لمدينة-ود-مدني-1096683772.html

الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر "حنتوب" المؤدي لمدينة ود مدني

الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر "حنتوب" المؤدي لمدينة ود مدني

سبوتنيك عربي

أعلن قائد قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني، اليوم السبت، دخول قوات الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T12:32+0000

2025-01-11T12:32+0000

2025-01-11T12:32+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb46b18ce595d63bd17e7d6a404a2923.jpg

وقال إن "القوات المسلحة سيطرت على جسر حنتوب من الناحية الشرقية"، مؤكدا أنها "ضيقت الخناق على قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة من كل الاتجاهات".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان، جاءت في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحًا أن "الجيش يمضي في طريق النصر".ووجه البرهان التحية لجنود الجيش السوداني في كل موقع، قائلا: "إنهم يسطرون لوحات العز والصمود، التحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق، فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته".ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250111/البرهان-يؤكد-استمرار-فتح-جميع-معابر-ومنافذ-إدخال-المساعدات-المتفق-عليها-مع-الأمم-المتحدة-1096674678.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي