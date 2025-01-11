https://sarabic.ae/20250111/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-جسر-حنتوب-المؤدي-لمدينة-ود-مدني-1096683772.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر "حنتوب" المؤدي لمدينة ود مدني
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر "حنتوب" المؤدي لمدينة ود مدني
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني، اليوم السبت، دخول قوات الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T12:32+0000
2025-01-11T12:32+0000
2025-01-11T12:32+0000
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وقال إن "القوات المسلحة سيطرت على جسر حنتوب من الناحية الشرقية"، مؤكدا أنها "ضيقت الخناق على قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة من كل الاتجاهات".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان، جاءت في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحًا أن "الجيش يمضي في طريق النصر".ووجه البرهان التحية لجنود الجيش السوداني في كل موقع، قائلا: "إنهم يسطرون لوحات العز والصمود، التحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق، فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته".ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250111/البرهان-يؤكد-استمرار-فتح-جميع-معابر-ومنافذ-إدخال-المساعدات-المتفق-عليها-مع-الأمم-المتحدة-1096674678.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر "حنتوب" المؤدي لمدينة ود مدني
أعلن قائد قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني، اليوم السبت، دخول قوات الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.
وقال إن "القوات المسلحة سيطرت على جسر حنتوب من الناحية الشرقية"، مؤكدا أنها "ضيقت الخناق على قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة من كل الاتجاهات".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".
وذكرت صحيفة
"السوداني"، أن تصريحات البرهان، جاءت في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحًا أن "الجيش يمضي في طريق النصر".
ووجه البرهان التحية لجنود الجيش السوداني في كل موقع، قائلا: "إنهم يسطرون لوحات العز والصمود، التحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق، فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته".
ويشهد السودان
، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.
وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال يهدد بانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 750 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 25.6 مليون شخص أزمة جوع حادة في السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.